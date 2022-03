А това е най-скъпата Toyota в света

Това ли е най-скъпата японска кола в света? Американската къща Gooding & Company продава за близо 3.2 милиона евро купето Toyota 2000 GT. Това купе е едно от трите на американския шампион Карол Шелби, а както е добре известно, достатъчно е само името Shelby да присъства в моделното обозначение на колата и тя автоматично се превръща в злато.

Трябва да се каже, че серийното купе 2000 GT също вече е рядкост, която подпалва аукционните зали. През 1965 г. японският производител представя прототип на своето купе, един вид азиатският E-Type. Спортният двуместен автомобил, 2000 GT се задвижва от двулитров редови шестцилиндров двигател от Crown.

Алуминиевата цилиндрова глава и двата верижно задвижвани горни разпределителни вала, са разработени от Yamaha. Захранван от три хоризонтални двойни карбуратора Solex 40 PHH, японският шестцилиндров двигател осигурява мощност от 150 конски сили при 6600 об/мин.

Двигателят е съчетан с петстепенна синхронизирана скоростна кутия и диференциал с ограничено приплъзване. От конструктивна гледна точка, инженерите на Toyota черпят вдъхновение от Lotus, като почти копират архитектурата на шасито на Elan. Същото важи и за окачването, в което са моделирани комбинираните винтови пружини и телескопичните амортисьори на англичаните.

Кариерата на купето Toyota започва с гръм и трясък. Преди да бъде пуснат на пазара, 2000 GT беше избран да придружава приключенията на Джеймс Бонд в лентата "You Only Live Twice" . Но на тайния агент не партнираше купе версията, кабриолета, от който са произведени три екземпляра. Въпреки рекламата колата не се ползва с голям интерес.

И това е така най-вече заради цената. Високопроизводителното японско купе се продава за 42 500 франка през 1968 г., докато Alpine A110 е на стойност 26 700 франка. В крайна сметка японското купе е произведено в тираж от 351 бройки, и именно поради тази причина днес запазени екземпляри са толкова скъпи.

В Съединените щати обаче, един от основните пазари на тази кола, представянето ѝ не е останало незабелязано. Карол Шелби смята, че японското купе ще бъде отлична основа за състезание в шампионата SCCA. Ето как той разработи три коли на базата на 2000 GT.

Колата, която е с цена от 3.2 млн. евро е първото произведено шаси, MF10-10001. Спортната кариера на Toyota-Shelby обаче е кратка, но се помни и днес с това купе, чудесното свидетелство за дебюта в състезанието на фирмата Toyota.