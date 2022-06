Луксозните корейски автомобили стават още по-луксозни

През 2015 година Genesis Motor се отдели като луксозен бранд на Hyundai, а сега от корейската марка обявиха, че ще създадат подразделение, което да прави още по-луксозни версии на настоящите и бъдещите модели. Новата дивизия ще носи името One of One.

Подобни ходове вече сме виждали от някои други големи компании, които по този начин се стремят да създадат интересни и единствени по рода си продукти за специални клиенти. Корейските медии твърдят, че между специалните версии ще открием и бронирани модели с повишена защита.

За съжаление в момента не е ясно кои модели на корейския бранд ще се възползват от програмата, но вероятно това ще бъдат поставените в най-горния клас SUV-та и лимузини. Очаква се повече информация да бъде разпространена по-късно този месец.