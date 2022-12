Над 1000 лева глоба за непочистена от сняг кола, но... не у нас

Всяка зима сценарият се повтаря и често по улицата можем да срещнем така наречените „танкисти“, които изчистват малък отвор в предното си стъкло преди да тръгнат със своя автомобил. Изглежда това не е присъщо само за шофьорите у нас, а такива има и в САЩ.

#KitsapCounty: A trooper stopped this driver on SR 16 after the vehicle was observed to be completely covered in snow. The driver received a $553 ticket for negligent driving in the 2nd degree.



Please take the time to remove all snow from your vehicle before you leave the house. pic.twitter.com/pRHAbdxc8p