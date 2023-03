Имате пари в излишък? Вижте в какви автомобили е най-добре да инвестирате

През изминалата 2022 година класическите автомобили се превърнаха в най-доходоносната инвестиция. Оказва се, че такива автомобили поскъпват повече от всички други колекционерски предмети. Това се посочва в доклада на Knight Frank, като от там става ясно още, че за 12 месеца цените на класическите коли са се увеличили с 25 процента, а за 10 години - със цели 185 процента.

При дългосрочни инвестиции малко по-добра динамика показват само колекционерските уискита. Е, трябва обаче да имате доста пари в излишък, защото най-скъпият автомобил на търг миналата година беше Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé на стойност 135 милиона евро.

В The Wealth Report консултантската фирма Knight Frank говори за предпочитанията на богатите хора - такива с нетно състояние над 50 милиона долара. Проучването включва преглед на пазара на недвижими имоти, капиталовите потоци, навиците за покупка и инвестициите. По-специално мнимание е обърнато на т.нар. „инвестиции от страст“, ​​които включват произведения на изкуството, бижута, колекционерски монети и, разбира се, автомобили.

През миналата година, въпреки трудната геополитическа обстановка, средната цена на класическите модели се е увеличила с 25 на сто. А за 10 години, както вече споменахме, ръстът е 185 процента. Колите поскъпват по-бързо от часовниците, мебелите, диамантите, картините на известни художници и всякакво друго недвижимо имущество.

По-добра инвестиция от автомобили, но само в дългосрочен план, е закупуването на редки издания на уиски (+373%) като The Macallan The Reach за 300 хиляди долара. Между другото, автомобилните компанни мислят и в тази насока, както Aston Martin, така и Bentley имат автомобили, посветени на шотландските дестилерии: DBX - Bowmore и Bentayga Hybrid - The Macallan Estate .

Bentley също планира да пусне едномалцово уиски в уникална хоризонтална бутилка . Като знак на почит към „шестте стълба на качеството“ на марката Macallan, той използва шест различни материала: мед, алуминий, стъкло, два вида дърво и кожа.