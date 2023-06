Хванаха младоженец с близо 200км/ч, закъснявал за сватбата

Извиненията за превишена скорост са нещо, което полицаите чуват всеки ден и вероятно всеки един от тях може да направи колекция от нелепи и лъжливи такива. Преди няколко дни, обаче, патрул на полицията в Уилтшър чува доста интересно обяснение, което в крайна сметка се оказва вярно.

Млад мъж с BMW M4 е засечен на магистралата със скорост от 121 мили в час или около 193 километра в час. След кратко преследване с полицията и отказ на водача да спре, полицаите били принудени да прибегнат до по-сериозни мерки за спиране и използвали шипове с които да спукат гумите. В тази си конфигурация, BMW M4 се задвижва от 3.0-литров бензинов шестак в комбинация с механична или автоматична трансмисия и мощност от 431 конски сили.

Usually, the bride is always late. Unfortunately, this groom has some explaining to do after being caught at 121 mph on the M4 on the way to his wedding. A read nearside tyre with cord exposed topped this stop off. Driver reported to court, vehicle prohibited #donttellthebride pic.twitter.com/dKt6jSkKm2