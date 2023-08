Контрареволюция: Mercedes връща V8 двигателите!

Миналата година получихме първия официален поглед към новия Mercedes-AMG C 63 SE Performance. Този наточен автомобил генерира 671 к.с. и според Mercedes може да достигне 100 км/ч за 3.3 секунди. Както подсказва последната част от името му обаче, това е хибрид и електрическият мотор е част от причината, поради която колата е толкова мощна.

Но хардкор феновете на наточените Mercedes-и не са разстроени, че C 63 е станал хибриден. Те неодобряват намерението на марката да се откаже своя V8 двигател в полза на четирицилиндров мотор. Но скоро това може да се промени. Car and Driver съобщава , че според два независими източника V8 агрегата се завръща, при това не само при C 63.

Твърди се, че E 63 също ще получи отново V8 агрегат. В момента се съобщава, че специалистите от AMG правят последни настройки, като целта е да се гарантира, че гомелия осемцилиндров мотор ще отговаря на изискванията за емисии Euro 7. Още от информацията е, че V-осмаците и трябва да се завърната в експлоатация през 2026 година.

Car and Driver също така съобщава, че според старши инженери от компанията, монтирането на още четири цилиндъра под капака на C-Class и E-Class не би трябвало да е особено сложно и изисква само малки промени в каросерията.

Ако приемем, че този доклад е точен, едно нещо, което не е ясно, е дали четирицилиндровите 63 ще останат в гамата заедно с тези, задвижвани от V8, или осмаците просто ще заменят четирицилиндровите мотори.

Освен това, ще има ли предимство в производителността, което да компенсира добавеното тегло на V8? Четирицилиндров или не, новият двигател на C 63 S вече произвежда 469 к.с., докато V8 в последния C 63 S генерира само 500 к.с. И накрая, колко повече ще струва версията V8?

Сигурни сме, че ще трябва да изчакаме, за да получим отговор на въпросите си, тъй като Mercedes все още не е потвърдил официално този доклад, но със сигурност очакваме с нетърпение да разберем. Освен ако, разбира се,ако Mercedes всъщност не планира въобще да върне V8. Това са новините, които бихме предпочели да не чуваме.