Испания въвежда QR код за документите на превозвачите

Испания въведе задължителен електронен документ за административен контрол при вътрешния превоз на товари по шосе. От 5 октомври 2026 г. превозвачите трябва да представят документа на проверяващите чрез QR код или чрез електронния файл, който кодът отваря. За използване на стария хартиен формат санкцията започва от 401 евро.

Документът досега се съхраняваше на хартия и се предоставяше при проверка от контролните органи. В него се съдържат данни за самоличността на водача, превозваната стока, нейното тегло, възложителя на услугата, маршрута и превозното средство.

Кои превози попадат под новото правило

Изискването се отнася за превози с начало и край на територията на Испания, както и за каботажни превози, извършвани в страната. При международен курс, при който началната или крайната точка е в друга държава, засега може да се използва хартиената документация, предвидена в международните правила.

Промяната произтича от испанската Закон 9/2025 за устойчивата мобилност. Нормативният акт е публикуван през декември 2025 г. и е дал на транспортния сектор десет месеца за подготовка. Техническите изисквания към електронния документ са определени с резолюция на Генералната дирекция за автомобилния и железопътния транспорт от 5 юни 2026 г.

Превозвачите настояват за по-мек старт

Новите правила предизвикаха притеснения сред част от водачите и транспортните компании, които трябва да преминат към изцяло цифрова документация. Браншът поиска през първите седмици проверките да имат разяснителен, а не санкционен характер.

„Молим през първите седмици проверките да бъдат с разяснителен характер и да не водят до санкции“, заяви Алберто Вила, генерален секретар на галисийската асоциация на превозвачите Vieiros.

Вила призова превозвачите да не се притесняват от промяната и заяви, че приложенията са по-лесни за използване от пазаруването в Amazon или купуването на билет за Renfe. По думите му новото изискване е част от процеса на цифровизация, който обхваща всички сектори.

Очаква се в бъдеще сходно правило да бъде въведено и на европейско равнище. Според информацията, цитирана от испанския транспортен сектор, Европейската комисия може да приеме съответна разпоредба в рамките на една или най-много две години.

Източници: lavozdegalicia.es, as.com