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Герхард Шрьодер посети „Глобус“ в Москва
  Тема: Икономика

Герхард Шрьодер посети „Глобус“ в Москва

8 Октомври, 2026 03:56 622 0

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Бившият германски канцлер е в надзорния съвет на руската „Хиперглобус“ от 30 септември.

Герхард Шрьодер посети „Глобус“ в Москва - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Бившият германски канцлер Герхард Шрьодер посети на 7 октомври супермаркет на веригата „Глобус“ в Москва. Визитата му се състоя дни след като той се присъедини към надзорния съвет на руската компания „Хиперглобус“.

Шрьодер произнесе реч пред служителите, след което разговаря с тях при закрити врати. По-късно той направи обиколка на магазина. За посещението съобщи ДПА, а подробности за програмата му публикува руското делово издание РБК.

Нова роля в руския бизнес

Според РБК акционерите са назначили Шрьодер в надзорния съвет на „Хиперглобус“ на 30 септември. Очаква се той да участва в общото управление на компанията и да ръководи нейното „стратегическо развитие“ в Русия.

„Хиперглобус“ беше отделена от германската компания майка „Глобус холдинг“ през 2025 г. и сега е собственост на Томас Брух, бивш ръководител на германската група. Магазините в Русия обаче продължават да работят под познатата марка „Глобус“.

Връзките му с Русия остават спорни

Шрьодер беше канцлер на Германия между 1998 и 2005 г. Той от години е противоречива фигура заради близките си отношения с руския президент Владимир Путин и ролята си в руски енергийни проекти.

Сред тях е проектът за газопровода „Северен поток 2“, контролиран от руската компания „Газпром“. След началото на руската пълномащабна инвазия в Украйна Шрьодер и Путин са имали няколко срещи. Руският президент дори предложи бившия канцлер за посредник във войната.

Източници: bta.bg, rbc.ru


Русия
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