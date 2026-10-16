Пеканов: 660 евро е почти максимумът за минималната заплата

Предложената минимална работна заплата от 660 евро е близо до максимума, който допуска новият механизъм за определяне на възнаграждението. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов пред bTV. По думите му горната граница е 670 евро, а разговорите за окончателния размер продължават.

„Ние сме почти на максимума. Максимумът е 670, сега сме на 660“, каза Пеканов.

Спорът за механизма

Вицепремиерът защити промяната на досегашния автоматичен механизъм за определяне на минималната заплата. Според него бизнесът многократно е възразявал срещу този подход, а нарастващите разходи за труд са сред причините българската икономика да губи конкурентоспособност.

Пеканов заяви още, че увеличенията на възнагражденията през предходните години са компенсирали изоставането им спрямо поскъпването на живота. Той обаче подчерта, че по-високата минимална заплата води до увеличение и на други плащания, които са обвързани с нея, което увеличава разходите за държавата.

Окончателното решение предстои

По думите на вицепремиера предложението за 660 евро е направено при бюджетни ограничения и наличие на свръхдефицит. Той заяви, че правителството е направило възможното в тези рамки, но окончателният размер все още е предмет на разговори.

Синдикатите не приемат предложението. КНСБ и КТ „Подкрепа“ вече са изразили несъгласие с определянето на минимална заплата от 660 евро. Пеканов определи като нормално синдикатите да настояват за повече средства за своите членове и увери, че възнаграждението продължава да се увеличава.

Източници: novini.bg