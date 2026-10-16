Пеканов: 660 евро е почти максимумът за минималната заплата

Предложената минимална работна заплата от 660 евро е близо до максимума, който допуска новият механизъм за определяне на възнаграждението. Това заяви вицепремиерът Атанас Пеканов пред bTV. По думите му горната граница е 670 евро, а разговорите за окончателния размер продължават.
„Ние сме почти на максимума. Максимумът е 670, сега сме на 660“, каза Пеканов.
Спорът за механизма
Вицепремиерът защити промяната на досегашния автоматичен механизъм за определяне на минималната заплата. Според него бизнесът многократно е възразявал срещу този подход, а нарастващите разходи за труд са сред причините българската икономика да губи конкурентоспособност.
Пеканов заяви още, че увеличенията на възнагражденията през предходните години са компенсирали изоставането им спрямо поскъпването на живота. Той обаче подчерта, че по-високата минимална заплата води до увеличение и на други плащания, които са обвързани с нея, което увеличава разходите за държавата.
Окончателното решение предстои
По думите на вицепремиера предложението за 660 евро е направено при бюджетни ограничения и наличие на свръхдефицит. Той заяви, че правителството е направило възможното в тези рамки, но окончателният размер все още е предмет на разговори.
Синдикатите не приемат предложението. КНСБ и КТ „Подкрепа“ вече са изразили несъгласие с определянето на минимална заплата от 660 евро. Пеканов определи като нормално синдикатите да настояват за повече средства за своите членове и увери, че възнаграждението продължава да се увеличава.
Източници: novini.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 всички които
18:16 16.10.2026
2 Анонимен
18:16 16.10.2026
3 Колко взимаш ти бре ла.но
18:17 16.10.2026
4 Истината
Следователно, заплата, която позволява развитие, е тази, която ти дава излишък – както финансов (спестявания), така и времеви (свободно време). Този излишък е горивото за свободата. Ако няма излишък, системата наистина се дегенерира до модерен икономически феодализъм.
Грешката на системата: Проблемът става реален, когато пазарът на труда спре да бъде свободен и конкурентен. Ако в един град има само един голям завод (монопсон) и никакви други алтернативи или работодателите се сговорят да предлагат сходни по размер заплати, работодателят има силата да свали заплатите до нивото на биологичното оцеляване. Тогава работниците биват третирани като животни, защото цената на тяхното напускане е гладът. Те са хванати в капан. Това, което ни отличава от животните, не е необходимостта да ядем, да имаме подслон и да се възпроизвеждаме биологично – тези нужди са общи. Отличава ни стремежът към автономност и смисъл.
Затова в икономическата философия „справедливата заплата“ не е тази, която те държи жив, за да работиш, а тази, която ти осигурява икономическа независимост. Тя трябва да ти позволи в един момент да спреш да бъдеш просто наемен работник и да станеш господар на собственото си време. Ако една икономическа система не позволява това на трудолюбивите хора, тя е морално компрометирана.
Коментиран от #10
18:20 16.10.2026
5 Анонимен
18:22 16.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Гост
18:27 16.10.2026
8 Ами
18:34 16.10.2026
9 🦉🦉🦉🦉
18:49 16.10.2026
10 Сър Мастър Бейтс
До коментар #4 от "Истината":Много добре написано. Проблемът е, че капиталистическата система има нужда от добитък, който да е подтиснат и да произвежда блага за една малка група хора. Тези хора никога няма да допуснат добитъка да е финансово независим и съответно свободен.
18:55 16.10.2026
11 Е как бе?
19:15 16.10.2026
12 батвесо
19:28 16.10.2026
13 Смешник
19:51 16.10.2026