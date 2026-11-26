Минималната работна заплата за 2027 г. да бъде увеличена от 660 на поне 672 евро. За това настоява доц. д-р Йосиф Аврамов, който смята, че по-високият размер трябва да бъде осигурен в рамките на бюджета.

„В бюджета да бъде увеличена МРЗ от 660 поне на €672“, формулира позицията си Аврамов.

Министерският съвет вече определи минимална месечна работна заплата от 660 евро за страната от 1 януари 2027 г. Часовото възнаграждение е фиксирано на 3,98 евро при осемчасов работен ден и петдневна работна седмица. Решението е обнародвано и е в сила от началото на следващата година.

672 евро е горната граница по новия механизъм

Предложеният размер е с 39,80 евро, или 6,4%, над минималната заплата за 2026 г., която е 620,20 евро. При новия механизъм за определяне на най-ниското възнаграждение обсъжданият диапазон е между 620,20 и 672,80 евро.

Социалният министър Наталия Ефремова заяви, че амбицията на правителството е минималната заплата да се доближи максимално до горната граница. По думите ѝ обаче работният вариант от 660 евро е съобразен с възможностите на бюджета.

Именно разликата между 660 и 672 евро е в центъра на спора за доходите през следващата година. Доц. Любослав Костов от КНСБ също заяви, че синдикатът продължава да настоява за 672 евро, ако новият механизъм остане в сила. КНСБ отделно поставя искане за минимална заплата от 690 евро.

Какво следва за бюджета

Тъй като размерът от 660 евро вече е определен с постановление, увеличаването му до 672 евро би изисквало ново решение на Министерския съвет и промяна на свързаните бюджетни разчети. По-високата сума ще се отрази както върху възнагражденията на хората, които получават минимална заплата, така и върху разходите за труд в бюджетните организации и субсидираните програми.

Темата остава част от дебата по бюджета за 2027 г. Икономистът проф. Боян Дуранкев също определи около 672 евро като размер, който би следвало да се получи при прилагането на новата формула, и разкритикува предложението за 660 евро.

Източници: nova.bg, focus-news.net, btvradio.bg