Пред тежка финансова криза! Кремъл може да замрази депозитите на гражданите заради войната в Украйна

Русия може да се изправи пред тежка финансова криза през 2027 г., а властите да потърсят средства за войната директно от банковите спестявания на гражданите. Такава прогноза прави Виталий Шапран, бивш член на Съвета на Националната банка на Украйна, в интервю за украинската информационна агенция УНИАН.

Според него натискът върху руските финанси идва от едновременното нарастване на военните разходи, недостига на работна ръка, спада на инвестициите и все по-трудното финансиране на бюджетния дефицит.

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Дефицитът може да достигне 10,5 трилиона рубли

В проекта за бюджета на Русия за 2027 г. е заложен дефицит от 5,5 трилиона рубли. Шапран обаче очаква реалната дупка да достигне 10,5 трилиона рубли, или около 105 милиарда евро. Той посочва като пример бюджета за 2026 г., при който първоначално планираният дефицит от 3,8 трилиона рубли впоследствие е нараснал до около 7,5 трилиона рубли.

Общите бюджетни разходи на Русия през 2027 г. са планирани на 48,8 трилиона рубли. Официално 44% от тях са предназначени за отбрана и сигурност, но според Шапран действителният дял на военните и свързаните с тях плащания може да надхвърли половината от бюджета.

Допълнителен натиск оказва държавният дълг. За обслужването му са предвидени над 4,5 трилиона рубли, а доходността по руските държавни облигации достига 14-17% годишно. Това оскъпява набирането на нов дълг и ограничава средствата за други разходи.

Петролните приходи остават несигурна опора

Русия разчита на приходите от нефт и газ, но те могат да се окажат недостатъчни при продължителен спад на цените. За 2027 г. Москва залага данъчна цена на петрола от 51 долара за барел при 59 долара в бюджета за 2026 г.

Приходите от нефт и газ през септември са достигнали 452 милиарда рубли спрямо 424 милиарда рубли през август, но Шапран ги определя като едни от най-слабите месечни равнища за годината. Той смята, че ако данъчната цена на руския петрол остане под 45 долара за барел в продължение на поне шест месеца, икономиката може да изпадне в тежка криза.

Според оценката му украинските удари по руски рафинерии ограничават преработката и увеличават разходите на държавата за компенсации към петролните компании.

Депозитите като възможен източник на средства

Шапран твърди, че Москва среща затруднения и при продажбата на държавни облигации. По думите му през лятото на 2026 г. финансовото министерство е отменило няколко аукциона заради недостиг на ликвидност.

На този фон наличните пари в обращение са нараснали с около 20% за последните 12 месеца. Шапран свързва това с опити на гражданите и бизнеса да ограничат данъчното си натоварване и да държат повече средства извън банковата система.

Общата стойност на банковите депозити на руското население той оценява на 60-65 трилиона рубли. „Мисля, че окончателната точка в руския въпрос ще бъде именно частичното или пълното замразяване на депозитите на руснаците“, казва Шапран пред УНИАН.

При подобен сценарий банките биха могли да насочат привлечения ресурс към държавни облигации, а правителството да използва средствата за покриване на бюджетния дефицит и военните разходи.

Засега няма данни за обявен план на Кремъл за замразяване на депозитите. Това остава прогноза на Шапран, която според него би станала по-вероятна при продължително ниски петролни приходи и нови затруднения при финансирането на руската държава.

Източници: money.bg, unian.net