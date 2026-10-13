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Пред тежка финансова криза! Кремъл може да замрази депозитите на гражданите заради войната в Украйна
  Тема: Украйна

Пред тежка финансова криза! Кремъл може да замрази депозитите на гражданите заради войната в Украйна

13 Октомври, 2026 13:38 1 389 51

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  • бюджетен дефицит-
  • военни разходи-
  • владимир путин-
  • рубла-
  • елвира набиулина-
  • украйна

Виталий Шапран очаква бюджетният дефицит на Москва през 2027 г. да надхвърли 10 трилиона рубли

Пред тежка финансова криза! Кремъл може да замрази депозитите на гражданите заради войната в Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
УНИАН УНИАН

Русия може да се изправи пред тежка финансова криза през 2027 г., а властите да потърсят средства за войната директно от банковите спестявания на гражданите. Такава прогноза прави Виталий Шапран, бивш член на Съвета на Националната банка на Украйна, в интервю за украинската информационна агенция УНИАН.

Според него натискът върху руските финанси идва от едновременното нарастване на военните разходи, недостига на работна ръка, спада на инвестициите и все по-трудното финансиране на бюджетния дефицит.

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Дефицитът може да достигне 10,5 трилиона рубли

В проекта за бюджета на Русия за 2027 г. е заложен дефицит от 5,5 трилиона рубли. Шапран обаче очаква реалната дупка да достигне 10,5 трилиона рубли, или около 105 милиарда евро. Той посочва като пример бюджета за 2026 г., при който първоначално планираният дефицит от 3,8 трилиона рубли впоследствие е нараснал до около 7,5 трилиона рубли.

Общите бюджетни разходи на Русия през 2027 г. са планирани на 48,8 трилиона рубли. Официално 44% от тях са предназначени за отбрана и сигурност, но според Шапран действителният дял на военните и свързаните с тях плащания може да надхвърли половината от бюджета.

Допълнителен натиск оказва държавният дълг. За обслужването му са предвидени над 4,5 трилиона рубли, а доходността по руските държавни облигации достига 14-17% годишно. Това оскъпява набирането на нов дълг и ограничава средствата за други разходи.

Петролните приходи остават несигурна опора

Русия разчита на приходите от нефт и газ, но те могат да се окажат недостатъчни при продължителен спад на цените. За 2027 г. Москва залага данъчна цена на петрола от 51 долара за барел при 59 долара в бюджета за 2026 г.

Приходите от нефт и газ през септември са достигнали 452 милиарда рубли спрямо 424 милиарда рубли през август, но Шапран ги определя като едни от най-слабите месечни равнища за годината. Той смята, че ако данъчната цена на руския петрол остане под 45 долара за барел в продължение на поне шест месеца, икономиката може да изпадне в тежка криза.

Според оценката му украинските удари по руски рафинерии ограничават преработката и увеличават разходите на държавата за компенсации към петролните компании.

Депозитите като възможен източник на средства

Шапран твърди, че Москва среща затруднения и при продажбата на държавни облигации. По думите му през лятото на 2026 г. финансовото министерство е отменило няколко аукциона заради недостиг на ликвидност.

На този фон наличните пари в обращение са нараснали с около 20% за последните 12 месеца. Шапран свързва това с опити на гражданите и бизнеса да ограничат данъчното си натоварване и да държат повече средства извън банковата система.

Общата стойност на банковите депозити на руското население той оценява на 60-65 трилиона рубли. „Мисля, че окончателната точка в руския въпрос ще бъде именно частичното или пълното замразяване на депозитите на руснаците“, казва Шапран пред УНИАН.

При подобен сценарий банките биха могли да насочат привлечения ресурс към държавни облигации, а правителството да използва средствата за покриване на бюджетния дефицит и военните разходи.

Засега няма данни за обявен план на Кремъл за замразяване на депозитите. Това остава прогноза на Шапран, която според него би станала по-вероятна при продължително ниски петролни приходи и нови затруднения при финансирането на руската държава.

Източници: money.bg, unian.net


Русия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Петър Волгин

    25 28 Отговор
    Има два основни фактора, заради които войната в Украйна не спира. Единият е в Брюксел. Това са Урсулите. Другият е в Киев и се нарича Зеленски. За политническото оцеляване на тези лица е абсолютно необходимо военните действия да продължават. Настъпи ли мир, тези са аут. Завинаги.
    Колкот повече България помага на Зеленски, колкото повече се солидаризира с Урсулите, толкова повече краят на войната се отлага. И се приближават опасностите. Като потапянето на кораби в Черно море.
    Искаме ли да има мир, не бива по никакъв начин да помагаме нито на Урсулите, нито на Зеленски.

    Коментиран от #34, #39, #43, #45

    13:39 13.10.2026

  • 2 Трол

    7 13 Отговор
    Няма да ги замрази, а ще ги инвестира във фондове с висока доходност.

    13:39 13.10.2026

  • 3 Санкцийте не работят

    19 26 Отговор
    Санкцийте помагат на Русия
    Тя няма проблем
    Само Европа страда

    Русия се развива и процъфтява


    Това каза Путин. Ние сме длъжни да вярваме на Путин а не на Фактите!!!

    Коментиран от #8, #30, #31

    13:40 13.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Слава украйна

    11 20 Отговор
    Загробиха Русия

    13:40 13.10.2026

  • 6 Гюнтер

    8 16 Отговор
    Не може да бъде

    Ще ни залеят със Рускини

    Стягайте се на един мъж се падат по 3 Рускини

    Коментиран от #16

    13:41 13.10.2026

  • 7 Риторично

    15 10 Отговор
    Да не стане обратното и на запад да стане това което пишете за Русия?

    13:41 13.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Йода

    10 15 Отговор
    Великата държава на която националния герой е Иванушка Глупака.

    Коментиран от #37, #47

    13:42 13.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Факти

    16 5 Отговор
    Ало, сайта защо ни цитирате някакъв украински шматарок, който говори за руския бюджет? Какво, общо имат двете неща, ако изобщо съществува такъв човек?

    13:46 13.10.2026

  • 14 Ама как ???

    3 4 Отговор
    Нали СВО-то им се развива идеално по план, постигат си точно поставените си цели точно както искат, санкциите въобще не ги ощетяват, Русия процъфтява, запада и америката затъват и т.н. 🤔

    13:47 13.10.2026

  • 15 Соломон

    3 2 Отговор
    Те вече може да се каже че са замразени.Ско се опиташ да изтеглиш по голяма сума пари ги блокират под предлог че може да е измама. Трябва срещнеш с директора на банката,да говориш полицията. И накрая ти искат да докажеш от къде е произхода на собствените ти пари в банката

    13:49 13.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 98у7ъ6т5р4

    4 2 Отговор
    Един много дребен проблем има у цялата глупост горе:

    Цената на руският петрол НЕ Е ПАДАЛА ПОД $65 повече от 1 година, а в момента е над $80...

    13:50 13.10.2026

  • 19 Пламен

    2 4 Отговор
    Ще им гепят всичко до шушка . После ще си купят легитимност на запад. Така действат руските управляващи.

    13:51 13.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Абе

    7 2 Отговор
    Мисирлъка тоа ден съвсем изтрещя

    13:51 13.10.2026

  • 22 000

    6 2 Отговор
    До 2029 г. дълговото бреме на страните от ес ще стане космическо. Разпада на ес напредва.

    13:52 13.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Овчи

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Овчар":

    Внимавай с Овена , да те не изненада ..

    13:52 13.10.2026

  • 25 По слоро

    4 2 Отговор
    разузнайте и напишете верни ли са слуховете за депониране влоговете на европейските граждани че и ЕС нито е цъфнал нито е вързал! Русия си има граждани които да му мислят!

    Коментиран от #29, #36

    13:53 13.10.2026

  • 26 АБВ

    5 2 Отговор
    Стигнах до ".........Виталий Шапран, бивш член на Съвета на Националната банка на Украйна, в интервю за украинската информационна агенция УНИАН..............
    Няма да напиша тук какво казах по адрес на този човечец !!! Много нeцeнзурни изрaзи и лични oбиди !!!

    13:54 13.10.2026

  • 27 Снимката е стара!

    1 4 Отговор
    На нея се вижда маршал Шойгу, който не е служил войник и младия Путин, който също не е служил войник, с последен модел автомат Калашников.

    13:54 13.10.2026

  • 28 Констатация

    6 2 Отговор
    Вахх..., руснаците да не видят нещо от баба Урсула, дет първа го предложи, щото война е туй, ей..., бая Милиарди Евро требват, а между другото, до 2030 г. баба Урсула смята да "инвестира" в Европейското ВПК 1,5 Трилионъ Евро, нъл съ сещате от кого шъ ги вземе!?

    13:54 13.10.2026

  • 29 000

    4 2 Отговор

    До коментар #25 от "По слоро":

    Краят на тази измет в брюксел, берлин и париж е много близо. Свършени са.

    13:55 13.10.2026

  • 30 Абе

    5 0 Отговор

    До коментар #3 от "Санкцийте не работят":

    какви санкции?!?!?!?! Европа е платила на Русия 250 млрд. долара за енергия, но лъжливите медии мълчат

    13:55 13.10.2026

  • 31 Ако искаш вярвай 😂

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Санкцийте не работят":

    Русия наистина процъфтява и бюджетът е пълен с парички от рекордните продажби на газ и петрол, основно в ЕС! Това са фактите!

    13:55 13.10.2026

  • 32 Вече ги замрази

    4 2 Отговор
    Яндекс Пей, което е банкова плюс разплащателна система, не пуска пари. Имаш си ги в баланса, но само толкова.

    Коментиран от #35

    13:55 13.10.2026

  • 33 Даката

    2 4 Отговор
    Аре са, който вярва е русия да си купи рубли и руски облигации...така де, стига да дращили по клавиатурите колко обичали русия

    13:56 13.10.2026

  • 34 Петре

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Петър Волгин":

    Залепи ушаците , бе ..

    13:56 13.10.2026

  • 35 Соломон

    0 2 Отговор

    До коментар #32 от "Вече ги замрази":

    Скоро и баланса няма да виждат

    13:57 13.10.2026

  • 36 Нали си европейски гражданин?

    4 0 Отговор

    До коментар #25 от "По слоро":

    Провери си твоя влог - депониран ли е, денонсиран ли е, декомпресиран ли е? По всички показатели, които те интересуват.

    13:57 13.10.2026

  • 37 АБВ

    4 3 Отговор

    До коментар #9 от "Йода":

    "Великата държава на която националния герой е Иванушка Глупака."

    А на още по-великата, съдейки по мненията тук - Бай Ганьо, Тримата глупаци, Иванчо и Марийка..... Тодор Живков .............. и знайни и незнайни евроатлантици !

    13:58 13.10.2026

  • 38 Соваж бейби

    5 4 Отговор
    Новини от Украйна, поредната фантазия на украинците и дезинформация да отвлича вниманието на народа им дава надежда че Зелю е постигнал успех .
    Ако беше истина до сега да бяха напипали зеления ,проблеми има само в Европа заради санкциите.

    13:59 13.10.2026

  • 39 Раша уверено върви към пропастта

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Петър Волгин":

    Дори и Господ не може да и помогне.

    14:00 13.10.2026

  • 40 Малчо

    3 3 Отговор
    Кремълската мания за величие накрая винаги завършва с купони за хляб!
    Да им е сладко!

    14:00 13.10.2026

  • 41 Гръзз 200

    2 3 Отговор
    Всичко е по план

    Има нов крематориум русия се справя и смогва вече със черните чували

    14:01 13.10.2026

  • 42 Тити на Кака

    2 1 Отговор
    Русия и тази седмица ще изпадне в тежка криза и разпад.
    Така беше и във всички минали седмици от 2022 насам, очевидно заклинанията работят отлично.

    14:01 13.10.2026

  • 43 Хахахаха

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Петър Волгин":

    Ако навремето Сталин се беше предал на Хитлер, 20 милиона руснаци щяха да са живи и война сега нямаше да има. За съжаление Петър волгата тогава не е живял, да им даде акъл.

    14:01 13.10.2026

  • 44 хахахахха

    3 3 Отговор
    и после Русия била разпространявала дезинформация 🤣🤣🤣

    14:02 13.10.2026

  • 45 Мир може да има само по един начин

    4 2 Отговор

    До коментар #1 от "Петър Волгин":

    Има и трети, Педро Волгин, Путин вдига ръце, предава се, отива на съд в Хага, а руснаците плащат репарации.

    14:03 13.10.2026

  • 46 Руснаците предпочетоха печатенето на

    1 1 Отговор
    Пари вместо златен стандарт на рублата

    14:07 13.10.2026

  • 47 Ана бъгъ нац герой е

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Йода":

    Лъвски будалата🤣🤣🤣

    14:07 13.10.2026

  • 48 ШЕФА

    1 1 Отговор
    Който чете подобни тъпиз.и е 100% идио... Русия и Китай последните две години са държавите купили най-много злато !!!

    14:08 13.10.2026

  • 49 Ако рублата имаше златен стандарт

    1 1 Отговор
    Всички щяха да търгуват с рубли

    14:08 13.10.2026

  • 50 Сандо

    1 0 Отговор
    Да си ги замразява,това изобщо не ме интересува.Много по-важно е урсулата да не ни прибере парите,защото точно това тя вече поиска от европейците!

    14:08 13.10.2026

  • 51 кукузел

    1 0 Отговор
    Затова пък ИНФЛАЦИЯТА ни намалява, с увеличение на харизаните бомби.

    14:12 13.10.2026

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