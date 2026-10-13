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НАТО започва ядрено учение в Италия с участието на 17 държави

НАТО започва ядрено учение в Италия с участието на 17 държави

13 Октомври, 2026 07:13 783 7

  • нато-
  • ядрено сдържане-
  • италия-
  • steadfast noon-
  • военни учения

„Steadfast Noon“ е ежегодна тренировка за поддържане на готовността и проверка на процедурите за ядрено сдържане

НАТО започва ядрено учение в Италия с участието на 17 държави - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

НАТО започва в Италия ежегодното учение за ядрено сдържане „Steadfast Noon“. В тренировката участват 17 държави, а мащабът ѝ е съпоставим с този от предишните издания.

Учението е предварително планирана и регулярна дейност за поддържане на готовността и за отработване на процедурите, свързани със сдържането и отбраната на алианса. НАТО подчертава, че по време на „Steadfast Noon“ не се използват бойни ядрени оръжия.

НАТО: Учението не е насочено срещу конкретна държава

В съобщението на алианса се посочва, че тренировката не е свързана с текущите световни събития и не е насочена срещу конкретна държава.

„НАТО е отбранителен алианс. Тези учения ни помагат да осигурим надежден, ефективен и убедителен потенциал за запазване на мира, предотвратяване на всички форми на принуда и възпиране на агресията“, заявява генералният секретар на НАТО Марк Рюте.

По думите му „Steadfast Noon“ е и ясен сигнал за единството и решимостта на държавите членки.

Участват симулации и полети без бойно ядрено оръжие

Ръководителят на ядрените операции на НАТО полковник Дейвид Бул заявява, че в тренировката участват приблизително същият брой държави, както през предходните години. Той посочва, че дейностите включват всичко - от симулация на бойна готовност до полети с бойна стрелба, но без използване на бойно ядрено оръжие.

Директорът по ядрената политика на НАТО Насима Бароуз определя ежегодното провеждане на такива учения и като сигнал към държави като Русия. Според нея редовният им характер прави действията на алианса предвидими и намалява риска от погрешни преценки.

„Steadfast Noon“ е част от подготовката на НАТО за поддържане на надеждна способност за възпиране и отбрана. В рамките на учението се проверяват координацията и процедурите, без да се използват бойни ядрени боеприпаси.

Източници: news.bg, nato.int, ansa.it


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БРАВО НАТЮ

    2 6 Отговор
    Слава, слава.

    07:22 13.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 оСмешник 🚀 🤩🤡

    1 2 Отговор
    Като сменим световния ред ние ще определяме кой ще ходи на олимпиадите и ще е под ембарго
    ну паГади
    ...
    Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния

    07:43 13.10.2026

  • 4 СТИГА СИ ТРОЛИЛ

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "ФАКТ,КОЙТО СЕ ЗНАЕ ОТ ПЕНТАГОНА.":

    ДРУГАРЮ.

    07:44 13.10.2026

  • 5 урсул фон дер швайне

    0 2 Отговор
    Останките на нато веднага всички на учение!Незабавно!Трябва всички да защитят Брюксел!

    07:54 13.10.2026

  • 6 Казанлъшкия

    3 2 Отговор
    И това ли е с цел превенция от война ? . ) Защо, по дя. волите тия руснаци цели 80 години не искаха да ни нападнат , а точно сега изведнъж решиха,че ще го правят ? ЕС ,който играе нарочно със страха на ЕС гражданите си, трябва да ни отговори на следния въпрос - 80 години руснаците искаха да търгуват, а сега пък решили да ни нападат, а не да получават милиарди от продажба на природни ресурси. Защо? Или ни л.жат от ЕС с цел и те целят да нападат първи без руснаците въобще да смятат да го правят?

    07:56 13.10.2026

  • 7 Дзак

    0 0 Отговор
    Кои други държави са "като Русия"?

    08:05 13.10.2026

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