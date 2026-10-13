НАТО започва ядрено учение в Италия с участието на 17 държави

НАТО започва в Италия ежегодното учение за ядрено сдържане „Steadfast Noon“. В тренировката участват 17 държави, а мащабът ѝ е съпоставим с този от предишните издания.
Учението е предварително планирана и регулярна дейност за поддържане на готовността и за отработване на процедурите, свързани със сдържането и отбраната на алианса. НАТО подчертава, че по време на „Steadfast Noon“ не се използват бойни ядрени оръжия.
НАТО: Учението не е насочено срещу конкретна държава
В съобщението на алианса се посочва, че тренировката не е свързана с текущите световни събития и не е насочена срещу конкретна държава.
По думите му „Steadfast Noon“ е и ясен сигнал за единството и решимостта на държавите членки.
Участват симулации и полети без бойно ядрено оръжие
Ръководителят на ядрените операции на НАТО полковник Дейвид Бул заявява, че в тренировката участват приблизително същият брой държави, както през предходните години. Той посочва, че дейностите включват всичко - от симулация на бойна готовност до полети с бойна стрелба, но без използване на бойно ядрено оръжие.
Директорът по ядрената политика на НАТО Насима Бароуз определя ежегодното провеждане на такива учения и като сигнал към държави като Русия. Според нея редовният им характер прави действията на алианса предвидими и намалява риска от погрешни преценки.
„Steadfast Noon“ е част от подготовката на НАТО за поддържане на надеждна способност за възпиране и отбрана. В рамките на учението се проверяват координацията и процедурите, без да се използват бойни ядрени боеприпаси.
Източници: news.bg, nato.int, ansa.it
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 БРАВО НАТЮ
07:22 13.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 оСмешник 🚀 🤩🤡
ну паГади
...
Нас пак ни казаха че ще сменим световния ред ама пак хванахме сред ния
07:43 13.10.2026
4 СТИГА СИ ТРОЛИЛ
До коментар #2 от "ФАКТ,КОЙТО СЕ ЗНАЕ ОТ ПЕНТАГОНА.":ДРУГАРЮ.
07:44 13.10.2026
5 урсул фон дер швайне
07:54 13.10.2026
6 Казанлъшкия
07:56 13.10.2026
7 Дзак
08:05 13.10.2026