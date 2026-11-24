Саудитска Арабия одобри бюджета си за 2027 г. с планиран дефицит от 190,56 млрд. саудитски риала, или около 50,7 млрд. долара. Недостигът ще бъде приблизително 3,6% от брутния вътрешен продукт, което е по-малко от очакваните 4,9% през 2026 г.

Предвидените разходи възлизат на 1,392 трилиона риала, а приходите – на 1,20154 трилиона риала. Бюджетът беше одобрен от Министерския съвет, председателстван от престолонаследника и министър-председател Мохамед бин Салман. Данните са потвърдени от Министерството на финансите на Саудитска Арабия и от държавната информационна агенция СПА.

Растеж след спад на икономиката

Правителството очаква реалният брутен вътрешен продукт да се свие с 2,1% през 2026 г. заради по-ниския добив на петрол. За 2027 г. е заложено възстановяване и растеж от 10,9%, подкрепен от възстановяването на петролните дейности и продължаващото разширяване на секторите извън петрола.

Финансовият министър Мохамед бин Абдула ал Джадаан заяви, че саудитската икономика разполага с достатъчно устойчиви ресурси, за да понесе продължителен конфликт с подкрепяните от Иран йеменски хуси. По думите му очакването, че нападения срещу граждански обекти или „изнудване с ракети“ ще принудят Рияд да направи компромис с националната си сигурност, е „пълна заблуда“.

Ройтерс съобщава, че прогнозата за бюджета е изготвена на фона на продължаващи атаки срещу Саудитска Арабия и на преразглеждане на мащабни инвестиционни проекти по програмата „Визия 2030“. Сред проектите, чието финансиране е било намалено, са сградата „Мукааб“ в Рияд и небостъргачът „Лайн“ в мегапроекта НЕОМ.

Дългът ще се увеличи

Публичният дълг се очаква да достигне 1,923 трилиона риала в края на 2027 г., или 35,9% от БВП. Това е увеличение спрямо прогнозните 1,733 трилиона риала в края на 2026 г. Правителството планира да финансира дефицита чрез вътрешни и международни заеми, като едновременно с това ще погасява падежиращ дълг.

Министерството на финансите посочва, че резервите в Саудитската централна банка се очаква да останат около 399 млрд. риала в края на 2027 г. Според ал Джадаан ограничението за публичния дълг от 40% от БВП няма нужда да бъде променяно.

Повече средства за услуги и общини

Разходите за отбрана ще нараснат с 2,2% до 263 млрд. риала. Министърът заяви, че ако военните действия наложат допълнително финансиране, за армията няма да има фиксиран таван.

Средствата за общински дейности ще се увеличат от 83 млрд. риала през 2026 г. до 93 млрд. риала през 2027 г. Увеличението е свързано основно с нуждите на Рияд и с проекти за подобряване на качеството на живот.

Разходите за транспорт и логистика ще бъдат с около 3 млрд. риала по-ниски от действително изразходваните през 2026 г. Ал Джадаан определи 2027 г. като година за планиране и проектиране в транспортния сектор, докато по-голямата част от инфраструктурното строителство се очаква да започне през 2028 г.

Министърът подчерта, че „Визия 2030“ остава основен ориентир за развитието на страната, но отделните инициативи ще бъдат променяни според условията. „Ако някои трябва да бъдат ускорени, ще ги ускорим. Ако други трябва да бъдат отложени, ще ги отложим“, заяви той.

Източници: bta.bg, zawya.com, arabnews.maestronewsroom.com