Италианският министър-председател Джорджа Мелони заяви, че е шокирана от смъртта на бившия началник на националната полиция Джани Де Дженаро. 78-годишният Де Дженаро е бил намерен мъртъв във вилата си в Тоскана.

Италианската прокуратура е започнала разследване на обстоятелствата около смъртта. Властите работят по версията за самоубийство, но окончателни изводи все още няма. Очакват се резултатите от аутопсията.

Разследване около атентата в Палермо

„Дълбоко съм шокирана от трагичната кончина на Джани Де Дженаро“, заяви Мелони.

Смъртта на бившия полицейски началник настъпва, докато срещу него се води разследване за предполагаемо прикриване на факти около разследването на атентата в Палермо от 1992 г. При нападението загинаха висшият магистрат Паоло Борселино и петима полицейски служители.

Де Дженаро е бил призован да даде показания по случая през следващия месец. Той е отричал твърденията, че е участвал във възпрепятстването на последващото разследване. Към момента няма съдебно установена вина по тези твърдения.

Местни медии и агенция АНСА съобщиха, че смъртта е настъпила вследствие на самоубийство. Италианските власти обаче продължават проверката, а резултатите от аутопсията се очакват.

Кариера в борбата срещу мафията

Де Дженаро беше една от ключовите фигури в борбата на Италия срещу организираната престъпност. През 80-те години той работи с Джовани Фалконе по знакови разследвания срещу „Коза Ностра“ и съдейства за екстрадирането от Бразилия на Томазо Бушета, който по-късно става свидетел на прокуратурата.

По-късно Де Дженаро оглавява Дирекцията за разследване на мафията и ръководи италианската национална полиция в продължение на седем години. След това заема ръководен пост в отдела за координация на разузнаването.

Кариерата му е свързана и със спорните събития около срещата на върха на Г-8 в Генуа през 2001 г. Де Дженаро ръководи операцията по сигурността по време на тежките сблъсъци между полицията и антиглобалистки организации. Той отхвърля обвиненията в нарушения и впоследствие е оправдан по дело, свързано със събитията.

През 2013 г. Де Дженаро застава начело на държавната космическа и отбранителна група „Финмеканика“, преименувана по-късно на „Леонардо“. Той остава на поста до 2020 г.

Източници: bta.bg