Трета катастрофа със загинал моторист днес, този път в Айтоския проход

Тежка пътен инцидент затвори Айтоския проход в двете посоки заради катастрофа между лек автомобил и мотоциклет.
Инцидентът е станал около 17.30 ч в близост до разклона за село Зетьово.
На място има екипи на полицията.
От Областното пътно управление потвърдиха за БНТ, че е загинал мотористът.
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Към момента няма официална информация за други пострадали, както и за причините, довели до инцидента.
На 30 септември в близост до същото място загинаха двама мъже и една жена при челен удар между лек автомобил и циментовоз.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ин мемориум
20:23 04.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Моторджия
20:38 04.10.2026
4 Да, да
20:39 04.10.2026
5 Гробар
20:41 04.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Георги
21:03 04.10.2026
8 Исторически парк
21:03 04.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Безопасното управление на такива
21:17 04.10.2026
11 Дано е този индивид
С радост ще отида на погребението му след като при толкова много сигнали към компетентните органи те не взимат никакво отношение по въпроса дори и в момента на новата власт. Нищо лично но каквото беше преди тя да встъпи такова е и в момента.
Нищо не се е променило само нови лапач
21:29 04.10.2026