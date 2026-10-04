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Трета катастрофа със загинал моторист днес, този път в Айтоския проход

Трета катастрофа със загинал моторист днес, този път в Айтоския проход

4 Октомври, 2026 20:20 964 11

  • загинал-
  • моторист-
  • айтоски проход

Инцидентът е станал около 17.30 ч в близост до разклона за село Зетьово

Трета катастрофа със загинал моторист днес, този път в Айтоския проход - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежка пътен инцидент затвори Айтоския проход в двете посоки заради катастрофа между лек автомобил и мотоциклет.

Инцидентът е станал около 17.30 ч в близост до разклона за село Зетьово.

На място има екипи на полицията.

От Областното пътно управление потвърдиха за БНТ, че е загинал мотористът.

Моторист загина в Банско, след като пътна помощ му отне предимството

Към момента няма официална информация за други пострадали, както и за причините, довели до инцидента.

На 30 септември в близост до същото място загинаха двама мъже и една жена при челен удар между лек автомобил и циментовоз.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ин мемориум

    10 0 Отговор
    За деня е трети загинал моторист.

    20:23 04.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Моторджия

    12 0 Отговор
    Момчета и момичета, вече не е лято. Сцеплението е по- трудно, а и пилнахме гумите и това лято. По кротко го карайте вече и се пазете от коли, дървета, мантинели и канавки. Да не влизате в черната статистика или донорската програма на МЗ.

    20:38 04.10.2026

  • 4 Да, да

    14 1 Отговор
    Карат като за последно. Днес ме изпревариха двама, при непрекъсната линия и насрещни автомобили. Изобщо не ми е жал.

    20:39 04.10.2026

  • 5 Гробар

    4 2 Отговор
    Браво. Три за щастие. Добър ден.

    20:41 04.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Георги

    5 0 Отговор
    както те "филтрират" трафика, така трафика понякога ги "филтрира"

    21:03 04.10.2026

  • 8 Исторически парк

    4 0 Отговор
    Абе да няма мотосъбор кво става днеска

    21:03 04.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Безопасното управление на такива

    1 0 Отговор
    Машини освен свидетелство изисква интелигентност над средната а повечето мотористи са с нулева и тези пребивания са нещо естествено и нормално

    21:17 04.10.2026

  • 11 Дано е този индивид

    0 1 Отговор
    Който всяка вечер по южната дъга на околовръстното се движи с 200 което нас не ни притеснява но е променил звученето на ауспуха и трещи и грухти като прасе и тероризира всички живущи наоколо.
    С радост ще отида на погребението му след като при толкова много сигнали към компетентните органи те не взимат никакво отношение по въпроса дори и в момента на новата власт. Нищо лично но каквото беше преди тя да встъпи такова е и в момента.
    Нищо не се е променило само нови лапач

    21:29 04.10.2026

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