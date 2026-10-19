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Верижна катастрофа на пътя Карнобат-Айтос: Един е загинал, а друг е тежко ранен

Верижна катастрофа на пътя Карнобат-Айтос: Един е загинал, а друг е тежко ранен

19 Октомври, 2026 19:53 528 0

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Катастрофата е станала малко преди 18:00 часа тази вечер. На място е загинал водачът на единия автомобил, чиято самоличност все още се установява. Тежко пострадал е и 67-годишен мъж, управлявал втория автомобил. Той е транспортиран в болница в Бургас.

Верижна катастрофа на пътя Карнобат-Айтос: Един е загинал, а друг е тежко ранен - 1
Снимка: ОДМВР-Бургас
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Един човек загина, а друг е тежко ранен при катастрофа между три автомобила на пътя Карнобат – Айтос. Заради тежкия инцидент движението в участъка е напълно спряно, съобщиха от полицията в Бургас, цитирани от БНТ.
Катастрофата е станала малко преди 18:00 часа тази вечер. На място е загинал водачът на единия автомобил, чиято самоличност все още се установява. Тежко пострадал е и 67-годишен мъж, управлявал втория автомобил. Той е транспортиран в болница в Бургас.
Третият автомобил е бил управляван от 55-годишен турски гражданин. Направените му проби за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.
Пътят Карнобат – Айтос е затворен за движение. Автомобилите се пренасочват през разклона за село Соколово до разклона за село Кликач. Причините за тежката катастрофа се изясняват.


България
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