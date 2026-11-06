Загина 65-годишен шофьор при катастрофа край Айтос

65-годишен мъж загина, а трима души пострадаха при тежка катастрофа в Айтоския проход, в участъка между Айтос и Руен. В сблъсъка са участвали три автомобила, които са се озовали в крайпътното дере.

По първоначална информация, цитирана от БНТ, на водача на единия автомобил му е прилошало вследствие на внезапно влошаване на здравословното му състояние. Предполага се, че той е навлязъл в насрещното движение, след което е последвал удар с още два автомобила.

Водачът е загинал при инцидента. Останалите трима участници са преминали медицински прегледи в различни болнични заведения. Данни за състоянието им не са посочени.

Айтоският проход е отворен за движение. Причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват