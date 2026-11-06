Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Айтос »
Загина 65-годишен шофьор при катастрофа край Айтос
  Тема: Войната на пътя

Загина 65-годишен шофьор при катастрофа край Айтос

6 Ноември, 2026 21:21 555 3

  • катастрофа-
  • айтоски проход-
  • айтос-
  • пътна безопасност-
  • загинал

При сблъсъка са пострадали още трима души. И трите автомобила са попаднали в крайпътното дере

Загина 65-годишен шофьор при катастрофа край Айтос - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

65-годишен мъж загина, а трима души пострадаха при тежка катастрофа в Айтоския проход, в участъка между Айтос и Руен. В сблъсъка са участвали три автомобила, които са се озовали в крайпътното дере.

По първоначална информация, цитирана от БНТ, на водача на единия автомобил му е прилошало вследствие на внезапно влошаване на здравословното му състояние. Предполага се, че той е навлязъл в насрещното движение, след което е последвал удар с още два автомобила.

Водачът е загинал при инцидента. Останалите трима участници са преминали медицински прегледи в различни болнични заведения. Данни за състоянието им не са посочени.

Айтоският проход е отворен за движение. Причините и обстоятелствата около катастрофата се изясняват


Айтос / България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор
    Няма страшно!
    Ще ви глобят с нова стотачка и ще ви спасят! вярвайте на КАТ!
    Ще ви проверят и пожарогасителчето и аптечката и дали сте палнали фарчетата ще вземат още стотачка и ще ви оставят в задоволство и пълна сигурност - вярвайте им! За вас се бъхтят!

    21:25 06.11.2026

  • 2 А и тоз, а и тоз,

    1 0 Отговор
    а то било за шофьорите загинали край Айтос... Някой да не си помисли друго.

    21:39 06.11.2026

  • 3 Луна парк

    0 0 Отговор
    Гледайте в ю туб
    Дтп в россии....супер йекщън...
    И грузсвиков без тормоза...😱

    21:58 06.11.2026

Новини по градове:
Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове