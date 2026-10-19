Важните новини във ФАКТИ на 19.10.2026 г.

Мартин Димитров: 5% дефицит през 2027 г. е опасен

Депутатът от „Демократична България“ Мартин Димитров определи като опасен за България планът за бюджетен дефицит от около 5% през 2027 г. По думите му в документа, изпратен до Европейската комисия, е заложен дефицит от 4,3% от брутния вътрешен продукт, но към него трябва да се прибавят еднократните приходи от данък върху свръхпечалбата.

Нинова: "Кошница с грижа", "справедлива стойност", "табло на срама", се оказаха абсолютно безсмислени

Всички мерки на правителството за борба с цените се провалиха. Ново шоково поскъпване само за седмица.

Кошница с грижа, справедлива стойност, табло на срама, се оказаха абсолютно безсмислени.

Според Държавната комисия по стокови борси и тържища близо 60% от продуктите в потребителската кошница скочиха за една седмица. И тя вече струва 50 евро на едро. На дребно е много, много повече.

Харалан Александров: Страховете от войната се интерпретират безмилостно в предизборната кампания

Страховете от войната се интерпретират яростно и безмилостно в предизборната кампания. Тъй като за голямо съжаление страховете и тяхната експлоатация са основен инструмент в пропагандата и манипулацията на населението особено в предизборни условия. Това е, което мога да кажа на кратко. А иначе има поне две интерпретация, ако това ви интересува. Едната е тази на управляващите - съответно на водещият кандидат Илияна Йотова и тя е, че колкото по-страшно е, толкова по-важно е да настане мир и любов и да не дразним Русия, защото ще пострадаме и тази интерпретация се радва на широка подкрепа. Тя апелира към травматичната идентичност, добре позната в България, който скача и се репчи на силният - бива наказан. Това каза социалният антрополог Харалан Александров в предаването "България, Европа и светът на фокус" по радио ФОКУС.

Радев: Православната вяра съхранява моралните ценности на обществото и ни обединява в свят на разделение

Православната вяра съхранява моралните ценности и обединява обществото ни в свят на разделение и противопоставяне. В тези дни на изпитания е добре да се връщаме към нашите корени на вярата, да бъдем по-смирени и по-отворени един към друг. Това заяви министър-председателят Румен Радев по време на срещата си с Негово Всесветейшество Вселенския патриарх Вартоломей. В срещата участваха Негово Светейшество Даниил - Патриарх Български и Митрополит Софийски, вицепремиерът Иво Христов, както и духовници от Вселенската патриаршия и синодални архиереи от Българската православна църква, съобщават от пресслужбата на правителството.

Премиерът Радев изрази увереност, че настоящата визита на Вселенския патриарх в България ще даде нов тласък на развитие на отношенията между Българската православна църква и Константинополската патриаршия и ще даде опора на хиляди вярващи. „Ценим Вашите усилия да бъдете глас на разум и мъдрост и да призовавате за мир“, обърна се министър-председателят Румен Радев към Вселенския патриарх. Премиерът подчерта, че културният диалог, вярата и отговорността на държавните институции са здравата основа за изграждането на по-добро бъдеще за идните поколения.

Министър-председателят изрази своята признателност за дадената от Вселенския патриарх благословия за историческия акт на добросъседство между България и Гърция, благодарение на който тленните останки на цар Самуил се завърнаха в нашата страна. „Показахме, че две държави могат да загърбят противоречията от миналото и да се превърнат в стратегическа ос на просперитет на Балканите“, посочи Радев.

В хода на разговора министър-председателят Румен Радев поздрави Негово Всесветейшество Вселенския патриарх Вартоломей по случай 35-ата годишнина от неговата интронизация и отправи своите сърдечни благопожелания.

От своя страна Вселенският патриарх Вартоломей също изтъкна значението на сътрудничеството между Българската православна църква и Вселенската патриаршия за доброто на православието. Пожела също така на премиера Радев и на воденето от него българско правителство успех във всички негови начинания за благото на българския народ. Вселенският патриарх отправи покана към премиера Румен Радев да посети Вселенската патриаршия.

Шишков: Държавата ще търси стратегически инвеститор за изграждането на тунела под Петрохан

Държавата планира през следващата година да потърси стратегически инвеститор за изграждането на връзката между Монтана и София с тунел под Петрохан. Намерението е проектът да бъде реализиран чрез публично-частно партньорство. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков пред журналисти, цитиран от novini.bg.

Верижна катастрофа на пътя Карнобат-Айтос: Един е загинал, а друг е тежко ранен

Един човек загина, а друг е тежко ранен при катастрофа между три автомобила на пътя Карнобат – Айтос. Заради тежкия инцидент движението в участъка е напълно спряно, съобщиха от полицията в Бургас, цитирани от БНТ.

Катастрофата е станала малко преди 18:00 часа тази вечер. На място е загинал водачът на единия автомобил, чиято самоличност все още се установява. Тежко пострадал е и 67-годишен мъж, управлявал втория автомобил. Той е транспортиран в болница в Бургас.

Третият автомобил е бил управляван от 55-годишен турски гражданин. Направените му проби за алкохол и наркотични вещества са отрицателни.

Пътят Карнобат – Айтос е затворен за движение. Автомобилите се пренасочват през разклона за село Соколово до разклона за село Кликач. Причините за тежката катастрофа се изясняват.

Военното министерство засилва наблюдението по Черноморието с дронове

Във връзка с предприетите от Министерството на отбраната допълнителни мерки за сигурност по Българското черноморско крайбрежие, българската армия използва безпилотни летателни апарати за засилване на наблюдението на крайбрежието и прилежащото въздушно и морско пространство. Това съобщиха от пресцентъра на военното министерство.

Добрин Иванов (АИКБ): Вървим по пътя на Франция

Протестите във Франция и другите западни държави са проявление на един дългогодишен проблем в западното общество и дори в цяла Европа и той се нарича живот на кредит. Франция в продължение на 51 години реализира бюджетни дефицити. През по-голямата част от тези години той е бил над 3%. Това каза изпълнителният директор на АИКБ Добрин Иванов в ефира на „Денят на живо”.

Иван Христанов: Като президент бих бил адвокат за развитието на въоръжените ни сили

„Още по-мотивиран съм да стана президент, отколкото в началото на кампанията, защото обиколките и залите вдъхват надежда и енергия. Виждаме как убеждението в каузата най-накрая България да има нов президент и да вкараме свеж въздух в президентството все повече набира разпознаваемост и популярност.“

Христо Папукчиев: България да поиска от ЕС конкретен план за защита на Черно море

България трябва да поиска от Европейския съюз конкретен план за защита на търговското корабоплаване и защита на черноморското пространство. Трябва да има ранно предупреждение и ограничаване на доказаните икономически загуби. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ експертът по морска сигурност Христо Папукчиев.

Шишков: "Магистралата на позора" между Видин и Монтана е без реален напредък

"Магистралата на позора" между Видин и Монтана е без реален напредък", обяви пред журналисти регионалният министър Иван Шишков.

Млада жена загина при челна катастрофа в Първомай

34-годишна жена загина при тежка катастрофа между два автомобила в Първомай в неделя сутринта, пише Dariknews.bg.

Хаосът на централна гара София става още по-голям от ноември

От 2 ноември се спират още коловози на централна гара София. С това ще се затрудни придвижването на пътуващите в източно направление, научи fakti.bg.

Мъж, преоблечен като жена, обра офис за парични преводи в Дупница

Двама мъже са задържани за въоръжен със заплахи и лютив спрей грабеж на офис за парични преводи в Дупница. Единият от заподозрените влязъл в помещението, преоблечен в женски дрехи, заплашил служителя и отнел 375 евро, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Кюстендил.

Двама германци са заподозрени за палежа на „Старлинк“ в България

Двама младежи, родени през 2007 г. в Германия, са заподозрени за палежа на антени от системата „Старлинк“ на обект „Телепорт Плана“. Те са напуснали България, а местонахождението им в чужбина засега остава неизвестно, предава БНТ.

Пеевски стартира национална кампания „Щит за хората“

Лидерът на ДПС Делян Пеевски инициира национална кампания „Щит за хората“, насочена към защита на гражданите от лошо управление и корупционни практики. Това съобщиха от пресцентъра на партията.

Доц. Св. Божилова: Големият отсъстващ и губещ в тази кампания са младите хора

Големият отсъстващ и губещ в тази кампания са младите хора.

Велосипедист загина след удар с кола в Габрово

85-годишен велосипедист е загинал при пътнотранспортно произшествие в Габрово.

Петър Волгин от Ловеч: Изборите са важни, да запазим заедно мира в България

Петър Волгин посети град Ловеч като част от предизборната си обиколка. Срещата му с граждани се проведе на площада под формата на отворена среща на открито. Посрещнаха го по стар български обичай не с една, а с две погачи. В продължение на часове присъстващите обсъдиха с него бъдещето на България. Проведоха един различен разговор за нуждата от нов национален идеал и отстояване на българския национален интерес.

Масово сбиване между фамилии в Лом, имало е стрелба, задържаха седем души

Седем души, сред които и 16-годишен младеж, са задържани след масово сбиване и стрелба с въздушна пушка в ломския квартал „Момин брод“. При конфликта, възникнал заради вражда между две фамилии, е ранен 29-годишен мъж, съобщиха от МВР.

Иван Николов поема транспорта и градската мобилност на София

Кметът на София Васил Терзиев назначава Иван Николов за заместник-кмет по направление „Транспорт и градска мобилност“, считано от вторник, 20 октомври. Досега Николов е директор на дирекция „Транспорт“ в Столична община, където от 2017 г. работи по управлението и развитието на обществения транспорт, оптимизацията на транспортната мрежа и подготовката на инвестиционни проекти.



Основната задача пред новия заместник-кмет е да ускори изпълнението на започнатите проекти и да осигури по-добра координация с транспортните дружества. Приоритетите включват въвеждането в експлоатация на новите превозни средства, оптимизацията на маршрутите и подобряването на скоростта и редовността на градския транспорт чрез по-добра организация на движението и приоритет за превозните средства на обществения транспорт.



Работата ще бъде насочена и към осигуряване на допълнително финансиране за модернизацията и ежедневната дейност на транспортните дружества, подобряване на условията на труд и преодоляване на недостига на кадри. Сред задачите са също подготовката на нов Генерален план за организация на движението и разработването на транспортен модел на София.

Мирчев: Обвиняемите за палежа на Starlink са избягали

Двамата обвиняеми за палежа на антени Starlink край София са напуснали България, а местонахождението им не е известно. Това заяви съпредседателят на „Да, България“ и депутат от „Демократична България“ Ивайло Мирчев.

Валентин Радев: Русия трябва да бъде назована като агресор

Русия трябва ясно да бъде посочена като агресор, а България да говори с един глас по въпросите на сигурността. Това заяви бившият заместник-министър на отбраната Валентин Радев в ефира на „Добро утро, Европа“ по Euronews България.

Движение по график между Смолян и Пампорово по аварийния път

Представители на бизнеса настояват за спешно асфалтиране на целия авариен път над свлачището, което отнесе част от основното трасе между Смолян и Пампорово. Те предупреждават, че без настилка временният маршрут няма да може да се използва през зимата, което застрашава работата на туристическите обекти.

Кунева: Хората могат да кажат какво искат

„Най-голямото постижение на демокрацията е, че хората могат да кажат какво искат и могат да избират“, заяви Меглена Кунева в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS. Тя коментира протестите във Франция и други европейски държави, както и напрежението в Черно море.