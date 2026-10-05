Велислава Петрова заминава на посещение в Нидерландия

Министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъде на посещение в Нидерландия на 5 октомври. В Хага тя ще проведе среща с министъра на външните работи на страната Том Берендсен.

В програмата е включен и разговор с генералния секретар на Постоянния арбитражен съд д-р Марчин Чепелак. Петрова ще връчи от името на България ръчно изработена дъбова катедра, дело на Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“ в Трявна.

Българско дарение за Двореца на мира

Катедрата ще допълни колекцията на Двореца на мира в Хага, където се помещава Постоянният арбитражен съд. Министерството на външните работи определя дарението като израз на последователния ангажимент на България към международното право и мирното разрешаване на спорове.

„Дарението е израз на последователния ангажимент на България към международното право и мирното разрешаване на спорове“, се посочва в съобщението на Министерството на външните работи.

Постоянният арбитражен съд е определен като най-стария и най-активния международен съд.

Разговори за дипломатическо обучение и свързаност

Посещението на Петрова предвижда и среща в Нидерландския институт за международни отношения „Клингендал“. Сред темите ще бъдат дипломатическото обучение, институционалното сътрудничество и свързаността.

Източници: ДарикНЮЗ