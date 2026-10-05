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Велислава Петрова заминава на посещение в Нидерландия

Велислава Петрова заминава на посещение в Нидерландия

5 Октомври, 2026 06:53 691 23

  • велислава петрова-
  • нидерландия-
  • том берендсен-
  • постоянен арбитражен съд-
  • трявна

В Хага външният министър ще разговаря с нидерландския си колега Том Берендсен и ще връчи българско дарение на Постоянния арбитражен съд.

Велислава Петрова заминава на посещение в Нидерландия - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъде на посещение в Нидерландия на 5 октомври. В Хага тя ще проведе среща с министъра на външните работи на страната Том Берендсен.

В програмата е включен и разговор с генералния секретар на Постоянния арбитражен съд д-р Марчин Чепелак. Петрова ще връчи от името на България ръчно изработена дъбова катедра, дело на Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“ в Трявна.

Българско дарение за Двореца на мира

Катедрата ще допълни колекцията на Двореца на мира в Хага, където се помещава Постоянният арбитражен съд. Министерството на външните работи определя дарението като израз на последователния ангажимент на България към международното право и мирното разрешаване на спорове.

„Дарението е израз на последователния ангажимент на България към международното право и мирното разрешаване на спорове“, се посочва в съобщението на Министерството на външните работи.

Постоянният арбитражен съд е определен като най-стария и най-активния международен съд.

Разговори за дипломатическо обучение и свързаност

Посещението на Петрова предвижда и среща в Нидерландския институт за международни отношения „Клингендал“. Сред темите ще бъдат дипломатическото обучение, институционалното сътрудничество и свързаността.

Източници: ДарикНЮЗ


Нидерландия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Нека

    30 1 Отговор
    се поразходи !

    Коментиран от #23

    06:56 05.10.2026

  • 2 Ний ша Ва упрайм

    23 0 Отговор
    моме а кой ша посрещне Муцунко?

    06:59 05.10.2026

  • 3 жиишж

    16 0 Отговор
    Само да не говори и за Ива Михайлова, което подозирам. Ще бъде голям гаф.

    07:05 05.10.2026

  • 4 БЪЛГАРИТЕ СА НАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА

    22 0 Отговор
    Имаме си робот за външен министър.

    07:08 05.10.2026

  • 5 3.14К

    17 0 Отговор
    Защо Чамова подарява дъбова катедра?

    Коментиран от #13

    07:09 05.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Тоя микроб

    15 0 Отговор
    Какво ще дарява?
    Защо всички изнасят, а внасят само отпадък?

    07:13 05.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 А50

    17 0 Отговор
    Тая офцъ пак скандали ще направи, не я пускаите без придружител

    07:15 05.10.2026

  • 11 Петър Младенов

    12 1 Отговор
    Явно отива на дипломатическо обучени, което е добре. Момата има въпиюща нужда от такова. След това да мине и един удължен курс по протокол.

    Коментиран от #14

    07:15 05.10.2026

  • 12 НА ТАЗИ ГОСПОЖИЩА

    14 0 Отговор
    Като са и отваряли чакрите в Англия, нещо май са я повредили. Изтрили са голяма част от човешкия софтуер.

    07:16 05.10.2026

  • 13 Защото не може да подари

    9 0 Отговор

    До коментар #5 от "3.14К":

    Чамова катедра, сиреч - себе си. А как и се иска , малийй

    07:18 05.10.2026

  • 14 Да мине удължен ...

    8 0 Отговор

    До коментар #11 от "Петър Младенов":

    ... По протокол

    07:19 05.10.2026

  • 15 Кофишоп

    12 0 Отговор
    Могат и по една трева да изпушат с нидерландския си колега, за подобряване на международните отношения.

    07:20 05.10.2026

  • 16 Екклузив

    11 1 Отговор
    Тази госпожа пак ще действа против против българите.

    07:25 05.10.2026

  • 17 Вюю

    8 0 Отговор
    Започвам да гадая с какво ще ни изложи: три номера голям костюм в неподходящ цвят с раздърпсна пола, смачкана блуза, обувки селски за полето, неподходяща поза или нещо ново? Все сме имали про.с.ти хванати от гората, но това е непонятно защо е там.

    07:26 05.10.2026

  • 18 тая буля

    7 0 Отговор
    да се похвали в Нидерландия с постиженията си в беге колхозното блато цени като на най богатите доходи като най бедните и заплати на "политици" и "управляващи" като в най развитите държави...

    07:29 05.10.2026

  • 19 ежко

    4 0 Отговор
    Абе какви дарения,какви 5 лева!Ние сме фалирали, не разбрахте ли?

    07:33 05.10.2026

  • 20 На тази

    7 0 Отговор
    снимка с вирнат нос много и личи самочувствието без покритие . Факти по- добре сложете снимката с голото рамо

    07:37 05.10.2026

  • 21 Каква е Двореца на мира в Хага

    3 0 Отговор
    Той е седалище на 2 международни НПО организации, наречени Постоянен арбитражен съд и Международен съд на ООН.
    Сградата е построена от и е собственост на фондация Карнеги.
    Нашата ще ходи на инструктаж и донастройка при глобалистите.

    07:40 05.10.2026

  • 22 Чамова

    2 0 Отговор
    в Кралство Нидерландия ? Поредният гаф е програмиран . Боже мили , колко срам и щети бере България с тия .

    07:41 05.10.2026

  • 23 Там е по-хладно

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Нека":

    Да се облича , да не се хлещи много , много !

    07:57 05.10.2026

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