Велислава Петрова заминава на посещение в Нидерландия

Министърът на външните работи Велислава Петрова ще бъде на посещение в Нидерландия на 5 октомври. В Хага тя ще проведе среща с министъра на външните работи на страната Том Берендсен.
В програмата е включен и разговор с генералния секретар на Постоянния арбитражен съд д-р Марчин Чепелак. Петрова ще връчи от името на България ръчно изработена дъбова катедра, дело на Националната гимназия за приложни изкуства „Тревненска школа“ в Трявна.
Българско дарение за Двореца на мира
Катедрата ще допълни колекцията на Двореца на мира в Хага, където се помещава Постоянният арбитражен съд. Министерството на външните работи определя дарението като израз на последователния ангажимент на България към международното право и мирното разрешаване на спорове.„Дарението е израз на последователния ангажимент на България към международното право и мирното разрешаване на спорове“, се посочва в съобщението на Министерството на външните работи.
Постоянният арбитражен съд е определен като най-стария и най-активния международен съд.
Разговори за дипломатическо обучение и свързаност
Посещението на Петрова предвижда и среща в Нидерландския институт за международни отношения „Клингендал“. Сред темите ще бъдат дипломатическото обучение, институционалното сътрудничество и свързаността.
Източници: ДарикНЮЗ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Нека
Коментиран от #23
06:56 05.10.2026
2 Ний ша Ва упрайм
06:59 05.10.2026
3 жиишж
07:05 05.10.2026
4 БЪЛГАРИТЕ СА НАЦИЯ ТЕХНИЧЕСКА
07:08 05.10.2026
5 3.14К
Коментиран от #13
07:09 05.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Тоя микроб
Защо всички изнасят, а внасят само отпадък?
07:13 05.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 А50
07:15 05.10.2026
11 Петър Младенов
Коментиран от #14
07:15 05.10.2026
12 НА ТАЗИ ГОСПОЖИЩА
07:16 05.10.2026
13 Защото не може да подари
До коментар #5 от "3.14К":Чамова катедра, сиреч - себе си. А как и се иска , малийй
07:18 05.10.2026
14 Да мине удължен ...
До коментар #11 от "Петър Младенов":... По протокол
07:19 05.10.2026
15 Кофишоп
07:20 05.10.2026
16 Екклузив
07:25 05.10.2026
17 Вюю
07:26 05.10.2026
18 тая буля
07:29 05.10.2026
19 ежко
07:33 05.10.2026
20 На тази
07:37 05.10.2026
21 Каква е Двореца на мира в Хага
Сградата е построена от и е собственост на фондация Карнеги.
Нашата ще ходи на инструктаж и донастройка при глобалистите.
07:40 05.10.2026
22 Чамова
07:41 05.10.2026
23 Там е по-хладно
До коментар #1 от "Нека":Да се облича , да не се хлещи много , много !
07:57 05.10.2026