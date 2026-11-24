България трябва да започне да разработва по-активно възможностите си в областта на геотермалната енергия и да привлече водещи технологии за използването ѝ. Това заяви министър-председателят Румен Радев при откриването на форума „Геотермална енергия и модернизация на българските оранжерии“ в София.

„Можем да бъдем много по-ефективни, ако внедрим водещите технологии в тази област“, каза Радев. Той заяви, че очаква България и Нидерландия да намерят общ подход за използване на природните дадености на страната.

Фокус върху оранжерийното производство

Форумът е организиран от Посолството на Нидерландия в България и Нидерландската агенция за предприемачество. Събитието е част от тридневна иновационна мисия, която продължава от 24 до 26 ноември.

В програмата са включени анализи на геотермалния потенциал на България, възможности за финансиране, представяне на нидерландски технологични решения и срещи между компании. Участват български оранжерийни производители, инвеститори и представители на Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие и Европейската инвестиционна банка.

Радев подчерта, че България разполага с природни ресурси, които могат да бъдат използвани за развитието на геотермални оранжерии. По думите му страната е на второ място в Европейския съюз по геотермални ресурси, но все още не съчетава достатъчно ефективно тези възможности със съвременните технологии.

„Каня инвеститорите от Нидерландия да се възползват от богатите природни възможности, които предлага нашата страна“, заяви министър-председателят. Той определи сътрудничеството между България и Нидерландия като изключително ползотворно и посочи геотермалната енергия като възможна част от решенията на проблемите с енергийната криза и продоволствената сигурност.

Нидерландски технологии и бъдещи инвестиции

Според Радев Нидерландия има значителен опит във внедряването на геотермални системи и може да бъде партньор на България в модернизацията на оранжерийния сектор. Той даде пример с производството на зеленчуци в двете държави и постави въпроса защо България, въпреки природните си дадености, продължава да разчита в значителна степен на внос.

Пред участниците във форума премиерът свърза развитието на геотермалната енергия не само с по-ефективното отопление на оранжериите, но и с възможността за по-устойчиво селскостопанско производство. Конкретни инвестиционни проекти и срокове за реализация не бяха обявени.