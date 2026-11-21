България и Индия обсъдиха съвместна пътна карта за засилено партньорство за периода 2027–2031 г. Разговорът се проведе в Делхи между министъра на външните работи Велислава Петрова и индийския ѝ колега Субраманям Джайшанкар в рамките на официалното посещение на българския министър.

Документът трябва да очертае конкретните насоки за развитие на двустранното сътрудничество и за активизиране на политическия диалог. Сред обсъдените области са икономиката, образованието, културата, отбраната, науката и технологиите.

Акцент върху езика, науката и високите технологии

Велислава Петрова е отбелязала потенциала на възобновяването на изучаването на български език в Делхийския университет. Според Министерството на външните работи това може да разшири обмена по линия на трудовата миграция, особено при привличането на висококвалифицирани служители за сектора на високите технологии.

На срещата е обсъдено и сътрудничеството в рамките на Българо-индийската мрежа за наука, иновации, технологии и икономика SITE. Разгледани са възможностите за развитие на партньорствата със София Тех Парк и INSAIT.

„Сигурността на търговското корабоплаване в региона има пряко значение и за Индия, включително за индийските моряци“, се посочва в съобщението на Министерството на външните работи за разговорите. Министрите са обсъдили още международните усилия за осигуряване на безопасни маршрути за превоз на храни.

Разговори за ЕС, Украйна и свързаността

Сред темите е било стратегическото партньорство между Европейския съюз и Индия, както и възможностите, които ще се открият с влизането в сила на споразумението за свободна търговия между двете страни. Велислава Петрова и Субраманям Джайшанкар са обменили мнения и по международни и регионални въпроси, включително войната в Украйна и сигурността в Черно море и Близкия изток.

Българският външен министър е представила и предстоящата среща на върха по свързаността, на която София ще бъде домакин през пролетта на 2027 г. Форумът ще бъде подготвен в координация с Европейската комисия и ще насърчи транспортните, енергийните и цифровите връзки между Европейския съюз, Черноморския регион, Южния Кавказ и Централна Азия.