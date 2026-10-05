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Остър спор между икономисти за данъка върху свръхпечалбите: Решение за дефицита или риск за бизнеса

Остър спор между икономисти за данъка върху свръхпечалбите: Решение за дефицита или риск за бизнеса

5 Октомври, 2026 10:35 602 8

  • икономисти-
  • спор-
  • данък свръхпечалба

Ще платим ли цената за по-нисък дефицит с нови данъци и по-скъпи стоки и услуги?

Остър спор между икономисти за данъка върху свръхпечалбите: Решение за дефицита или риск за бизнеса - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Предложеният данък върху свръхпечалбите и начините за овладяване на бюджетния дефицит предизвикаха остър спор между икономистите Лъчезар Богданов, Любомир Дацов и Ваня Григорова в ефира на „Здравей, България“ по Нова телевизия. Докато Григорова защити идеята държавата да търси повече приходи от секторите с високи печалби, Богданов и Дацов предупредиха за непредвидимост за бизнеса и липса на достатъчно реформи в разходната част на бюджета.
Членът на Фискалния съвет и бивш зам.-министър на финансите Любомир Дацов постави под съмнение очакваните приходи от планираните мерки. „Мога да се хвана на бас, че два пъти по-ниски ще бъдат приходите, които ще съберат от това, което обявиха“, заяви той. Според него основният проблем е, че Министерството на финансите не предлага достатъчно мерки за ограничаване на разходите. Дацов смята, че ако са необходими по-високи данъци, те трябва да бъдат въведени по общия ред, а не чрез облагане само на избрани сектори.
Ваня Григорова защити обратната теза. По думите ѝ при ръст на банковите печалби от 588% е оправдано част от средствата да бъдат насочени към бюджета. „Българският бюджет има нужда от средства, така че да плаща пенсии, майчинство, обезщетения за безработица“, посочи тя. Григорова настоя и за регулиране на банковите такси, които според нея са сред факторите за високите печалби на сектора. „Категорично трябва да се регулират таксите“, заяви икономистът.

Главният икономист на Института за пазарна икономика Лъчезар Богданов определи данъка върху свръхпечалбите като извънредна мярка, до която трябва да се прибягва само в крайни ситуации. „Рискът е по-скоро в дългосрочното въвеждане на една огромна непредвидимост в данъчната среда“, предупреди той. Според Богданов не е достатъчно ясно защо ставката е определена на 33%, кои сектори трябва да попаднат в обхвата и по какъв критерий една печалба се определя като „свръхпечалба“.
Тримата икономисти се разминаха и по въпроса дали държавата трябва първо да намалява разходите или да увеличава приходите. Григорова използва аналогия с домакинския бюджет: „Когато трудно си плащате тока и трудно си осигурявате необходимите неща за детето, вие какво правите – режете му закуската или търсите начини за увеличаване на приходите?“. Богданов отговори със своя аналогия: „Ако не можеш да си позволиш памперс за детето, не пиеш капучино за 6 евро всеки ден“.

Според Богданов водещият въпрос пред фискалната политика трябва да бъде как България да запази икономическия растеж, инвестициите, ниската безработица и увеличаването на доходите. Той обърна внимание и на растящата цена на държавния дълг, като посочи, че лихвените разходи, които преди няколко години са били под 350 млн. евро, могат да достигнат около 1,7 млрд. евро.

Дацов прогнозира, че бюджетният дефицит може да остане около 3,8%, но подчерта, че еднократните приходни решения не могат да заместят структурните промени. „Кърпенето с еднократни мерки просто няма да помогне в ситуацията, защото това е бягане на дълги разстояния. Това не е спринт“, заключи той.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    4 1 Отговор
    Грижа за олигарсите на дъртите комунисти и ченгета от ДС!!!
    За народа няма риск, ако се научите да ядете през ден, най вероятно няма да умрете...

    10:38 05.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Рилски

    13 0 Отговор
    Явно има нещо, което не се казва на народа и което точно това искат хората. 1. Народът иска махане на пенсионерите в МВР, армията и държавната администрация. 2. Народът не иска да издържа с огромни заплати, бонуси, ДМС, 20 заплати при пенсиониране и още куп привилегии над 60000 армия от полиция и в същото време да ни бият, убиват, крадат, а милиционерите да се крият по храстите. 3. Народът иска да не отиват парите му за заплати от по 40,50,60 хиляди евро в джобовете на разни самозвани парвенюта. 4. Народът иска нормално здравеопазване, а не да събираме капачки и пари за лечение в чужбина, при налични близо 400 болници. 5. Народът иска учителите да учат така децата ни, че да не излизат неграмотни от училищата, а и да се разоряват родителите с всякакви частни уроци. 6. Народът иска, когато отиде до някое гише, да не го гледат като нежелан натрапник, а да му обърнат нужното внимание, защото всъщност именно този народ ги храни всички, изброени по-горе. 7. Народът иска бърза съдебна реформа, а не общи приказки и никакви резултати, а съда и прокуратурата е на първо място по брой и високи заплати в целия ЕС. 8. Народът иска политиците да спрат да го крадат, лъжат, манипулират и най-накрая виновниците за това положение да си получат заслуженото наказание, а то е бърз съд и затвор за корумпираните, алчни и прогнили мафиоти. Ето това иска народът и е по-добре да се захващате от някъде да работите, а не само да дрънкате празни приказки и да забаламосвате хората. Тета

    10:50 05.10.2026

  • 4 провинциалист

    7 2 Отговор
    Значи, "бизнесът" няма проблем да смени "лв" с "евро" на етикетчето и да захлеби двойно, но надава вой на умряло, ако го ощипят с някоя стотинка. Въпросът е, как онези навремето успяха да направят народен съд, а ние не успяваме.

    10:54 05.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Тъкмо Спечелил !

    1 0 Отговор
    И Те Ще Му Вземет Печалбата !

    11:20 05.10.2026

  • 7 Кой

    0 1 Отговор
    Господина загуби ума и дума ,когато Ванчето му каза истината в очите. . Защо не си каза колко му е заплатата в т.нар.,,фискален съвет" който между другото вече би трябвало да е закрит. Еврото е тук и няма за какво да ,,съветват" когото и да е било. Най ме вбеси твърдението му че тази мярка ,,наказва този който работи добре" . Да, работят добре ( как няма с такива ниски данъци и МРЗ ) защото хората нямат избор, в противен случай не биха живяли нормално.По добре било според великите икономисти ,да се вдигнели ДДС, данък печалба и т.н за всички. Е как ще стане това,след като бизнеса орева света за МРЗ , какво остава да им разбутат данъците,макар че е крайно наложително . Иначе стана отлично интервю с гостите, канете Ваня Григорова по -често, но не сама.Винаги да е с компания

    11:34 05.10.2026

  • 8 Констатация

    0 0 Отговор
    По цял свят свръхбогатите плащат данък доста над 30%, в някои държави надхвърля 50%, а родните ни Олигарси не само, че не желаят да плащат данък свръхпечалба, ами не биха имали нищо против ако държавата им плаща данък за това, че са богати, друг е въпроса как печелят и доколко "бизнеса" им е законен!

    11:38 05.10.2026

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