Народното събрание прие на първо четене проекта на държавния бюджет за 2027 г. със 126 гласа „за“, 81 „против“ и без въздържали се. Подкрепа даде само парламентарното мнозинство от „Прогресивна България“, докато ГЕРБ-СДС, ДПС, „Демократична България“, „Продължаваме промяната“ и „Възраждане“ гласуваха против. Преди това депутатите одобриха и проектите за бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и държавното обществено осигуряване.

Финансовата рамка е разчетена при приходи от 51,07 млрд. евро и разходи от 55,97 млрд. евро. Дефицитът по консолидираната фискална програма е планиран на 3,5% от брутния вътрешен продукт, или около 4,9 млрд. евро. В прогнозата са заложени икономически растеж от 2,5% и средногодишна инфлация от 4%. Държавата може да поеме нов дълг до 8,6 млрд. евро.

Доходи, осигуровки и данъчни мерки

Проектът предвижда минималната работна заплата да достигне 660 евро от 1 януари 2027 г. Максималният осигурителен доход е планиран да бъде увеличен до 2400 евро. Разходите за персонал в бюджетната сфера трябва да нараснат с 5%, а възнагражденията на педагогическия персонал – със 7,5%. В същото време е заложена оптимизация на щатната численост и намаляване на разходите за персонал в държавната администрация.

Сред най-спорните предложения е еднократен данък от 33% върху свръхпечалбата на определени икономически сектори за финансовата 2027 г. Предвидено е още максималният размер на ваучерите за храна да бъде увеличен до 200 евро. Ваучерите до 102,26 евро остават необлагаеми, а сумата над този праг се третира като облагаем доход.

За здравеопазване са предвидени 5,68 млрд. евро, или с 427 млн. евро повече спрямо тази година. При бюджета на общественото осигуряване отново се очаква над 5 млрд. евро от централния бюджет да бъдат насочени за покриване на разходите за пенсии.

Критиките и позицията на управляващите

Опозицията определи проекта като нереалистичен и недостатъчно насочен към реформи. Критики бяха отправени както към размера на дефицита, така и към приходите от данъка върху свръхпечалбата.

„Нашата отговорност днес е да намерим реалния баланс между потребностите на обществото и финансовите възможности на държавата, да не обещаваме всичко на всички, когато ресурсът не го позволява“, заяви вицепремиерът и министър на финансите Гълъб Донев.

От „Демократична България“, „Продължаваме промяната“, ГЕРБ-СДС и ДПС заявиха, че в проекта липсва достатъчна финансова консолидация и ясна политика за реформи. Атидже Вели от ДПС каза, че „в бюджета за 2027 г. липсата на политики се превръща в порок“, съобщи БНТ.

Европейската централна банка предупреди за рискове от намерението данъкът върху свръхпечалбата да обхване и банките. Според представената позиция мярката може да има негативни последици за банковия сектор в България. Междувременно Европейската комисия предупреди страната за възможна санкция във връзка с процедурата при прекомерен дефицит. Управляващите заявиха, че бюджетът е съобразен с ограниченията по процедурата и че приходните мерки са необходими за намаляване на дефицита.

Какво следва

След първото четене депутатите могат да внесат предложения за промени в отделните текстове. Те трябва да бъдат обсъдени първо в парламентарната комисия по бюджет и финанси, а след това проектът да бъде разгледан и гласуван окончателно в пленарната зала.

До второто четене предстои да се изясни дали ще бъдат променени спорните данъчни текстове, размерът на приходите от данъка върху свръхпечалбата и параметрите на разходите за администрацията. Окончателното приемане на държавния бюджет ще бъде свързано и с гласуването на бюджетите на НЗОК и ДОО, както и на законите, които осигуряват планираните приходи.

Източници: bntnews.bg, nova.bg, btvnovinite.bg