Комисията по бюджет и финанси прие на второ четене пакета от данъчни промени за 2027 г. Сред основните мерки са по-високи данъчни облекчения за деца, 33% данък върху свръхпечалбата в определени сектори, акциз за мощни автомобили и увеличение на данъчните оценки на недвижимите имоти.

Промените са в пет закона – за данъците върху доходите на физическите лица, корпоративното подоходно облагане, местните данъци и такси, акцизите и данъчните складове и данъка върху добавената стойност. Те трябва да бъдат гласувани от Народното събрание, преди да влязат в сила.

По-високи облекчения за деца

За едно дете родителите ще могат да ползват данъчно облекчение до 500 евро, за две деца – до 1000 евро, а за три и повече деца – до 1500 евро. Предвидено е увеличението на облекченията за родители на деца с увреждания да бъде по-голямо – с 93 процента, докато стандартните облекчения нарастват с 63 процента.

Промените в тази част бяха защитени от управляващото мнозинство. Здравко Марков от „Прогресивна България“ използва сравнението с камион, с което премиерът Румен Радев определи бюджета за 2027 г.:

„Те скачат с 63%, като в същото време за родители с деца с увреждания скачат с 93%. Мога да кажа, че са сменили накладките на камиона и той вече има спирачки.“

Налог върху свръхпечалбата и нови акцизи

Еднократният данък върху свръхпечалбата е с размер 33 процента. Той обхваща банки, застрахователи, телекомуникационни компании, обменни бюра, дружества за бързи кредити и търговци на храни на дребно. За последната група бюджетната комисия увеличи прага за облагане – от 5 на 25 милиона евро нетни приходи от продажби.

Ваучерите за храна до 102,26 евро месечно остават необлагаеми. Сумата над този размер ще се облага с окончателен данък от 7 процента, като максималната стойност на ваучерите се увеличава до 200 евро месечно.

Предвижда се и акциз за леки автомобили с мощност над 340 конски сили. Електромобилите са изключени от мярката.

Базисните данъчни стойности на недвижимите имоти ще бъдат увеличени с 30 процента през 2027 г. Предвидено е след това да има ново увеличение от по 35 процента през 2028 и 2029 г.

Опозицията заяви, че мерките ще увеличат натоварването за бизнеса и гражданите. „Можеше да положите повече усилия в разходната част и ние ще продължим да настояваме, че това допълнително облагане е ненужно“, каза Владислав Горанов от ГЕРБ.

Мартин Димитров от „Демократична България“ определи промените като предпоставка за по-високи цени, а Асен Василев от „Продължаваме промяната“ заяви, че чрез тях се събират допълнителни приходи от фирмите и гражданите. Цончо Ганев от „Възраждане“ коментира, че „всеки един български гражданин от следващата година ще плаща по-високи данъци“.

Проектът за държавния бюджет за 2027 г. предстои да влезе в пленарната зала на 25 ноември. Данъчните промени са предвидени да действат от 1 януари 2027 г., ако бъдат приети окончателно от депутатите.

Източници: btvnovinite.bg, bnrnews.bg