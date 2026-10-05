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Весела Чернева: Политическите дивиденти от връщането на останките на цар Самуил са водещи за България и Гърция

Весела Чернева: Политическите дивиденти от връщането на останките на цар Самуил са водещи за България и Гърция

5 Октомври, 2026 19:46 476 7

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Според нея няма как ЕК да заобиколи България по пътя на Северна Македония към ЕС

Весела Чернева: Политическите дивиденти от връщането на останките на цар Самуил са водещи за България и Гърция - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Символични събития като връщането на тленните останки на цар Самуил стават възможни, когато все пак има някакво разбирателство кой кой е. Това каза заместник-директорът на Европейския съвет по външна политика Весела Чернева в ефира на "Денят на живо с Наделина Анева".

Темата беше коментарът на премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски за връщането на тленните останки на цар Самуил в България и реакциите на Скопие. Чернева определи като неправилна връзката, направена от Мицкоски между връщането на останките и Бледския договор от 1947 г.

„По силата на Бледския договор за първи път има юридически основания за македонска автономия, но според мен има и едно объркване. Мицкоски говори за връщането на костите на Гоце Делчев и всъщност се опитва да направи тази алюзия, че всеки по нещо е получил, така да се каже. Те обаче са върнати преди този договор“, обясни Чернева.

По думите ѝ ключова за връщането на останките на цар Самуил е била договореността от 2022 г. в Българо-македонската историческа комисия. „Това, което може би остана малко встрани, а е много важно, е фактът, че Българо-македонската историческа комисия се споразумя за това, че Самуил е цар на българското средновековно царство. И всъщност, въз основа на това споразумение, което впоследствие стана анекс към двустранния протокол, гръцката страна се чувстваше комфортно в позицията си да ни предаде тленните останки на цар Самуил“, каза тя.

Чернева посочи и предстоящите избори като една от причините решението да бъде взето именно сега. Според нея за гръцкия премиер Кириакос Мицотакис Северна Гърция е особено важна заради изборните нагласи там.

Чернева коментира и посещението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен в Скопие и възможността нови правила за разширяването на ЕС да заобиколят изискването за консенсус. „Не мисля, че това беше целта на посещението. Работа на фон дер Лайен е да поощрява страните кандидатки. И за нея, и за комисаря по разширяването е важно страните кандидатки да продължават да смятат, че Европа е тяхната първа опция, а не да започнат да гледат към Русия, към Турция или в други посоки“, обясни тя.

Според Чернева обаче договорената преговорна рамка няма как да бъде заобиколена. По думите ѝ идеята всички решения по разширяването да се взимат с мнозинство вместо с консенсус няма да бъде реализирана в този вид. „Това няма как да стане, защото всичките 27 трябва да гласуват тези промени“, заяви Чернева. „Смисълът на всичките тези опции като получлен е членството в ЕС да не се изразява „да“ или „не“, т.е. ти ли си член, или не си. Замисълът е да има някакви степени помежду, които да дават възможност на кандидатите, дори да не могат да станат пълноправни членове към момента. Целта е да могат да участват в различни формати тогава, когато това е от полза както за ЕС, така и за тях“, каза тя.

Чернева отхвърли и възможността Европейската комисия да наложи режим на електричеството в България. По думите ѝ ролята на Брюксел е координационна, а конкретните решения се взимат от националните правителства. „Функцията на Комисията е координационна и тя може да дава насоки на правителствата. Кабинетите са тези, които решават как точно дадени мерки да бъдат приложени“, обясни Чернева.

В разговора тя коментира и протестите и политическата поляризация в Европа. Според нея проблемът е общ за различни държави и до голяма степен се засилва от социалните мрежи и пропагандата. „И в Западна, и в Източна Европа се случва едно и също - голяма поляризация на обществата в резултат основно от социалните медии, но и много възможности за пропаганда и отвътре, и отвън“, каза Чернева.

По думите ѝ жилищната политика е сред основните причини за протестите в Испания, докато във Франция напрежението сред младите хора също се засилва на фона на предстоящите президентски избори. „Голямото преформатиране ще е през 2027 година. Освен Франция, ще се гласува и в Полша, Италия и още четири други страни. Вече не броим Испания и Гърция, която ще има избори тази година. Очаква ни една суперизборна година, в края на която трябва да видим как ще изглежда наистина европейският ландшафт“, каза тя.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тцтцтц

    4 0 Отговор
    Верно ли си мислят че некой го интересува толкова

    Коментиран от #6

    19:49 05.10.2026

  • 2 Горски

    2 0 Отговор
    За онези ЧЕТИРИНАДЕСЕТ ХИЛЯДИ ослепени войни и кой е издал тази жестока, дори за времето си, заповед? Горките граждани на Скопие, загубиха Самуил. Остана им само Александър с негови кон. Струва ми се, че този акт е дело повече между двамата премиери, отколкото междудържавен! Особено от гръцка страна. Не случайно Радев благодари само на Мицотакис и нито един път не изрече - ,,Евхаристо, Елада!". Съпругата на археолога откривател бе там, но не пожела да говори.

    20:02 05.10.2026

  • 3 Яшар

    1 1 Отговор
    Да, хубаво беше ,но както винаги Чернева драматизира и е платен неком.петентен в нито една област говорител или там политик ...като трте. и

    20:03 05.10.2026

  • 4 така, така

    2 0 Отговор
    Не мога да разбера мерака на умнокрасивите да политизират връщането на тленните останки на Самуил!
    Колко трябва да си паднал морално и ментално, че дори във величието и драмата на цар Самуил да виждаш заплаха за своето безлично съществуване. Петрохановци като оси почнаха да роптаят сега ли му било времето да се върнат останките, сякаш радостта и гордостта на българина е присъда. Мислех ги за малко по-адекватни, но дребните души си остават мерзки.

    20:04 05.10.2026

  • 5 ТАЗИ КАКА

    1 0 Отговор
    Е от най-долните майкопродвци за парите еврейски.

    Коментиран от #7

    20:15 05.10.2026

  • 6 Ке во ркян

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Тцтцтц":

    Останките, добре, а останалото, цялото, кога?

    20:24 05.10.2026

  • 7 Стенли

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "ТАЗИ КАКА":

    Абе тази ли , особа заедно с един немски професор , бяха писали книга , че е нямало баташко клане и дори щяха да правят някаква сбирка в Берлин , но се надигна голямо недоволство и беше отменена 🤔😕🤨

    20:24 05.10.2026

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