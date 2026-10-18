Борисов: При Царя бяха господари на мълчанието, при Радев са царете на оправданието. Все някой им е виновен

Когато потапят кораби в Черно море, гинат невинни хората и моряци на граждански плавателни съдове. И да кажеш, че не знаеш откъде идват атаките и че не са от Русия - тогава възниква един елементарен въпрос: коя трета държава има тази мощност да докара въздушни дронове и торпеда в Черно море, без да я забележат нито руснаците, нито украинците, българите, румънците или "Старлинк"? И когато отиде в Брюксел, както винаги, Радев тук говори едно, а там се съгласява с всички квалификации в решенията. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на посещението си във Враца, цитиран от Агенция "Фокус".
Той подчерта, че в Украйна вече се водят мащабни военни действия, в които са увлечени и европейски държави:
"Има ужасни кръвопролития на мирни граждани и разрушаване на инфраструктурата както на Украйна, така и на Русия. У нас ще се отчитат сериозни загуби в икономически план - рецесията в Европа е тотална. Виждате дори днес във Враца колко завода затвориха, откакто Радев дойде на власт. Ние ги откривахме, а те сега ги закриват. Франция и Германия са подпалени. Какво се случва в света? Има тежко разделение, което няма да доведе до нищо добро - точно обратното, виждаме го и в Албания, и в целия регион. Всичко това идва от липсата на пари. Франция вече е в технически фалит. Свърши времето, когато се харчеха пари на поразия, без да се изкарват. То свърши и в България - завод след завод си заминава, а във Враца 2000 души останаха без работа. Виждате в какво състояние оставихме инфраструктурата, а след три години тя стои в същото положение, но вече струва три пъти по-скъпо - отново с парите на данъкоплатците. За мен и за вас опасността е голяма. Нещата могат да се предотвратят, но за това е нужен много силен премиер - човек с познания, контакти и история, който да предпази държавата в този сложен свят", обясни Борисов.
Относно кандидат-президентските издигания Борисов коментира, че нито един от претендентите не може да бъде обединител на нацията:
"Те са тежко партийни кандидати и нито един от тях не става за върховен главнокомандващ. Ако проевропейските и демократични сили бяхме издигнали общ, независим и подкрепен от всички кандидат в център-дясното, той щеше да има голям шанс." Лидерът на ГЕРБ припомни и максимата, че "непоискана подкрепа не се дава и непоискано добро не се прави".
По темата за сигурността и цените той допълни: "Заплахата от война, според мен, е голяма и тук. Радев каза в парламента, че плаша хората. Не, ние не ги плашим - предупреждаваме какво ще стане. Когато предупредих за дизела, някой прие, че се забавлявам или плаша обществото. Но когато цената стана 2.20 евро, се видя, че това е факт, а не плашене. И когато кажа, че в един момент ще има липса на дизел, това наистина ще се случи. Предупредих, че в Европа ще има дефицит."
Според Борисов в момента в страната липсва какъвто и да е парламентаризъм, а управляващите действат по "талибански" начин.
"При Царя бяха господари на мълчанието, при Радев са царете на оправданието. Все някой им е виновен, все наследството им е виновно", заключи лидерът на ГЕРБ.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГЕРБ ПОБЕДА
12:06 18.10.2026
2 Такива
12:06 18.10.2026
3 Цар на кражбите
Коментиран от #33
12:06 18.10.2026
4 Гербер
12:07 18.10.2026
5 Боко
12:07 18.10.2026
6 Севда
Коментиран от #17, #18
12:08 18.10.2026
7 Българин
Коментиран от #21
12:09 18.10.2026
8 Фейк - либераст
12:09 18.10.2026
9 Робот
12:09 18.10.2026
10 Някой
Никой няма правото да ни вкарва в чужда война! Направи ли го е предател и мястото му е в затвора! Да прочетат накрая НК, раздел 2 предателство и шпионство и да се саморазпознаят в чл. 98, 103, 105 и отделно 162. Както и да прочетат наново клетвата от конституцията в която се кълнят депутати, министри, президент и вице.
12:10 18.10.2026
11 Ловим дронове с голи ръце
12:10 18.10.2026
12 Данчо
12:11 18.10.2026
13 европиец
12:12 18.10.2026
14 Генерал Гоцев
Коментиран от #24
12:13 18.10.2026
15 ТоТо
12:13 18.10.2026
16 Витя
12:13 18.10.2026
17 Без майтап
До коментар #6 от "Севда":Борисов премиер, Пеевски финансов министър.
12:14 18.10.2026
18 ДА ДА
До коментар #6 от "Севда":2085 Г
12:14 18.10.2026
19 Тикво рошава
Забрави ли?
Наглостта ти е трагична.
12:16 18.10.2026
20 Гошо
12:17 18.10.2026
21 Георги
До коментар #7 от "Българин":е то няма голям "избор" - боко, асен, чичо румен.
12:18 18.10.2026
22 Изборите за НС показаха
1. Варна
2. Бургас
3. Пазарджик
4. София 23 МИР
5. Кюстендил
6. Враца
7. Ямбол
8. Пловдив – област
По същия показател най-малко процентно са Мунчовците във Велико Търново, Видин и Силистра.
12:18 18.10.2026
23 Павел Пенев
12:19 18.10.2026
24 И престоя
До коментар #14 от "Генерал Гоцев":му в Унгария е вече заличен , а Орбан даже го награди с някакъв измислен орден за отлично пазене на границите от...... бежанци към Европа .
12:20 18.10.2026
25 Баци
12:22 18.10.2026
26 Жиктак
12:23 18.10.2026
27 симеон крадкобурготски царя
12:23 18.10.2026
28 Хелоуин наближава
12:23 18.10.2026
29 Румен Решетников Радев
Коментиран от #40
12:24 18.10.2026
30 Тодор Живков
12:25 18.10.2026
31 Исторически факти
12:27 18.10.2026
32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ПО ПЪРВИ МЪЖ Е АБАДЖИЕВА
....
ЖЕНЕНА ЗА СИНА НА ИВАН АБАДЖИЕВ ЧЛЕН НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП
.......
МИСЪЛТА МИ Е ЧЕ БОЙКАТА БАРИСОВ НЕ Е ЧЕРВЕН АМИ НАПРАВО ВИОЛЕТОВ:)
12:27 18.10.2026
33 Румен Решетников Радев
До коментар #3 от "Цар на кражбите":Не обиждай, аз съм къде по-напред от него.
Моят Боташ ще го плащат и правнуците ти.
12:27 18.10.2026
34 Черна неблагодарност
12:28 18.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Ами сега
12:29 18.10.2026
37 Борисов българоубиецът
12:29 18.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Българин
Народа е с тебе, ти си единтсвената ни надежда!
12:31 18.10.2026
40 паниран червен пабирог
До коментар #29 от "Румен Решетников Радев":кражба кражба крааажба
та си продължааааааава
лапачкатааа се утвръждааава
12:32 18.10.2026
41 Какво оправдание
12:33 18.10.2026
42 Борисов праните гащи
12:33 18.10.2026
43 А при Бою
12:33 18.10.2026
44 Гресирана ватенка
12:33 18.10.2026
45 Горкичкия
12:34 18.10.2026