Борисов: При Царя бяха господари на мълчанието, при Радев са царете на оправданието. Все някой им е виновен

Когато потапят кораби в Черно море, гинат невинни хората и моряци на граждански плавателни съдове. И да кажеш, че не знаеш откъде идват атаките и че не са от Русия - тогава възниква един елементарен въпрос: коя трета държава има тази мощност да докара въздушни дронове и торпеда в Черно море, без да я забележат нито руснаците, нито украинците, българите, румънците или "Старлинк"? И когато отиде в Брюксел, както винаги, Радев тук говори едно, а там се съгласява с всички квалификации в решенията. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на посещението си във Враца, цитиран от Агенция "Фокус".

Той подчерта, че в Украйна вече се водят мащабни военни действия, в които са увлечени и европейски държави:

"Има ужасни кръвопролития на мирни граждани и разрушаване на инфраструктурата както на Украйна, така и на Русия. У нас ще се отчитат сериозни загуби в икономически план - рецесията в Европа е тотална. Виждате дори днес във Враца колко завода затвориха, откакто Радев дойде на власт. Ние ги откривахме, а те сега ги закриват. Франция и Германия са подпалени. Какво се случва в света? Има тежко разделение, което няма да доведе до нищо добро - точно обратното, виждаме го и в Албания, и в целия регион. Всичко това идва от липсата на пари. Франция вече е в технически фалит. Свърши времето, когато се харчеха пари на поразия, без да се изкарват. То свърши и в България - завод след завод си заминава, а във Враца 2000 души останаха без работа. Виждате в какво състояние оставихме инфраструктурата, а след три години тя стои в същото положение, но вече струва три пъти по-скъпо - отново с парите на данъкоплатците. За мен и за вас опасността е голяма. Нещата могат да се предотвратят, но за това е нужен много силен премиер - човек с познания, контакти и история, който да предпази държавата в този сложен свят", обясни Борисов.

Относно кандидат-президентските издигания Борисов коментира, че нито един от претендентите не може да бъде обединител на нацията:

"Те са тежко партийни кандидати и нито един от тях не става за върховен главнокомандващ. Ако проевропейските и демократични сили бяхме издигнали общ, независим и подкрепен от всички кандидат в център-дясното, той щеше да има голям шанс." Лидерът на ГЕРБ припомни и максимата, че "непоискана подкрепа не се дава и непоискано добро не се прави".

По темата за сигурността и цените той допълни: "Заплахата от война, според мен, е голяма и тук. Радев каза в парламента, че плаша хората. Не, ние не ги плашим - предупреждаваме какво ще стане. Когато предупредих за дизела, някой прие, че се забавлявам или плаша обществото. Но когато цената стана 2.20 евро, се видя, че това е факт, а не плашене. И когато кажа, че в един момент ще има липса на дизел, това наистина ще се случи. Предупредих, че в Европа ще има дефицит."

Според Борисов в момента в страната липсва какъвто и да е парламентаризъм, а управляващите действат по "талибански" начин.

"При Царя бяха господари на мълчанието, при Радев са царете на оправданието. Все някой им е виновен, все наследството им е виновно", заключи лидерът на ГЕРБ.