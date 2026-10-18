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Борисов: При Царя бяха господари на мълчанието, при Радев са царете на оправданието. Все някой им е виновен

Борисов: При Царя бяха господари на мълчанието, при Радев са царете на оправданието. Все някой им е виновен

18 Октомври, 2026 12:03 987 45

  • бойко борисов-
  • цар-
  • румен радев-
  • мълчание-
  • оправдание-
  • вина

"Заплахата от война, според мен, е голяма и тук. Радев каза в парламента, че плаша хората. Не, ние не ги плашим - предупреждаваме какво ще стане", коментира още лидерът на ГЕРБ

Борисов: При Царя бяха господари на мълчанието, при Радев са царете на оправданието. Все някой им е виновен - 1
Снимка: Фейсбук
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Когато потапят кораби в Черно море, гинат невинни хората и моряци на граждански плавателни съдове. И да кажеш, че не знаеш откъде идват атаките и че не са от Русия - тогава възниква един елементарен въпрос: коя трета държава има тази мощност да докара въздушни дронове и торпеда в Черно море, без да я забележат нито руснаците, нито украинците, българите, румънците или "Старлинк"? И когато отиде в Брюксел, както винаги, Радев тук говори едно, а там се съгласява с всички квалификации в решенията. Това заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на посещението си във Враца, цитиран от Агенция "Фокус".

Той подчерта, че в Украйна вече се водят мащабни военни действия, в които са увлечени и европейски държави:

"Има ужасни кръвопролития на мирни граждани и разрушаване на инфраструктурата както на Украйна, така и на Русия. У нас ще се отчитат сериозни загуби в икономически план - рецесията в Европа е тотална. Виждате дори днес във Враца колко завода затвориха, откакто Радев дойде на власт. Ние ги откривахме, а те сега ги закриват. Франция и Германия са подпалени. Какво се случва в света? Има тежко разделение, което няма да доведе до нищо добро - точно обратното, виждаме го и в Албания, и в целия регион. Всичко това идва от липсата на пари. Франция вече е в технически фалит. Свърши времето, когато се харчеха пари на поразия, без да се изкарват. То свърши и в България - завод след завод си заминава, а във Враца 2000 души останаха без работа. Виждате в какво състояние оставихме инфраструктурата, а след три години тя стои в същото положение, но вече струва три пъти по-скъпо - отново с парите на данъкоплатците. За мен и за вас опасността е голяма. Нещата могат да се предотвратят, но за това е нужен много силен премиер - човек с познания, контакти и история, който да предпази държавата в този сложен свят", обясни Борисов.

Относно кандидат-президентските издигания Борисов коментира, че нито един от претендентите не може да бъде обединител на нацията:

"Те са тежко партийни кандидати и нито един от тях не става за върховен главнокомандващ. Ако проевропейските и демократични сили бяхме издигнали общ, независим и подкрепен от всички кандидат в център-дясното, той щеше да има голям шанс." Лидерът на ГЕРБ припомни и максимата, че "непоискана подкрепа не се дава и непоискано добро не се прави".

По темата за сигурността и цените той допълни: "Заплахата от война, според мен, е голяма и тук. Радев каза в парламента, че плаша хората. Не, ние не ги плашим - предупреждаваме какво ще стане. Когато предупредих за дизела, някой прие, че се забавлявам или плаша обществото. Но когато цената стана 2.20 евро, се видя, че това е факт, а не плашене. И когато кажа, че в един момент ще има липса на дизел, това наистина ще се случи. Предупредих, че в Европа ще има дефицит."

Според Борисов в момента в страната липсва какъвто и да е парламентаризъм, а управляващите действат по "талибански" начин.

"При Царя бяха господари на мълчанието, при Радев са царете на оправданието. Все някой им е виновен, все наследството им е виновно", заключи лидерът на ГЕРБ.


Враца / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГЕРБ ПОБЕДА

    16 33 Отговор
    Бойко е прав Крадеф взима от бедните и раздава на масоните си!

    12:06 18.10.2026

  • 2 Такива

    37 0 Отговор
    сте си , вие - комунисти , шапкари , фатмаци , милиционери , ДС субекти , издънки на шумкари , криминални субекти и т.н. ! Безродници , лъжци безподобни и алчни грабители !

    12:06 18.10.2026

  • 3 Цар на кражбите

    51 2 Отговор
    Мутрата на ГЕРБ. Обра народа.

    Коментиран от #33

    12:06 18.10.2026

  • 4 Гербер

    15 20 Отговор
    Прогреса при ПРОГРЕСИВНАТА е единствено надолу !!

    12:07 18.10.2026

  • 5 Боко

    46 1 Отговор
    При мен бяхме царе на крадИнето

    12:07 18.10.2026

  • 6 Севда

    6 37 Отговор
    Само ГЕРБ и Борисов могат да оправят държавата

    Коментиран от #17, #18

    12:08 18.10.2026

  • 7 Българин

    41 2 Отговор
    Много сме я закъсали ,щом пак Боко ще ни оправя

    Коментиран от #21

    12:09 18.10.2026

  • 8 Фейк - либераст

    27 1 Отговор
    Царя на невинността, честността, изхлузването, непорочността! Но нали си има "хранени хора", които на него се надяват дори и за трохите от държавната софра.

    12:09 18.10.2026

  • 9 Робот

    20 1 Отговор
    Мишевата тиква пак ръси бисери..! Огъня в ЕС е благодарение на такива като него..! Уж мразят комунизма а със действията го молят да се върне и той ще се върне...

    12:09 18.10.2026

  • 10 Някой

    17 1 Отговор
    Борисов бе в БКП и БСП, нищо че се оплаква, че не го приели по първото му желание ДС в МВР. После бе със СИК-аджиите и общи фирми и където е директор и съсобственик на Тео Интернешънъл изловени от полицията в нелегално производство на цигари, където е задно с Пашата (СИК) и Бориславова (дето обслужва като кмет плащанията да минават през нейната банка). При "царя" го издигнаха в МВР главен секретар (разбирайте все едно първи зам. министър). Първанов го направи генерал.
    Никой няма правото да ни вкарва в чужда война! Направи ли го е предател и мястото му е в затвора! Да прочетат накрая НК, раздел 2 предателство и шпионство и да се саморазпознаят в чл. 98, 103, 105 и отделно 162. Както и да прочетат наново клетвата от конституцията в която се кълнят депутати, министри, президент и вице.

    12:10 18.10.2026

  • 11 Ловим дронове с голи ръце

    22 1 Отговор
    Блиндирал е зайчарника и е натъпкал чекмеджетата за няколко години напред. Хич и не му пука за вас, още по-малко пък за горките загинали моряци.

    12:10 18.10.2026

  • 12 Данчо

    15 1 Отговор
    При Царя същите тези мутри го подлъгаха

    12:11 18.10.2026

  • 13 европиец

    17 2 Отговор
    Помним , помним ! Цитирам : Поемам цялата отговорност за въвеждането на еврото .Край на цитата . нямам какво повече да кажа .

    12:12 18.10.2026

  • 14 Генерал Гоцев

    9 1 Отговор
    навремето е сключил сделка с чешките служби и е прибрал документите с които е бил осъден Борисов и е лежал в чешки затвор за кражби на луксозни автомобили, същите документи Гоцев ги крие в Русия, така, че днес няма как да бъдат върнати в България ! Истина е това, както е истина, че Борисов е предан комунист на БКП !

    Коментиран от #24

    12:13 18.10.2026

  • 15 ТоТо

    19 1 Отговор
    Тулупа може да е само Крал 🤴 защото е крал най-добре с ШиШи 🤣

    12:13 18.10.2026

  • 16 Витя

    18 2 Отговор
    Затова сме на този хал,г-н Борисов.Заради вас,вожда Винету и племето на лапачите.Че сте и нагъл да си показвате наглата муцуна в медиите.

    12:13 18.10.2026

  • 17 Без майтап

    5 4 Отговор

    До коментар #6 от "Севда":

    Борисов премиер, Пеевски финансов министър.

    12:14 18.10.2026

  • 18 ДА ДА

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Севда":

    2085 Г

    12:14 18.10.2026

  • 19 Тикво рошава

    16 2 Отговор
    Итна теб всички ти бяха виновни!
    Забрави ли?
    Наглостта ти е трагична.

    12:16 18.10.2026

  • 20 Гошо

    8 2 Отговор
    Ами г-н Борисов, имате възможност да отправите въпроси и възражения в европарламента - там има и ваш представител. Не ви трябва мнозинство в парламента, за да обвините Русия, Украйна, САЩ, Турция или марсианците за потопените кораби в Черно море.

    12:17 18.10.2026

  • 21 Георги

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    е то няма голям "избор" - боко, асен, чичо румен.

    12:18 18.10.2026

  • 22 Изборите за НС показаха

    4 2 Отговор
    Най-много Мунчовци на глава от населението има в следните избирателни райони (класация по гласували за тях спрямо общия брой на гласоподаватели в региона):
    1. Варна
    2. Бургас
    3. Пазарджик
    4. София 23 МИР
    5. Кюстендил
    6. Враца
    7. Ямбол
    8. Пловдив – област

    По същия показател най-малко процентно са Мунчовците във Велико Търново, Видин и Силистра.

    12:18 18.10.2026

  • 23 Павел Пенев

    13 1 Отговор
    Колкото повече го показвате, толкова повече народа го мрази този изрод.

    12:19 18.10.2026

  • 24 И престоя

    4 1 Отговор

    До коментар #14 от "Генерал Гоцев":

    му в Унгария е вече заличен , а Орбан даже го награди с някакъв измислен орден за отлично пазене на границите от...... бежанци към Европа .

    12:20 18.10.2026

  • 25 Баци

    6 1 Отговор
    Виновен е Станишев, виновни са комунистите и те така 10 години

    12:22 18.10.2026

  • 26 Жиктак

    3 1 Отговор
    В симитлийски храсталуки кметя си играйкал с буки

    12:23 18.10.2026

  • 27 симеон крадкобурготски царя

    4 1 Отговор
    ВЕРВАЙТЕ МИ!!!

    12:23 18.10.2026

  • 28 Хелоуин наближава

    8 1 Отговор
    И тиквата се активира!

    12:23 18.10.2026

  • 29 Румен Решетников Радев

    6 2 Отговор
    Който крал, крал. Сега е мой ред.

    Коментиран от #40

    12:24 18.10.2026

  • 30 Тодор Живков

    4 1 Отговор
    абе боклук скапан ти сьсипа цяла България като ни вкарате с яврото сега се оправдаваш с другите

    12:25 18.10.2026

  • 31 Исторически факти

    1 2 Отговор
    Украинска провокация направена с помощта на Англия, бе Тикво глупава...

    12:27 18.10.2026

  • 32 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА КАРАГЬОЗОВА
    ПО ПЪРВИ МЪЖ Е АБАДЖИЕВА
    ....
    ЖЕНЕНА ЗА СИНА НА ИВАН АБАДЖИЕВ ЧЛЕН НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП
    .......
    МИСЪЛТА МИ Е ЧЕ БОЙКАТА БАРИСОВ НЕ Е ЧЕРВЕН АМИ НАПРАВО ВИОЛЕТОВ:)

    12:27 18.10.2026

  • 33 Румен Решетников Радев

    5 2 Отговор

    До коментар #3 от "Цар на кражбите":

    Не обиждай, аз съм къде по-напред от него.
    Моят Боташ ще го плащат и правнуците ти.

    12:27 18.10.2026

  • 34 Черна неблагодарност

    2 0 Отговор
    Виж какво, мутро СИКаджийска и престъпник от подземния свят, дето ограби, съсипа и срути България! Виж какво! Само срещу комарджията от Мадрид нямаш право и дума да обелиш! Ти забрави ли бе, бандит магистрален и банкянски селяндур, ти забрави ли, че точно на мадридския комарджия мафията плати милиони, също и на агент Сава, впрочем, за да те назначат за главен секертар на МВР и оттам тръгна пътя ти в политиката, разбира се, плътно подкрепян най-вече финансово от свирепата нашенска БКП - мафия, в сравнение с която "Коза ностра", "Ндрагента" и японската "Якуза" са агънца! Само че, мадридският комарджия, когото ДС и КГБ натресоха в злочестата ни държава беден като църковна мишка, понеже беше проиграл всичко в казината на Европа, трябваше поне малко да те образова бе, Тикво банкянска! Поне да не дрънкаш потресаващи простотии и просатщини и да не говориш на банкянски диалект!

    12:28 18.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Ами сега

    3 1 Отговор
    Браво Бойко, право ти куме в очите

    12:29 18.10.2026

  • 37 Борисов българоубиецът

    4 3 Отговор
    този боклук защо не чука камъни в кариерата вместо да му давате изобщо трубуна!!!???

    12:29 18.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Българин

    0 1 Отговор
    Връщай се Бойко, да ни спасиш от тая чума дето на тръшна!
    Народа е с тебе, ти си единтсвената ни надежда!

    12:31 18.10.2026

  • 40 паниран червен пабирог

    1 1 Отговор

    До коментар #29 от "Румен Решетников Радев":

    кражба кражба крааажба
    та си продължааааааава
    лапачкатааа се утвръждааава

    12:32 18.10.2026

  • 41 Какво оправдание

    1 0 Отговор
    Доложихме всичко на Запад без дори да са ни питали и без да са искали това от нас. Срам и позор сме

    12:33 18.10.2026

  • 42 Борисов праните гащи

    1 0 Отговор
    Лошо ми е.....

    12:33 18.10.2026

  • 43 А при Бою

    1 0 Отговор
    бяха господари на краденето, слугинажа и предателството

    12:33 18.10.2026

  • 44 Гресирана ватенка

    0 1 Отговор
    Баце велик 😁

    12:33 18.10.2026

  • 45 Горкичкия

    1 0 Отговор
    Не разбра, че отдавна е с отпаднала необходимост. И тоя, като оня, дългия басун, ще остареят като цървули!

    12:34 18.10.2026

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