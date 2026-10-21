Стоянов за останките на борда на „Челси 3“: Предстои да се установи дали са от дрон, от кораба, или от нещо друго

При засилени мерки за сигурност на пристанището в Бургас разследващи от партньорски служби вече се качиха на поразения кораб „Челси 3“ за първи оглед на плавателния съд. Експертите използват високотехнологична апаратура, с която чрез химически анализ трябва да установят точния тип на намереното на борда взривно вещество.

Все още не е установен произходът на откритите останки на борда на атакувания в Черно море кораб „Челси 3“. Предстои експертите да изяснят дали става въпрос за части от безпилотен апарат, от самия плавателен съд, или от друг обект. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти.

„Тези останки предстои да бъдат идентифицирани – дали са част от кораба, от дрон, или от нещо друго“, посочи военният министър. Той подчерта, че самото откриване на отломки след взрив не е достатъчно основание да се твърди категорично, че те принадлежат на конкретно оръжие или безпилотна система.

Стоянов обясни и защо достъпът на медиите до кораба, който се намира в пристанището в Бургас, остава ограничен. „Води се следствие. Има досъдебно производство, образувано от Военната прокуратура“, заяви той. По думите му на борда работят специализирани екипи, които извършват оглед и оценка за взривни вещества, като се търсят отломки както от безпилотни летателни апарати, така и от безекипажни надморски дронове. Едва след приключването на тези дейности по откриване и идентифициране ще може да бъде предоставена повече информация, и то единствено с разрешението на Военната прокуратура.

Междувременно България продължава да разширява възможностите си за наблюдение на Черно море. Министърът съобщи, че третата безпилотна система, която предстои да се включи в разузнавателните дейности, вече е извършила първите си полети у нас. „Вчера бяха направени първите полети с нея в България“, каза Стоянов.