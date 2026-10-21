Стоянов за останките на борда на „Челси 3“: Предстои да се установи дали са от дрон, от кораба, или от нещо друго

При засилени мерки за сигурност на пристанището в Бургас разследващи от партньорски служби вече се качиха на поразения кораб „Челси 3“ за първи оглед на плавателния съд. Експертите използват високотехнологична апаратура, с която чрез химически анализ трябва да установят точния тип на намереното на борда взривно вещество.
Все още не е установен произходът на откритите останки на борда на атакувания в Черно море кораб „Челси 3“. Предстои експертите да изяснят дали става въпрос за части от безпилотен апарат, от самия плавателен съд, или от друг обект. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти.
„Тези останки предстои да бъдат идентифицирани – дали са част от кораба, от дрон, или от нещо друго“, посочи военният министър. Той подчерта, че самото откриване на отломки след взрив не е достатъчно основание да се твърди категорично, че те принадлежат на конкретно оръжие или безпилотна система.
Стоянов обясни и защо достъпът на медиите до кораба, който се намира в пристанището в Бургас, остава ограничен. „Води се следствие. Има досъдебно производство, образувано от Военната прокуратура“, заяви той. По думите му на борда работят специализирани екипи, които извършват оглед и оценка за взривни вещества, като се търсят отломки както от безпилотни летателни апарати, така и от безекипажни надморски дронове. Едва след приключването на тези дейности по откриване и идентифициране ще може да бъде предоставена повече информация, и то единствено с разрешението на Военната прокуратура.
Междувременно България продължава да разширява възможностите си за наблюдение на Черно море. Министърът съобщи, че третата безпилотна система, която предстои да се включи в разузнавателните дейности, вече е извършила първите си полети у нас. „Вчера бяха направени първите полети с нея в България“, каза Стоянов.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АБЕ
17:43 21.10.2026
2 Хасковски каунь
Коментиран от #26, #37
17:44 21.10.2026
3 Овчар
17:45 21.10.2026
4 Писна ми от проруските им лакърдии
17:45 21.10.2026
5 От руски
17:46 21.10.2026
6 Оня под Коня
17:46 21.10.2026
7 Дайте
17:48 21.10.2026
8 Само
17:48 21.10.2026
9 Кавал шапкаров
17:49 21.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Пачему
Коментиран от #25
17:51 21.10.2026
12 Сега
17:51 21.10.2026
13 Челси-3
17:55 21.10.2026
14 Горски
Предлагам 3тата световна война да не почне като първата- с наше участие. И също така предлагам ние да стоим в страни. И какво ще направят като кораба не е бил български или в български териториални води а в разширената зона, която никой освен шепа държави не я признават? Нито Русия, нито Турция, нито Украйна признават подобни разширения на оградата. Ще се съдят при филанкишията ли? Те покриха пред очите на цялата държава най-бруталното престъпление в история ни - Петрохан, а сега очаквате да ви дадат истината за тези дронове.
18:00 21.10.2026
15 От празната ти
18:00 21.10.2026
16 Радев
18:00 21.10.2026
17 Деди
18:02 21.10.2026
18 А има ли
18:02 21.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Добри Джуров
18:09 21.10.2026
21 Иван
18:12 21.10.2026
22 Опа
18:12 21.10.2026
23 Божееее, прибери си вересиите
18:14 21.10.2026
24 нашенския башибозук
Коментиран от #28
18:16 21.10.2026
25 За да претопят всичко,
До коментар #11 от "Пачему":докато експертите не са го намерили.
18:16 21.10.2026
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Истината
18:18 21.10.2026
28 и това е един дрон
До коментар #24 от "нашенския башибозук":ко остава ако влезне нещо друго?
18:19 21.10.2026
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Митко СМС-а!
18:28 21.10.2026
31 Цвете
18:31 21.10.2026
32 Звездите ми говорят
18:32 21.10.2026
33 Христо
18:33 21.10.2026
34 Служил на Родината в БНА
18:36 21.10.2026
35 Абе
18:38 21.10.2026
36 Ха,ха
18:38 21.10.2026
37 Служил на Родината в БНА
До коментар #2 от "Хасковски каунь":Добре питаш номер 2,ама тоя номер 26 де ти отговори ...го ...ИЗТРИХА...
УВЕРЕН,ЧЕ ТОВА СА...ФАКТИТЕ...
Приеми отговора,размисли и се ...примери...
18:44 21.10.2026