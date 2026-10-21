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Стоянов за останките на борда на „Челси 3“: Предстои да се установи дали са от дрон, от кораба, или от нещо друго

Стоянов за останките на борда на „Челси 3“: Предстои да се установи дали са от дрон, от кораба, или от нещо друго

21 Октомври, 2026 17:41 704 37

  • останки-
  • дрон-
  • челси 3

Третата безпилотна система, която предстои да се включи в разузнавателните дейности, вече е извършила първите си полети у нас

Стоянов за останките на борда на „Челси 3“: Предстои да се установи дали са от дрон, от кораба, или от нещо друго - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

При засилени мерки за сигурност на пристанището в Бургас разследващи от партньорски служби вече се качиха на поразения кораб „Челси 3“ за първи оглед на плавателния съд. Експертите използват високотехнологична апаратура, с която чрез химически анализ трябва да установят точния тип на намереното на борда взривно вещество.

Все още не е установен произходът на откритите останки на борда на атакувания в Черно море кораб „Челси 3“. Предстои експертите да изяснят дали става въпрос за части от безпилотен апарат, от самия плавателен съд, или от друг обект. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов пред журналисти.

„Тези останки предстои да бъдат идентифицирани – дали са част от кораба, от дрон, или от нещо друго“, посочи военният министър. Той подчерта, че самото откриване на отломки след взрив не е достатъчно основание да се твърди категорично, че те принадлежат на конкретно оръжие или безпилотна система.

Стоянов обясни и защо достъпът на медиите до кораба, който се намира в пристанището в Бургас, остава ограничен. „Води се следствие. Има досъдебно производство, образувано от Военната прокуратура“, заяви той. По думите му на борда работят специализирани екипи, които извършват оглед и оценка за взривни вещества, като се търсят отломки както от безпилотни летателни апарати, така и от безекипажни надморски дронове. Едва след приключването на тези дейности по откриване и идентифициране ще може да бъде предоставена повече информация, и то единствено с разрешението на Военната прокуратура.

Междувременно България продължава да разширява възможностите си за наблюдение на Черно море. Министърът съобщи, че третата безпилотна система, която предстои да се включи в разузнавателните дейности, вече е извършила първите си полети у нас. „Вчера бяха направени първите полети с нея в България“, каза Стоянов.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АБЕ

    18 1 Отговор
    ОТ НЛО Е.

    17:43 21.10.2026

  • 2 Хасковски каунь

    12 6 Отговор
    Абе защо важните двете попадения , в кърмата и отпред са от посока България , а в десния борд е откъм открето море?

    Коментиран от #26, #37

    17:44 21.10.2026

  • 3 Овчар

    8 4 Отговор
    Медиите пак са гладни и въртят едно и също..! Спокойно , скоро нещо пак ще гръмне и сеира ще ще залее ефира..

    17:45 21.10.2026

  • 4 Писна ми от проруските им лакърдии

    17 9 Отговор
    Отдавна намериха останките и ги скриха, щото не им отърва.

    17:45 21.10.2026

  • 5 От руски

    13 3 Отговор
    чушкопек!Капитана е правил лютеница!

    17:46 21.10.2026

  • 6 Оня под Коня

    13 2 Отговор
    Годзила го е потопила...

    17:46 21.10.2026

  • 7 Дайте

    12 9 Отговор
    Безплатен валериан на паветниците, че много се напрегат!

    17:48 21.10.2026

  • 8 Само

    15 2 Отговор
    резили ! Ни прогрес ни дявол , само регрес .

    17:48 21.10.2026

  • 9 Кавал шапкаров

    11 4 Отговор
    Може би е някой разбесуван кит или бяла акула!!Оставка на комунистите дошли на власт с фалшиви обещания!!

    17:49 21.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Пачему

    12 4 Отговор
    нашите експерти изпревариха с два дни международните?

    Коментиран от #25

    17:51 21.10.2026

  • 12 Сега

    11 2 Отговор
    ще намерят дрона Мая от Кардам!

    17:51 21.10.2026

  • 13 Челси-3

    10 0 Отговор
    Челюсти-3 !

    17:55 21.10.2026

  • 14 Горски

    10 8 Отговор
    Разбира се, когато падна украински дрон до ключова тръба в територията на Бг- никой нищо не каза. Тва е положението.
    Предлагам 3тата световна война да не почне като първата- с наше участие. И също така предлагам ние да стоим в страни. И какво ще направят като кораба не е бил български или в български териториални води а в разширената зона, която никой освен шепа държави не я признават? Нито Русия, нито Турция, нито Украйна признават подобни разширения на оградата. Ще се съдят при филанкишията ли? Те покриха пред очите на цялата държава най-бруталното престъпление в история ни - Петрохан, а сега очаквате да ви дадат истината за тези дронове.

    18:00 21.10.2026

  • 15 От празната ти

    12 2 Отговор
    Манерка са!

    18:00 21.10.2026

  • 16 Радев

    11 2 Отговор
    Лошо ми е...

    18:00 21.10.2026

  • 17 Деди

    12 3 Отговор
    Заради прогресивно меката ви политика Черно море вече се води военна зона. Кораби пропускат или с голям риск. Доставят до Пиреа. На цялата ви маззна любов по плюхи. Това!

    18:02 21.10.2026

  • 18 А има ли

    6 11 Отговор
    изобщо доказателства, че тези всичките кораби, за които иде реч са ударени от някого. Ми може да са се самоударили и удавили? Прави са Радев и Стоянов. Да не избързваме. Трябва да работим с доказателства. Всичко вповече на това е от Лукавия и сглобкаджиите продажни. Ами да. Вот что такое.

    18:02 21.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Добри Джуров

    4 0 Отговор
    никога не съм виждал с черен костюм!

    18:09 21.10.2026

  • 21 Иван

    11 1 Отговор
    Да не би да го е ухапала акула

    18:12 21.10.2026

  • 22 Опа

    10 3 Отговор
    Този е супер неадекватен. В това правителство единствено министрите и заместник министрите на Пеевски горе долу стават.

    18:12 21.10.2026

  • 23 Божееее, прибери си вересиите

    11 1 Отговор
    и прогресорите некадърни!

    18:14 21.10.2026

  • 24 нашенския башибозук

    7 0 Отговор
    1 месец не може да разбере какво се случва........

    Коментиран от #28

    18:16 21.10.2026

  • 25 За да претопят всичко,

    8 1 Отговор

    До коментар #11 от "Пачему":

    докато експертите не са го намерили.

    18:16 21.10.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Истината

    11 0 Отговор
    Като гледам колко са напълнили гащите, май ще се окаже че останките са от нещо друго....

    18:18 21.10.2026

  • 28 и това е един дрон

    5 0 Отговор

    До коментар #24 от "нашенския башибозук":

    ко остава ако влезне нещо друго?

    18:19 21.10.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Митко СМС-а!

    5 0 Отговор
    Това казва всичко!

    18:28 21.10.2026

  • 31 Цвете

    3 0 Отговор
    ДА НЕ БИ ДА КЕНЧЕТА НА " КОКА КОЛА "? 🤔🤥🫡🤦‍♂️🙃

    18:31 21.10.2026

  • 32 Звездите ми говорят

    3 0 Отговор
    От извънземна чиния са.

    18:32 21.10.2026

  • 33 Христо

    3 1 Отговор
    Помияр,като шефа си!

    18:33 21.10.2026

  • 34 Служил на Родината в БНА

    2 0 Отговор
    Тия ,,прогресивни" галоши...бивши фатмаци...ЗКПЧ-та и шофьори на самолети да си обират партенките и дим да ги няма дорде е време преди да ги заритаме с...цинтовете...

    18:36 21.10.2026

  • 35 Абе

    0 1 Отговор
    Колко години ще установявате, докато криете че е украинска мина?

    18:38 21.10.2026

  • 36 Ха,ха

    1 0 Отговор
    От Извънземните е🛸🛸🛸

    18:38 21.10.2026

  • 37 Служил на Родината в БНА

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Хасковски каунь":

    Добре питаш номер 2,ама тоя номер 26 де ти отговори ...го ...ИЗТРИХА...
    УВЕРЕН,ЧЕ ТОВА СА...ФАКТИТЕ...
    Приеми отговора,размисли и се ...примери...

    18:44 21.10.2026

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