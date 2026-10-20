Министърът на транспорта: Намерени са останки от дрон на ударения кораб "Челси 3"

Намерени са останки от дрон на ударения кораб "Челси 3", които българските служби предстои да анализират, съобщи транспортният министър Георги Пеев, цитиран от bTV.
„Когато сме готови с резултатите, обществото ще бъде информирано“, каза той, като не даде повече информация за откритите останки.
„Корабът „Челси 3“ е на пристанището в Бургас. Задълженията на Министерството на транспорта бяха да организират и координират операцията. Тя беше доста сложна, тъй като е нарушена целостта на кораба“, обясни Пеев.
„Има много сериозни пробойни, аз ги видях лично. Лошото време предопредели сложността на тази операция. Оттук нататък българските служби, които са ангажирани с този процес, извършват разследване“, каза транспортният министър.
По думите му няма намаление на корабния трафик на пристанищата във Варна и Бургас. Дори има леко увеличение.
„Това, което можем да направим, е да продължим контрола. Интегрираната информация, която получаваме, да я споделяме с нашите партньори Румъния и Турция и ние го правим. И да осигурим максимално сигурността на корабоплаването в нашето териториално море“, каза Георги Пеев.
„Последствията от военните действия и ударите, които са в близост до нашата територия, са по-дългосрочни. Ефектите най-вероятно ще ги наблюдаваме в бъдеще“, посочи транспортният министър.
„Ще направим всичко възможно да осигурим условия за зърнопроизводителите, защото сега е сезонът. Разработваме различни мерки“, допълни той.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Старчо Сарача
Коментиран от #24
11:03 20.10.2026
2 Даа!
11:04 20.10.2026
3 то е ясно
11:05 20.10.2026
4 Абе,
11:05 20.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Пич
11:06 20.10.2026
7 Ако е Украински
11:07 20.10.2026
8 иван костов
11:07 20.10.2026
9 Истината
Коментиран от #11, #16, #30, #31
11:07 20.10.2026
10 Гларус
А дали е случайно,че това пристанище се стопанисва от Цветелина Бориславова
/ бившата на Б.Борисов/
11:10 20.10.2026
11 провинциалист
До коментар #9 от "Истината":Ти по какво позна, че е близо до бг?
11:10 20.10.2026
12 Сандо
Коментиран от #13, #20
11:11 20.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Бай Ставри
Коментиран от #34
11:14 20.10.2026
15 така е
11:17 20.10.2026
16 Само питам
До коментар #9 от "Истината":Вчера ли са го ударили?Или е нещо от I-та световна?Ти си историчар,ще ни кажеш.
11:18 20.10.2026
17 Терористите със Старлинк
11:19 20.10.2026
18 Терористите със Старлинк са заплахата
11:21 20.10.2026
19 Ветър Полгин
Коментиран от #26
11:23 20.10.2026
20 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #12 от "Сандо":Цялата работа е постановка Имаме си артисти сцена статисти суфльори режисьори говорители и зомбирана публика
11:25 20.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Дякон Унуфрий Араллампиев
До коментар #21 от "АГАТ а Кристи":Целият живот е ТЕАТЪР ту добър ту малко лош Време е да сменим артистите че не е интересно вече
11:30 20.10.2026
23 Кораба е бил празен
Коментиран от #28
11:31 20.10.2026
24 Така де
До коментар #1 от "Старчо Сарача":Щом останките са попаднали в български служби, няма как дронът да не е украински.
11:31 20.10.2026
25 Ти си
Но както обикновено у нас всеки се занимава с това което не му е работа и даже се превръща в експерт по материя която непознава с подкрепата на медиите !
Народа е казал - всяка жаба да си гледа гола.....
11:31 20.10.2026
26 Така е
До коментар #19 от "Ветър Полгин":Да! Миролюбив братски руски дрон!
11:32 20.10.2026
27 коментар
Коментиран от #37
11:33 20.10.2026
28 Да, корабът „Челси 3“ е бил празен
До коментар #23 от "Кораба е бил празен":по време на инцидента.
Официалните власти и разследващите екипи вече потвърдиха, че плавателният съд не е превозвал никакъв товар в момента на атаката с дронове в Черно море. Това е чиста проба застрахователна измама
11:35 20.10.2026
29 Истината
11:36 20.10.2026
30 Е как позна,
До коментар #9 от "Истината":че е близо до България? Клипа, който е пуснат от руското МО е доста "мътен", но корабът наподобява един, който е ударен по близо до Сулина, отколкото до нашенско - едно танкерче под името "Wine Trader", демек "винен търговец", а това за близоста до нашите води го каза една недоучила медия, че руснаците се били издали... Ти ептен за глупаци ги взе тия руснаци, бре?
11:36 20.10.2026
31 Луд Скайуокър
До коментар #9 от "Истината":И ти как разбра че е било близо до нас ( предполага че това "бг" се отнася за нас) със някакъв специален номериран буй на срет открито море или по материала си разпознал нашия бряг ? Голям си льольо с тези антируски напъни !
Коментиран от #35
11:38 20.10.2026
32 Само да попитам
Коментиран от #44
11:40 20.10.2026
33 Интересно
11:41 20.10.2026
34 Али Гатор
До коментар #14 от "Бай Ставри":Петков , ти ли си бе? Айде трай си , та ти не си дори в активната пилитика !
11:41 20.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Фори
11:43 20.10.2026
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Празни кораби се лашкат
11:44 20.10.2026
39 Дърт Вейдър
До коментар #21 от "АГАТ а Кристи":Синко , в Червената армия на СССР втората по численост народност са били украинците ! Тях ли амо поздравяваш или и останалите над 23 народа и народности в нея?
А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави.
11:51 20.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Дън Бай
11:52 20.10.2026
42 шофер
11:53 20.10.2026
43 Хасковски каунь
Ха сега де!
Коментиран от #47, #51
11:53 20.10.2026
44 Калиопа
До коментар #32 от "Само да попитам":А,той е навсякъде.Търси далавера.Той е против вещите лица,не против следствието.Но все пак е интересно какво търси там и кой го е пуснал.Там е ограничена зона.
11:59 20.10.2026
45 МП4
12:00 20.10.2026
46 Сатана Z
12:01 20.10.2026
47 Пръц
До коментар #43 от "Хасковски каунь":Щото Земята е плоска.
12:02 20.10.2026
48 Всъщност
Коментиран от #54
12:02 20.10.2026
49 Аха
12:02 20.10.2026
50 Мили боже,
12:03 20.10.2026
51 Хасковски каунь
До коментар #43 от "Хасковски каунь":от лявята исках да пиша , извинете
12:03 20.10.2026
52 Доста време
12:05 20.10.2026
53 Селския бик
12:06 20.10.2026
54 С едната гънка
До коментар #48 от "Всъщност":Това ли роди
12:06 20.10.2026