Министърът на транспорта: Намерени са останки от дрон на ударения кораб "Челси 3"

Намерени са останки от дрон на ударения кораб "Челси 3", които българските служби предстои да анализират, съобщи транспортният министър Георги Пеев, цитиран от bTV.

„Когато сме готови с резултатите, обществото ще бъде информирано“, каза той, като не даде повече информация за откритите останки.

„Корабът „Челси 3“ е на пристанището в Бургас. Задълженията на Министерството на транспорта бяха да организират и координират операцията. Тя беше доста сложна, тъй като е нарушена целостта на кораба“, обясни Пеев.

„Има много сериозни пробойни, аз ги видях лично. Лошото време предопредели сложността на тази операция. Оттук нататък българските служби, които са ангажирани с този процес, извършват разследване“, каза транспортният министър.

По думите му няма намаление на корабния трафик на пристанищата във Варна и Бургас. Дори има леко увеличение.

„Това, което можем да направим, е да продължим контрола. Интегрираната информация, която получаваме, да я споделяме с нашите партньори Румъния и Турция и ние го правим. И да осигурим максимално сигурността на корабоплаването в нашето териториално море“, каза Георги Пеев.

„Последствията от военните действия и ударите, които са в близост до нашата територия, са по-дългосрочни. Ефектите най-вероятно ще ги наблюдаваме в бъдеще“, посочи транспортният министър.

„Ще направим всичко възможно да осигурим условия за зърнопроизводителите, защото сега е сезонът. Разработваме различни мерки“, допълни той.