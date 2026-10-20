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Министърът на транспорта: Намерени са останки от дрон на ударения кораб "Челси 3"

Министърът на транспорта: Намерени са останки от дрон на ударения кораб "Челси 3"

20 Октомври, 2026 10:59 1 900 54

  • министър на транспорта-
  • останки-
  • дрон-
  • кораб челси 3

„Има много сериозни пробойни, аз ги видях лично. Лошото време предопредели сложността на тази операция. Оттук нататък българските служби, които са ангажирани с този процес, извършват разследване“, каза транспортният министър.

Министърът на транспорта: Намерени са останки от дрон на ударения кораб "Челси 3" - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Намерени са останки от дрон на ударения кораб "Челси 3", които българските служби предстои да анализират, съобщи транспортният министър Георги Пеев, цитиран от bTV.

„Когато сме готови с резултатите, обществото ще бъде информирано“, каза той, като не даде повече информация за откритите останки.

„Корабът „Челси 3“ е на пристанището в Бургас. Задълженията на Министерството на транспорта бяха да организират и координират операцията. Тя беше доста сложна, тъй като е нарушена целостта на кораба“, обясни Пеев.

„Има много сериозни пробойни, аз ги видях лично. Лошото време предопредели сложността на тази операция. Оттук нататък българските служби, които са ангажирани с този процес, извършват разследване“, каза транспортният министър.

По думите му няма намаление на корабния трафик на пристанищата във Варна и Бургас. Дори има леко увеличение.

„Това, което можем да направим, е да продължим контрола. Интегрираната информация, която получаваме, да я споделяме с нашите партньори Румъния и Турция и ние го правим. И да осигурим максимално сигурността на корабоплаването в нашето териториално море“, каза Георги Пеев.

„Последствията от военните действия и ударите, които са в близост до нашата територия, са по-дългосрочни. Ефектите най-вероятно ще ги наблюдаваме в бъдеще“, посочи транспортният министър.

„Ще направим всичко възможно да осигурим условия за зърнопроизводителите, защото сега е сезонът. Разработваме различни мерки“, допълни той.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Старчо Сарача

    39 20 Отговор
    Е и? Украински са нали?

    Коментиран от #24

    11:03 20.10.2026

  • 2 Даа!

    25 20 Отговор
    Абе ясно е,че цялата шумотевица ,освен геополитическо привкус,е най вече за нашите зърнари.

    11:04 20.10.2026

  • 3 то е ясно

    31 24 Отговор
    На дрона ще пише, с големи червени букви: Путин. Ама за големи шарани ни имат.

    11:05 20.10.2026

  • 4 Абе,

    32 27 Отговор
    най после намериха парче от руски дрон и го поставиха на шлепа ...

    11:05 20.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    28 24 Отговор
    Като чуеш - не знаеме, ще се раздава, и производни, трябва да знаете - дрона е дошъл от Украйна!!!

    11:06 20.10.2026

  • 7 Ако е Украински

    27 23 Отговор
    информацията ще се потули !

    11:07 20.10.2026

  • 8 иван костов

    31 19 Отговор
    Ами покажете ги де и ни уверете, че не са ви дадени от Киро Буданов!

    11:07 20.10.2026

  • 9 Истината

    24 36 Отговор
    Руското МО се издаде,пуснаха кадри как удрят кораба в близост до бг,като лъжат че бил ударен до брега на Украйна

    Коментиран от #11, #16, #30, #31

    11:07 20.10.2026

  • 10 Гларус

    21 20 Отговор
    А дали е случайност тоя кораб да е на пристанището от което се товарят оръжия.
    А дали е случайно,че това пристанище се стопанисва от Цветелина Бориславова
    / бившата на Б.Борисов/

    11:10 20.10.2026

  • 11 провинциалист

    16 11 Отговор

    До коментар #9 от "Истината":

    Ти по какво позна, че е близо до бг?

    11:10 20.10.2026

  • 12 Сандо

    32 24 Отговор
    Най-после са пристигнали частите от разбити руски дронове.Комедията няма край!А може би има,но трагичен?

    Коментиран от #13, #20

    11:11 20.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Бай Ставри

    19 27 Отговор
    Мутрофанова вън

    Коментиран от #34

    11:14 20.10.2026

  • 15 така е

    13 16 Отговор
    Има останки от руски дрон, но Шефа каза да си мълчим докато минат изборите, че губим проруски настроените гласове.

    11:17 20.10.2026

  • 16 Само питам

    11 3 Отговор

    До коментар #9 от "Истината":

    Вчера ли са го ударили?Или е нещо от I-та световна?Ти си историчар,ще ни кажеш.

    11:18 20.10.2026

  • 17 Терористите със Старлинк

    14 6 Отговор
    Да бъдат арестувани ! Тази атлантическа гнус трябва да спре

    11:19 20.10.2026

  • 18 Терористите със Старлинк са заплахата

    9 3 Отговор
    За сигурността на корабоплаването в нашето териториално море... те са!

    11:21 20.10.2026

  • 19 Ветър Полгин

    14 0 Отговор
    Дронът е бил миролюбив.

    Коментиран от #26

    11:23 20.10.2026

  • 20 Дякон Унуфрий Араллампиев

    16 4 Отговор

    До коментар #12 от "Сандо":

    Цялата работа е постановка Имаме си артисти сцена статисти суфльори режисьори говорители и зомбирана публика

    11:25 20.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Дякон Унуфрий Араллампиев

    11 1 Отговор

    До коментар #21 от "АГАТ а Кристи":

    Целият живот е ТЕАТЪР ту добър ту малко лош Време е да сменим артистите че не е интересно вече

    11:30 20.10.2026

  • 23 Кораба е бил празен

    12 2 Отговор
    И това е чиста проба застрахователна измама ! Ей това е истината която трябва да се каже

    Коментиран от #28

    11:31 20.10.2026

  • 24 Така де

    13 1 Отговор

    До коментар #1 от "Старчо Сарача":

    Щом останките са попаднали в български служби, няма как дронът да не е украински.

    11:31 20.10.2026

  • 25 Ти си

    6 2 Отговор
    Незном но по принцип такава информация се дава на официслна пресконференция от разследващи служби или прокуратурата а не от някакъв министър който няма такава компетентнос и създава условия за спекулации!
    Но както обикновено у нас всеки се занимава с това което не му е работа и даже се превръща в експерт по материя която непознава с подкрепата на медиите !
    Народа е казал - всяка жаба да си гледа гола.....

    11:31 20.10.2026

  • 26 Така е

    3 6 Отговор

    До коментар #19 от "Ветър Полгин":

    Да! Миролюбив братски руски дрон!

    11:32 20.10.2026

  • 27 коментар

    19 2 Отговор
    да поканят "независимия експерт" Христо Грозев, той ще намери на кораба следи за самоличността на оператора на дрона, ще предостави записан разговор за възлагането на задачата между Путин и оператора, даже може да намери и доказателства, че българското правителство е предавало навигационни данни за мястото на кораба чрез запаления Старлинк, но не на Украйна, а на Русия, което автомачтино ще доведе до разкритието на Грозев, че запалването на антените е тайна операция на нашите служби и накрая разследването ще приключи с извода, че единствено Гюров-Кандев ще ни спасят от предполагаемото руско нашествие.

    Коментиран от #37

    11:33 20.10.2026

  • 28 Да, корабът „Челси 3“ е бил празен

    16 0 Отговор

    До коментар #23 от "Кораба е бил празен":

    по време на инцидента.
    Официалните власти и разследващите екипи вече потвърдиха, че плавателният съд не е превозвал никакъв товар в момента на атаката с дронове в Черно море. Това е чиста проба застрахователна измама

    11:35 20.10.2026

  • 29 Истината

    11 1 Отговор
    Киро Буданов защо на крак дойде при президента и тайничко ?

    11:36 20.10.2026

  • 30 Е как позна,

    15 1 Отговор

    До коментар #9 от "Истината":

    че е близо до България? Клипа, който е пуснат от руското МО е доста "мътен", но корабът наподобява един, който е ударен по близо до Сулина, отколкото до нашенско - едно танкерче под името "Wine Trader", демек "винен търговец", а това за близоста до нашите води го каза една недоучила медия, че руснаците се били издали... Ти ептен за глупаци ги взе тия руснаци, бре?

    11:36 20.10.2026

  • 31 Луд Скайуокър

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "Истината":

    И ти как разбра че е било близо до нас ( предполага че това "бг" се отнася за нас) със някакъв специален номериран буй на срет открито море или по материала си разпознал нашия бряг ? Голям си льольо с тези антируски напъни !

    Коментиран от #35

    11:38 20.10.2026

  • 32 Само да попитам

    10 0 Отговор
    Този до министъра не е ли бащата на Сияна, Николай Попов, дето опищя орталъка, че всички разследващи са маскари? Та какво търси и той на снимката?

    Коментиран от #44

    11:40 20.10.2026

  • 33 Интересно

    8 1 Отговор
    Ако беше украински, да сте направили цяла фотосесия.

    11:41 20.10.2026

  • 34 Али Гатор

    4 0 Отговор

    До коментар #14 от "Бай Ставри":

    Петков , ти ли си бе? Айде трай си , та ти не си дори в активната пилитика !

    11:41 20.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Фори

    4 1 Отговор
    и да намерят отломки ще ги скрият.Правителството е забранило на ДАНС да работят по руска линия.

    11:43 20.10.2026

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Празни кораби се лашкат

    3 1 Отговор
    в Черно море за кеф? Така ли бре?

    11:44 20.10.2026

  • 39 Дърт Вейдър

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "АГАТ а Кристи":

    Синко , в Червената армия на СССР втората по численост народност са били украинците ! Тях ли амо поздравяваш или и останалите над 23 народа и народности в нея?
    А бе деца четете бе деца четете и мислете със собствените си глави.

    11:51 20.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Дън Бай

    3 1 Отговор
    Да питат англичаните. Те много бързо ще определят произхода, нали.

    11:52 20.10.2026

  • 42 шофер

    3 0 Отговор
    изследването ще е с продължителност като кръвните проби ,нали?Поне година.

    11:53 20.10.2026

  • 43 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Плавал от Турция за Украйна ... а пък ударен от дясната страна.
    Ха сега де!

    Коментиран от #47, #51

    11:53 20.10.2026

  • 44 Калиопа

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Само да попитам":

    А,той е навсякъде.Търси далавера.Той е против вещите лица,не против следствието.Но все пак е интересно какво търси там и кой го е пуснал.Там е ограничена зона.

    11:59 20.10.2026

  • 45 МП4

    2 1 Отговор
    Нито са руски , нито украйнски , а трета страна за провокация срещу Русия

    12:00 20.10.2026

  • 46 Сатана Z

    1 0 Отговор
    По останките ясно се вижда надписа "Сделано в СССР"

    12:01 20.10.2026

  • 47 Пръц

    0 0 Отговор

    До коментар #43 от "Хасковски каунь":

    Щото Земята е плоска.

    12:02 20.10.2026

  • 48 Всъщност

    1 1 Отговор
    Или са били микроскопични останки , щом за седмица търсене нищо не бяха намерили , или Кирчо Будалов ги е донесъл от Украйна .

    Коментиран от #54

    12:02 20.10.2026

  • 49 Аха

    1 0 Отговор
    Китайски е , на частите пише : Сделано в Китай :)

    12:02 20.10.2026

  • 50 Мили боже,

    1 0 Отговор
    смили се, прибери си ги!

    12:03 20.10.2026

  • 51 Хасковски каунь

    0 1 Отговор

    До коментар #43 от "Хасковски каунь":

    от лявята исках да пиша , извинете

    12:03 20.10.2026

  • 52 Доста време

    0 1 Отговор
    им отне да съберат останки от руски дронове в Украйна.

    12:05 20.10.2026

  • 53 Селския бик

    1 0 Отговор
    Лумбарим съветски фенове докато се върнат в правия път.

    12:06 20.10.2026

  • 54 С едната гънка

    0 0 Отговор

    До коментар #48 от "Всъщност":

    Това ли роди

    12:06 20.10.2026

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