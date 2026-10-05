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Конфискуваха 10,1 млн. евро от активите на „криптокралицата“ Ружа Игнатова

Конфискуваха 10,1 млн. евро от активите на „криптокралицата“ Ружа Игнатова

5 Октомври, 2026 20:28 1 162 20

  • ружа игнатова-
  • конфискация-
  • имущество

В обвинителния акт са посочени около 17 500 жертви, а общият размер на нанесените щети се оценява на 57 милиона евро, като обхваща определен период на престъпна дейност между 2015 г. и 2016 г. 

Конфискуваха 10,1 млн. евро от активите на „криптокралицата“ Ружа Игнатова - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Властите в редица страни по света все още издирват Ружа Игнатова - повече от година, след като германската прокуратура повдигна обвинения срещу нея за предполагаемата ѝ роля в измамната схема с криптовалута "Уанкойн" (Onecoin), предаде ДПА.

Местонахождението на Игнатова, която се издирва от години, остава неизвестно.

Днес прокуратурата в Билефелд съобщи, че е успяла да конфискува около 10,1 млн. евро от активите на самопровъзгласилата се "криптокралица".

Парите идват от продажбата на два апартамента в Лондон и ще бъдат използвани за обезщетение на жертвите.

Властите повдигнаха обвинения срещу Игнатова през септември 2025 г., за да предотвратят погасяването по давност на предполагаемите престъпления, свързани с измама. Престъпленията, за които е обвинена, ще бъдат погасени по давност през 2031 г.

В обвинителния акт са посочени около 17 500 жертви, а общият размер на нанесените щети се оценява на 57 милиона евро, като обхваща определен период на престъпна дейност между 2015 г. и 2016 г.

Смята се, че милиони инвеститори в цял свят са били засегнати, като общият размер на щетите възлиза на няколко милиарда евро. Според обвинението подсъдимата е създала измамна схема тип пирамида, за да промотира измислената от нея криптовалута.

Седалището на компанията ѝ се намираше в град Гревен, разположен в провинция Северен Рейн-Вестфалия.

Игнатова е пътувала от София до Атина на 25 октомври 2017 г. и оттогава няма информация за нея. Тя продължава да фигурира в списъците на Федералното бюро за разследване и Европол с международно издирвани лица.

В ход е международно издирване, включващо разпространението на снимки на Игнатова. Германската прокуратура призовава всеки, който разполага с информация за местонахождението на обвиняемата, да се свърже с криминалната полиция в Дюселдорф.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защо

    6 1 Отговор
    Крадци

    20:30 05.10.2026

  • 2 Ний ша Ва упрайм

    17 0 Отговор
    тая мома показа колко алчни неуки балами има у американско

    Коментиран от #14

    20:30 05.10.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    13 2 Отговор
    РУЖА ИГНАТОВА СЕ ИЗДИРВА ЗА 4.5 МИЛИАРДА ДОЛАРА
    .... ОФИЦИАЛНО НА СТРАНИЦАТА НА ФБР НА САЩ .. В ТОП 10 НА НАЙ - ИЗДИРВАНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ
    .. НАГРАДАТА Е 5 МИЛИОНА ДОЛАРА
    .....
    РУЖА ИГНАТОВА Е СЪДРУЖНИК ВЪВ ФИРМАТА САЙЕСАЙЕФ БЪЛГАРИЯ С ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА КАРАГЬОЗОВА - АБАДЖИЕВА
    ......
    КОЯТО ФИРМА СТРОИ ЗАВОДИ ЗА ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ В СТАРА ЗАГОРА - В КЪРДЖАЛИ ЗАВОДА ВЕЧЕ БЕШЕ ОТВОРЕН:)

    20:34 05.10.2026

  • 4 666

    7 1 Отговор
    СИГУРНО Е В ДУБАЙ.

    Коментиран от #8

    20:39 05.10.2026

  • 5 666

    6 0 Отговор
    ТАМ Е. В ДУБАЙ.

    20:40 05.10.2026

  • 6 КРАДАТ ОТ КРАЛИЦАТА

    7 0 Отговор
    Наглеци.

    20:41 05.10.2026

  • 7 Кина

    7 1 Отговор
    Момичето е живо и здраво..! Човек с такъв ум винаги има 10 хода напред..!

    20:43 05.10.2026

  • 8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "666":

    НЕ МОЖЕ ДА Е В ДУБАЙ ЗАЩОТО ЗАВЛЕЧЕ 450 МИЛИОНА ДОЛАРА ОТ ЕМИРА НА КАТАР :)
    .....

    20:44 05.10.2026

  • 9 Горски

    11 0 Отговор
    Не било ясно , къде в родена. Не било ясно , къде е учила. Ами , тогава ясно ли е , дали въобще е българка? Тя направо фантом,бе. Евала на тая жена. Направи за смях, всички балъци и служби по света. Изведнъж, в изблик на гениалност, хи хи, си помислих, ами ако преди много време се е отзовала на дъното за храна на рибите в микроязовира на село Студено Буче? Ако при около 600 000 държавни служители в България не се знае къде е родена другарката по-добре ще е да уволните всички и да назначите около 20 000, но работещи. Ромката врътна евреите и те не могат да го преживеят. Нито е първата нито ще бъде последната. От време на време ще мамят и измамниците. Не може те винаги да са отгоре. Направи за смях Европол, Интерпол, ЦРУ, ФБР и всички тези смешни организацийки! Ружа им скри шапката! Тя е по-добра и от Осама. Ружа, обра кинтите на алчните за забогатяване и си гледа кефа сега.

    Коментиран от #18

    20:45 05.10.2026

  • 10 Вероятно

    4 0 Отговор
    Много е плакала Ружа

    20:46 05.10.2026

  • 11 Гробар

    7 4 Отговор
    Ромите отдавна станаха по-умни от българите. Докато българите си избират да ги управляват Тикви, Харвардски полуидиоти и Чорапи, тънейки в мръсотия, ромите бачкат и печелят пари.

    20:52 05.10.2026

  • 12 Адвокат

    11 1 Отговор
    Ученичката и приятелка на Цветелина Бориславова, жената до Бойко Борисов, дъщерята на ДС началника Карагьозов. Тези отрепки нанасят огромни щети на България с престъпленията си. В цял свят измамници знаят, че е българка. А България не може да се отърве от Бойко Борисов в политиката, бил най-харизматичния политик вече 25 години. Какъв срам и позор!

    Коментиран от #13

    20:56 05.10.2026

  • 13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    7 1 Отговор

    До коментар #12 от "Адвокат":

    ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА АБАДЖИЕВА ПО ПЪРВИ МЪЖ
    Е СНАХА НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП - ИВАН АБАДЖИЕВ
    .... СОБСТЕНИЧКА НА ИПОН 1 - ОХРАНАТА НА БАЙ ТОШО ДИКТАТОРА .. ВЕНЦИ И БОКО СА БИЛИ САМО УПРАВИТЕЛИ НА ИПОН 1

    20:58 05.10.2026

  • 14 Нищо подобно

    0 1 Отговор

    До коментар #2 от "Ний ша Ва упрайм":

    В съдебни документи на американското Министерство на правосъдието се посочва, че около 60% от приходите на OneCoin са дошли от Китай.

    21:04 05.10.2026

  • 15 Хехехе

    5 0 Отговор
    Това са пари за едно парти!!! Пази се Руже!

    21:08 05.10.2026

  • 16 Безпристрастен

    1 0 Отговор
    Значи,нейният Уанкойн,е пирамида,а някакъв си никому неизвестен Сасоши -Ментоши върлува в цял свят,и прибира от милиони наивници,техни вложения.Не 17500 " жертви" а милиони .Каква е разликата? Никаква! Но онези,зад паравана,истинските създадели на Сатоши- Ментоши, никога няма да допуснат подобен играч- конкурент в тази мега далавера.За момента,умните ,закупили сантоши,дори койн,продават с печалба и се отеглят.Побеснелите от лакомия,чакат.С вярата,да паднат на коча топките.Да заблажат за цял живот .Докато истинските акули,зад паравана,не решат в ден Х,да ги занулят.Много лесно и ефективно: Пускат на борсата( през техни хора) един- два милиона койн,и следва галопираща паника.Ефекта на доминото.Цената пада не с часове,а с минути.Те са си прибрали няколко трилиона живи,истински пари от лакомниците,за тях най- дългия пръст.Оплакване при арменеца.

    21:21 05.10.2026

  • 17 Вале-каро

    0 0 Отговор
    До кога ще се правим ,ще го сложа в кавички ,"улави".Значи могат да кажат кой кого е убил/Скрипал,Навални ит.н.,но не могат да я намерят тази жена.След 1000години открихме костите на САМОИЛ.След колко години ще открием нейните кости?

    21:36 05.10.2026

  • 18 Чичака

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Горски":

    Много плюсове от мен .
    Ама многооооо

    21:43 05.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Факти са

    0 0 Отговор
    слуги на Koминтернa

    21:54 05.10.2026

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