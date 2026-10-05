Конфискуваха 10,1 млн. евро от активите на „криптокралицата“ Ружа Игнатова

Властите в редица страни по света все още издирват Ружа Игнатова - повече от година, след като германската прокуратура повдигна обвинения срещу нея за предполагаемата ѝ роля в измамната схема с криптовалута "Уанкойн" (Onecoin), предаде ДПА.
Местонахождението на Игнатова, която се издирва от години, остава неизвестно.
Днес прокуратурата в Билефелд съобщи, че е успяла да конфискува около 10,1 млн. евро от активите на самопровъзгласилата се "криптокралица".
Парите идват от продажбата на два апартамента в Лондон и ще бъдат използвани за обезщетение на жертвите.
Властите повдигнаха обвинения срещу Игнатова през септември 2025 г., за да предотвратят погасяването по давност на предполагаемите престъпления, свързани с измама. Престъпленията, за които е обвинена, ще бъдат погасени по давност през 2031 г.
В обвинителния акт са посочени около 17 500 жертви, а общият размер на нанесените щети се оценява на 57 милиона евро, като обхваща определен период на престъпна дейност между 2015 г. и 2016 г.
Смята се, че милиони инвеститори в цял свят са били засегнати, като общият размер на щетите възлиза на няколко милиарда евро. Според обвинението подсъдимата е създала измамна схема тип пирамида, за да промотира измислената от нея криптовалута.
Седалището на компанията ѝ се намираше в град Гревен, разположен в провинция Северен Рейн-Вестфалия.
Игнатова е пътувала от София до Атина на 25 октомври 2017 г. и оттогава няма информация за нея. Тя продължава да фигурира в списъците на Федералното бюро за разследване и Европол с международно издирвани лица.
В ход е международно издирване, включващо разпространението на снимки на Игнатова. Германската прокуратура призовава всеки, който разполага с информация за местонахождението на обвиняемата, да се свърже с криминалната полиция в Дюселдорф.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Защо
20:30 05.10.2026
2 Ний ша Ва упрайм
Коментиран от #14
20:30 05.10.2026
3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
.... ОФИЦИАЛНО НА СТРАНИЦАТА НА ФБР НА САЩ .. В ТОП 10 НА НАЙ - ИЗДИРВАНИТЕ ПРЕСТЪПНИЦИ
.. НАГРАДАТА Е 5 МИЛИОНА ДОЛАРА
.....
РУЖА ИГНАТОВА Е СЪДРУЖНИК ВЪВ ФИРМАТА САЙЕСАЙЕФ БЪЛГАРИЯ С ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА КАРАГЬОЗОВА - АБАДЖИЕВА
......
КОЯТО ФИРМА СТРОИ ЗАВОДИ ЗА ФОТОВОЛТАИЧНИ ПАНЕЛИ В СТАРА ЗАГОРА - В КЪРДЖАЛИ ЗАВОДА ВЕЧЕ БЕШЕ ОТВОРЕН:)
20:34 05.10.2026
4 666
Коментиран от #8
20:39 05.10.2026
5 666
20:40 05.10.2026
6 КРАДАТ ОТ КРАЛИЦАТА
20:41 05.10.2026
7 Кина
20:43 05.10.2026
8 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #4 от "666":НЕ МОЖЕ ДА Е В ДУБАЙ ЗАЩОТО ЗАВЛЕЧЕ 450 МИЛИОНА ДОЛАРА ОТ ЕМИРА НА КАТАР :)
.....
20:44 05.10.2026
9 Горски
Коментиран от #18
20:45 05.10.2026
10 Вероятно
20:46 05.10.2026
11 Гробар
20:52 05.10.2026
12 Адвокат
Коментиран от #13
20:56 05.10.2026
13 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
До коментар #12 от "Адвокат":ЦВЕТЕЛИНА БОРИСЛАВОВА АБАДЖИЕВА ПО ПЪРВИ МЪЖ
Е СНАХА НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП - ИВАН АБАДЖИЕВ
.... СОБСТЕНИЧКА НА ИПОН 1 - ОХРАНАТА НА БАЙ ТОШО ДИКТАТОРА .. ВЕНЦИ И БОКО СА БИЛИ САМО УПРАВИТЕЛИ НА ИПОН 1
20:58 05.10.2026
14 Нищо подобно
До коментар #2 от "Ний ша Ва упрайм":В съдебни документи на американското Министерство на правосъдието се посочва, че около 60% от приходите на OneCoin са дошли от Китай.
21:04 05.10.2026
15 Хехехе
21:08 05.10.2026
16 Безпристрастен
21:21 05.10.2026
17 Вале-каро
21:36 05.10.2026
18 Чичака
До коментар #9 от "Горски":Много плюсове от мен .
Ама многооооо
21:43 05.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Факти са
21:54 05.10.2026