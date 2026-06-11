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Демерджиев: Тече проверка за имуществото на Пеевски. Има и други политици, които следим

Демерджиев: Тече проверка за имуществото на Пеевски. Има и други политици, които следим

11 Юни, 2026 16:25 1 435 27

  • иван демерджиев-
  • проверка-
  • делян пеевски-
  • имущество-
  • политици-
  • следене

Когато има подходящ човек за титуляр на поста главен секретар на МВР, убеден съм в качествата му и съм ги проверил, ще го предложа по съответния ред, каза още вътрешният министър

Демерджиев: Тече проверка за имуществото на Пеевски. Има и други политици, които следим - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Когато има подходящ човек за титуляр на поста главен секретар на МВР, убеден съм в качествата му и съм ги проверил, ще го предложа по съответния ред, каза на брифинг министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той присъства на заседание на Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, предават от БТА.

Тече проверка за имуществото на председателя на ДПС Делян Пеевски, като една част от тези проверки е за разходи, които той е направил или такива, които друг е направил, но той се е възползвал от тях, каза още министърът и допълни: "Има и други политици, които следим".

Две много сериозни акции срещу незаконните гонки се проведоха в Пловдив и Пазарджик. Стотици автомобили, подготвени за гонки, бяха проверени. Проверява се територията на цялата страна, каза още министърът. Той допълни, че усилията на полицията ще бъдат насочени в районите, които са известни в Областните дирекции на МВР като рискови.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Без име

    17 9 Отговор
    От разследването срещу Пеевски нищо няма да научите. Ще ви скръцнат със зъби да не си врете носа там, където не ви е работа.

    Коментиран от #8

    16:30 11.06.2026

  • 3 Сталин

    22 3 Отговор
    А кога ще разследвате чекмеджето

    16:32 11.06.2026

  • 4 И КАКВО ОТ ТОВА

    17 3 Отговор
    КОЛКОТО РАЗБРАХМЕ ЗА КЮЛЧЕТАТА ЗЛАТО И 55 МЛН. ОТ БОЖКОВ ЗА ДРУГИЯ НАШ ЛЮБИМ ГЕРОЙ

    16:33 11.06.2026

  • 5 Ура,,Ура

    15 1 Отговор
    Хайде действайте, че горещо очакваме някой облечен във власт и преди и сега да получи комплект раирани дрехи.

    16:34 11.06.2026

  • 6 кой му дреме

    11 7 Отговор
    за румен бо(га)таша нищо

    16:37 11.06.2026

  • 7 Пачо

    7 6 Отговор
    А Р.Р. разследвалите го и него...

    16:38 11.06.2026

  • 8 Сила

    20 0 Отговор

    До коментар #2 от "Без име":

    Пеевски няма нищо на свое име ...живее под наем и се вози на наети автомобили !!!
    Гол като п(и)ушка ....

    Коментиран от #11, #24, #25

    16:39 11.06.2026

  • 9 газо

    8 0 Отговор
    бля,бля,бля...........

    16:40 11.06.2026

  • 10 Чакаме заповед

    10 4 Отговор
    В градината на Методиев Борисов са заровени кюпюри и злато на стойност поне 10 милиона евро. В стените на къщата му в Банкя са флашките с криптовалути за милиарди, изкопани на пристанище Бургас със съдействието на Митко Усмивката и наркоразпространението Главболгарстрой, плюс сребърният фонд. Вземайте няколко металотърсачи и електро търсачи у започвайте да копаете и разбивате, не слушайте прасето, че сигналът за метал в двора е от тръби. В тръби са кюпюрите.

    16:44 11.06.2026

  • 11 Без име

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    Има, как да няма? И то много. Ама няма да го пипнат..

    16:44 11.06.2026

  • 12 Баба ви Алина

    11 0 Отговор
    Всичко е много шум и резултата 00.
    Петрохан, Алексей, нотариуса и т. н.

    16:45 11.06.2026

  • 13 Момчето съм

    8 0 Отговор
    Дето е текло €, пак ще тече!

    16:47 11.06.2026

  • 14 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    И НИЕ ГИ СЛЕДИМ.... ВКАРАЙТЕ В ЗАТВОРА АЙДУЦИТЕ

    16:49 11.06.2026

  • 15 хаха

    3 1 Отговор
    Ама ти не можеш ли да млъкнеш и да си държиш плювалника затворен бе ТИКВО???

    Само се плюнчи добичето по медиите. Типичен балкано-ориенталски байганьовец.
    Само устата му работи и само на приказки го докарва!

    Малката ТИКВА!

    16:50 11.06.2026

  • 16 Бирникъ

    4 0 Отговор
    Таман ще го препирате отново пак.

    16:51 11.06.2026

  • 17 хаха

    2 1 Отговор
    Типичната ТИКВА.

    Устата ти е голяма, но мозъка ти хич го няма!

    16:55 11.06.2026

  • 18 стоян георгиев

    4 1 Отговор
    Браво! Да се проверят всички ходили в пасоля на о крайне или в бандеростан! Всички са корумпирани и национални предатели!

    17:01 11.06.2026

  • 19 Софиянец

    2 1 Отговор
    Почвайте сглобкаджиите! Най-големите боклуци и вредители на България!

    17:02 11.06.2026

  • 20 Черничкия,

    1 0 Отговор
    прасчо също е точен с парите!

    17:09 11.06.2026

  • 21 Васил

    3 0 Отговор
    Пеевски отдавна си е изнесъл имуществото.

    17:11 11.06.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Чума

    4 0 Отговор
    Плямпало! За пред публиката! Хванете го на тясно, съберете неопровержими доказателства и дори тогава не приказвайте! Полицейската работа би трябвало да е без шум и ефективна а не пози и перчене! Тоя вече е за оставка или гонене, но няма кой! Никой не е виждал Никола Гешев да се хвали всеки ден по телевизиите, но резултатите са налице - завербуваните от него комунисти още управляват! Освен това, протеста бе против дуета Борисов - Пеевски! За единия отдавна забравихте и утре ще празнувате ЧРД. Пеевски бе този, който разклати Борисов като му изкупи избирателите! В Пазаржик го остави на 6 място! Чак тогава всички станахте ербап!

    17:17 11.06.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Без майтап

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сила":

    Гол като пушка като другият магнитски ВЛАДИ Горанов.

    Коментиран от #27

    17:34 11.06.2026

  • 26 Михов

    1 0 Отговор
    Вижте и брат му!

    17:44 11.06.2026

  • 27 Бай Араб

    0 0 Отговор

    До коментар #25 от "Без майтап":

    И Корнелия Нинова е гола като пушка,нищо че е 127 кг , Румен Овчаров и той е много беден . БОТАШ е стабилен няма как да скрие сумите

    17:52 11.06.2026

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