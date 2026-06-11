Демерджиев: Тече проверка за имуществото на Пеевски. Има и други политици, които следим

Когато има подходящ човек за титуляр на поста главен секретар на МВР, убеден съм в качествата му и съм ги проверил, ще го предложа по съответния ред, каза на брифинг министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев. Той присъства на заседание на Парламентарната комисия по вътрешна сигурност и обществен ред, предават от БТА.
Тече проверка за имуществото на председателя на ДПС Делян Пеевски, като една част от тези проверки е за разходи, които той е направил или такива, които друг е направил, но той се е възползвал от тях, каза още министърът и допълни: "Има и други политици, които следим".
Две много сериозни акции срещу незаконните гонки се проведоха в Пловдив и Пазарджик. Стотици автомобили, подготвени за гонки, бяха проверени. Проверява се територията на цялата страна, каза още министърът. Той допълни, че усилията на полицията ще бъдат насочени в районите, които са известни в Областните дирекции на МВР като рискови.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Без име
Коментиран от #8
16:30 11.06.2026
3 Сталин
16:32 11.06.2026
4 И КАКВО ОТ ТОВА
16:33 11.06.2026
5 Ура,,Ура
16:34 11.06.2026
6 кой му дреме
16:37 11.06.2026
7 Пачо
16:38 11.06.2026
8 Сила
До коментар #2 от "Без име":Пеевски няма нищо на свое име ...живее под наем и се вози на наети автомобили !!!
Гол като п(и)ушка ....
Коментиран от #11, #24, #25
16:39 11.06.2026
9 газо
16:40 11.06.2026
10 Чакаме заповед
16:44 11.06.2026
11 Без име
До коментар #8 от "Сила":Има, как да няма? И то много. Ама няма да го пипнат..
16:44 11.06.2026
12 Баба ви Алина
Петрохан, Алексей, нотариуса и т. н.
16:45 11.06.2026
13 Момчето съм
16:47 11.06.2026
14 Боруна Лом
16:49 11.06.2026
15 хаха
Само се плюнчи добичето по медиите. Типичен балкано-ориенталски байганьовец.
Само устата му работи и само на приказки го докарва!
Малката ТИКВА!
16:50 11.06.2026
16 Бирникъ
16:51 11.06.2026
17 хаха
Устата ти е голяма, но мозъка ти хич го няма!
16:55 11.06.2026
18 стоян георгиев
17:01 11.06.2026
19 Софиянец
17:02 11.06.2026
20 Черничкия,
17:09 11.06.2026
21 Васил
17:11 11.06.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Чума
17:17 11.06.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Без майтап
До коментар #8 от "Сила":Гол като пушка като другият магнитски ВЛАДИ Горанов.
Коментиран от #27
17:34 11.06.2026
26 Михов
17:44 11.06.2026
27 Бай Араб
До коментар #25 от "Без майтап":И Корнелия Нинова е гола като пушка,нищо че е 127 кг , Румен Овчаров и той е много беден . БОТАШ е стабилен няма как да скрие сумите
17:52 11.06.2026