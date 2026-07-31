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Иван Демерджиев сезира Сметната палата за имуществото и доходите на Делян Пеевски

Иван Демерджиев сезира Сметната палата за имуществото и доходите на Делян Пеевски

31 Юли, 2026 11:27 453 14

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  • делян пеевски

Пристъпих към тези действия заради позиция на Сметната палата, в която се твърди, че институцията няма право да се самосезира, посочи политикът

Иван Демерджиев сезира Сметната палата за имуществото и доходите на Делян Пеевски - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Сезирах Сметната палата за несъответствие между декларираното имущество и доходи на публично лице и фактическия му начин на живот.

В сигнала ми се посочват и данни за неизпълнено задължение за деклариране на направени разходи в полза на лицето.

Пристъпих към тези действия заради позиция на Сметната палата, в която се твърди, че институцията няма право да се самосезира.

Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев.

Ето какво се казва в документа:

„С настоящия сигнал Ви уведомявам, че смятам, че са налице данни и обстоятелства, които пораждат основателни съмнения за несъответствие между официално декларираните данни от г-н Делян Славчев Пеевски. Считам, че следва да бъде извършена детайлна проверка на декларираното имуществото от г-н Пеевски, в качеството му на лице, заемащо публична длъжност в светлината на изнесените от мен данни и факти по време на изслушване в Народното събрание на Република България на 02.07.2026 г. за осъществени от него полети с частни самолети през последните години“.

В сигнала посочвам още, че за последните години народният представител многократно е летял до различни дестинации, основно до Дубай, като полетите са осъществявани с частни самолети, независимо от наложените му финансови санкции по глобалния закон „Магнитски“. Съществуват данни, че с цел заобикаляне на санкциите, финансирането на #полетите е извършено от трети лица. Лицата, заемащи публични длъжности са задължени да декларират случаите, в които в тяхна полза са дадени обезпечения и направени разходи от тях или в тяхна полза, когато не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която заемат длъжност за пътуване, както и други плащания с единична цена над 500 евро.

Призовавам Сметната палата да извърши пълна и всеобхватна проверка в рамките на законовите ѝ правомощия относно достоверността и пълнотата на подадените декларации, наличие на несъответствие между декларирани доходи, имущество и фактическо имуществено състояние.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Госあ

    4 3 Отговор
    Да го гонят, докато не отслабне ! 😆

    Коментиран от #5, #6, #10

    11:29 31.07.2026

  • 2 Некадърен

    6 5 Отговор
    И посредствен, който ползва МВР за личните си фиксации!
    Радев ще го гони, щото глупака става неудобен! Летецо и Пеевски су гласуват заедно!

    11:30 31.07.2026

  • 3 Ние знаем, ние можем... ние се оср...!!!

    3 4 Отговор
    Многоимотника на Муно, дето бие Дамаджаната на Прокопи.

    11:32 31.07.2026

  • 4 Овчар

    3 3 Отговор
    Съдебната палата трябва да бъде разследвана ..! Иначе всичко ще бъде покрито.! Ако бъдат притиснати пъзела ще се нареди.!

    Коментиран от #7

    11:32 31.07.2026

  • 5 Си Просあ

    3 3 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    Китайски мунчов бот от алиекспрес. Шиши не ви дава само да лаете за медийна мъгал, но реално сте си с него комбина. Тия номера на тандема Бою-Шиши сме ги гледали, гледали... сега се смени само Бою с Боташа.

    Коментиран от #12

    11:33 31.07.2026

  • 6 Прав си!

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    Тиквата Борисов и Пеевски в съседни килии и всичко в България ще тръгне в правилната посока.

    Коментиран от #9

    11:34 31.07.2026

  • 7 Чобан боташ техно

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Овчар":

    Ари ваааааа, чобааан, ррррррррррр с овцете на муньооооо!

    11:34 31.07.2026

  • 8 добре е направил . то юса не си мърдат

    0 3 Отговор
    задниците с години . взеха на алексей телефона, уж щяха да хващат убийците и поръчителите . после магнитски показваха . да хванат черепа . спасил антики за 5 милиона в собствена колекция . те и петроханците нямали доходи . а щели да вземат по програми стотици милиони евро . 6 самозванци с милиони .

    11:34 31.07.2026

  • 9 Ми айде бе!

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Прав си!":

    3 месеца ви чакаме! Ама май срещу спонсора ви Шиши само медийно лаене за парлама!

    11:35 31.07.2026

  • 10 Госあ

    0 3 Отговор

    До коментар #1 от "Госあ":

    като ивайло мирчев 😆 ама без оземпик 😆

    11:36 31.07.2026

  • 11 Това добре, а

    3 2 Отговор
    Сметната Палата ще провери ли и имуществото на г-на Демерджиева как и на какви цени е придобил тия стотици имоти?

    11:38 31.07.2026

  • 12 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 13 Поредните димли и кьорфишеци

    2 0 Отговор
    А всущност Шиши дърпа конците и на ПБоташарите.

    11:39 31.07.2026

  • 14 А дано, ама надали

    1 0 Отговор
    Очаквам Калинката и Ленчето Йончева да уведомят Хелзинския комитет за правата на човека! Баден Баден също е длъжен да се влкючи!

    11:39 31.07.2026

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