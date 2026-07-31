Иван Демерджиев сезира Сметната палата за имуществото и доходите на Делян Пеевски

Сезирах Сметната палата за несъответствие между декларираното имущество и доходи на публично лице и фактическия му начин на живот.
В сигнала ми се посочват и данни за неизпълнено задължение за деклариране на направени разходи в полза на лицето.
Пристъпих към тези действия заради позиция на Сметната палата, в която се твърди, че институцията няма право да се самосезира.
Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев.
Ето какво се казва в документа:
„С настоящия сигнал Ви уведомявам, че смятам, че са налице данни и обстоятелства, които пораждат основателни съмнения за несъответствие между официално декларираните данни от г-н Делян Славчев Пеевски. Считам, че следва да бъде извършена детайлна проверка на декларираното имуществото от г-н Пеевски, в качеството му на лице, заемащо публична длъжност в светлината на изнесените от мен данни и факти по време на изслушване в Народното събрание на Република България на 02.07.2026 г. за осъществени от него полети с частни самолети през последните години“.
В сигнала посочвам още, че за последните години народният представител многократно е летял до различни дестинации, основно до Дубай, като полетите са осъществявани с частни самолети, независимо от наложените му финансови санкции по глобалния закон „Магнитски“. Съществуват данни, че с цел заобикаляне на санкциите, финансирането на #полетите е извършено от трети лица. Лицата, заемащи публични длъжности са задължени да декларират случаите, в които в тяхна полза са дадени обезпечения и направени разходи от тях или в тяхна полза, когато не са платени със собствени средства, с публични средства или със средства на институцията, в която заемат длъжност за пътуване, както и други плащания с единична цена над 500 евро.
Призовавам Сметната палата да извърши пълна и всеобхватна проверка в рамките на законовите ѝ правомощия относно достоверността и пълнотата на подадените декларации, наличие на несъответствие между декларирани доходи, имущество и фактическо имуществено състояние.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Госあ
Коментиран от #5, #6, #10
11:29 31.07.2026
2 Некадърен
Радев ще го гони, щото глупака става неудобен! Летецо и Пеевски су гласуват заедно!
11:30 31.07.2026
3 Ние знаем, ние можем... ние се оср...!!!
11:32 31.07.2026
4 Овчар
Коментиран от #7
11:32 31.07.2026
5 Си Просあ
До коментар #1 от "Госあ":Китайски мунчов бот от алиекспрес. Шиши не ви дава само да лаете за медийна мъгал, но реално сте си с него комбина. Тия номера на тандема Бою-Шиши сме ги гледали, гледали... сега се смени само Бою с Боташа.
Коментиран от #12
11:33 31.07.2026
6 Прав си!
До коментар #1 от "Госあ":Тиквата Борисов и Пеевски в съседни килии и всичко в България ще тръгне в правилната посока.
Коментиран от #9
11:34 31.07.2026
7 Чобан боташ техно
До коментар #4 от "Овчар":Ари ваааааа, чобааан, ррррррррррр с овцете на муньооооо!
11:34 31.07.2026
8 добре е направил . то юса не си мърдат
11:34 31.07.2026
9 Ми айде бе!
До коментар #6 от "Прав си!":3 месеца ви чакаме! Ама май срещу спонсора ви Шиши само медийно лаене за парлама!
11:35 31.07.2026
10 Госあ
До коментар #1 от "Госあ":като ивайло мирчев 😆 ама без оземпик 😆
11:36 31.07.2026
11 Това добре, а
11:38 31.07.2026
12 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
13 Поредните димли и кьорфишеци
11:39 31.07.2026
14 А дано, ама надали
11:39 31.07.2026