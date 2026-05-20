Телета, техника и имущество изгоряха при пожар в кравеферма в Монтанско

При пожар през миналата нощ в кравеферма край село Сливовик в община Медковец са изгорели три телета, два тона жито, складова постройка с площ 900 квадратни метра, фургон, оборудване за мандра, домашно имущество на едно домакинство и лични документи, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.
Благодарение на намесата на два екипа на пожарната, пристигнали от Лом и Брусарци, са спасени 75 крави, пет трактора, автомобил, балировачка, сеялка и друго имущество.
При пожара няма пострадали хора.
В гасенето на огъня са се включили и доброволци от формированието към община Медковец.
Предполагаемата причина за избухването на огъня е късо съединение в електрическата инсталация.
По случая се води разследване, уточниха от полицейската дирекция в Монтана.
1 конкуренция !!
Коментиран от #3
12:58 20.05.2026
2 Урсула
13:19 20.05.2026
3 Акде айде
До коментар #1 от "конкуренция !!":Две колиби и един сеновал, другото е било вортуално.
13:59 20.05.2026
4 Тома
14:09 20.05.2026