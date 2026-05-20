Новини
България »
Монтана »
Телета, техника и имущество изгоряха при пожар в кравеферма в Монтанско

Телета, техника и имущество изгоряха при пожар в кравеферма в Монтанско

20 Май, 2026 12:38 740 4

  • телета-
  • техника-
  • имущество-
  • изгоряха-
  • пожар-
  • кравеферма-
  • монтанско

При пожара няма пострадали хора

Телета, техника и имущество изгоряха при пожар в кравеферма в Монтанско - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

При пожар през миналата нощ в кравеферма край село Сливовик в община Медковец са изгорели три телета, два тона жито, складова постройка с площ 900 квадратни метра, фургон, оборудване за мандра, домашно имущество на едно домакинство и лични документи, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Благодарение на намесата на два екипа на пожарната, пристигнали от Лом и Брусарци, са спасени 75 крави, пет трактора, автомобил, балировачка, сеялка и друго имущество.

При пожара няма пострадали хора.

В гасенето на огъня са се включили и доброволци от формированието към община Медковец.

Предполагаемата причина за избухването на огъня е късо съединение в електрическата инсталация.

По случая се води разследване, уточниха от полицейската дирекция в Монтана.


Монтана / България
Поставете оценка:
Оценка 4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 конкуренция !!

    6 1 Отговор
    Някой е драснал клечката !! Няма държава от 37 г. !!

    Коментиран от #3

    12:58 20.05.2026

  • 2 Урсула

    2 0 Отговор
    И компания избиват животните, за да няма храна! Като не мине номера с чумата + палят!

    13:19 20.05.2026

  • 3 Акде айде

    0 2 Отговор

    До коментар #1 от "конкуренция !!":

    Две колиби и един сеновал, другото е било вортуално.

    13:59 20.05.2026

  • 4 Тома

    0 0 Отговор
    Някое виртуално стадо е било.Изгорели са три телета а ще ги пишат 300

    14:09 20.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове