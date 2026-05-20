Телета, техника и имущество изгоряха при пожар в кравеферма в Монтанско

При пожар през миналата нощ в кравеферма край село Сливовик в община Медковец са изгорели три телета, два тона жито, складова постройка с площ 900 квадратни метра, фургон, оборудване за мандра, домашно имущество на едно домакинство и лични документи, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

Благодарение на намесата на два екипа на пожарната, пристигнали от Лом и Брусарци, са спасени 75 крави, пет трактора, автомобил, балировачка, сеялка и друго имущество.

При пожара няма пострадали хора.

В гасенето на огъня са се включили и доброволци от формированието към община Медковец.

Предполагаемата причина за избухването на огъня е късо съединение в електрическата инсталация.

По случая се води разследване, уточниха от полицейската дирекция в Монтана.