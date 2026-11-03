Николай Найденов: Престъплението не може да води към богатство

Престъплението не може да бъде път към богатство, а корупцията – средство за придобиване на власт и привилегии. Това заяви министърът на правосъдието Николай Найденов на регионален семинар, посветен на обезпечаването и конфискацията на имущество в борбата с организираната престъпност и корупцията.

„Когато някой започне да вярва, че незаконно придобитото богатство може да осигури влияние, защита и безнаказаност, тогава под съмнение се поставя не само справедливостта, но и доверието в демократичния модел“, каза Найденов.

Форумът е организиран от Министерството на правосъдието на Франция, френската агенция за управление и възстановяване на запорирани и конфискувани активи и посолството на Франция в България. В него участват магистрати, разследващи и специалисти от България, Франция, Румъния, Сърбия и Турция. В приветствието си френският посланик Мари Дюмулен е благодарила на министъра за ангажираността с поставените проблеми.

Фокус върху финансовата основа на престъпността

Според Найденов противодействието на организираната престъпност и корупцията е политически приоритет на българското правителство. Той подчерта, че борбата не трябва да се изчерпва с разкриването на престъпления и наказването на извършителите.

По думите му институциите трябва да достигат до финансовата основа на престъпната дейност. Сред поставените цели са пресичането на финансовите потоци, ограничаването на икономическите зависимости и прекъсването на достъпа до незаконно придобито имущество. Така, според министъра, трябва да бъдат отнети ресурсите, които позволяват на престъпните мрежи да продължават да функционират.

Подготвя се законодателен подход за конфискацията

Найденов определи като важно за България изваждането ѝ от списъка на държавите под засилен мониторинг на Групата за финансово действие, което е станало на 30 октомври в Париж. Според него това е свързано с възстановяването на доверието в способността на българските институции да противодействат на изпирането на пари и престъпните финансови потоци.

Като свой приоритет министърът посочи и навременното въвеждане в българското законодателство на новата директива на Европейския съюз за възстановяването и конфискацията на активи.

Той припомни, че през 2024 и 2025 г. са се сменили четири правителства, без да бъде завършена необходимата реформа в тази област. „През лятото в Министерството на правосъдието разработихме концепция за съответствие на националната правна рамка с изискванията на европейската директива и подготвихме законопроект, основан на възприетия концептуален подход“, заяви Найденов.

На 30 октомври са започнали обществени консултации по предложения законодателен подход. Целта е българските институции да получат възможности да проследяват, обезпечават и отнемат престъпни активи.

„Доверието в правовата държава не се изгражда с декларации, а с решителни действия, за да не може незаконно придобитото богатство да бъде превърнато в трайна икономическа и политическа власт“, каза Николай Найденов.

Източници: focus-news.net