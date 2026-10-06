Батерия на тротинетка се запали в Сливен, мъж е с изгаряния

42-годишен мъж е с изгаряния, след като батерия на тротинетка се запали в Сливен, съобщиха от полицията.
На 5 октомври в подаден сигнал за пожар в гараж в квартал „Сини камъни“.
При ремонтиране на батерията за тротинетка, тя се е възпламенява и причинява изгаряния по косата на мъжа, както и вдишване на дим.
Пострадалият ще бъде освободен за домашно лечение.
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3 Баце ЕООД
10:39 06.10.2026