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Кола се запали на бензиностанция в Плевен, жена е транспортирана с въздушна линейка

Кола се запали на бензиностанция в Плевен, жена е транспортирана с въздушна линейка

18 Август, 2026 15:11 515 5

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Пожарът е обхванал купето и целия автомобил, а вътре е имало двама души – шофьор и пътничка. Установено е, че са зареждали газ на бензиностанцията като при излизането жената пали цигара

Кола се запали на бензиностанция в Плевен, жена е транспортирана с въздушна линейка - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Жена е с 65 процента изгаряния при инцидент, възникнал тази сутрин на бензиностанция в Плевен. Пациентката е евакуирана по спешност по въздух до болница „Н. И. Пирогов“ в София, където да продължи лечението си в специализирана структура. Това съобщават от Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Георги Странски“ в Плевен на страницата си във фейсбук.

Пациентката е била незабавно приета и обработена в болницата от мултидисциплинарен екип – специалисти от Мултипрофилното спешно отделение, анестезиолози и пластични хирурзи. След оказаната спешна медицинска помощ и стабилизирането ѝ е организирана спешна евакуация по въздух до столицата.

За бързата организация и реализиране на въздушния транспорт принос има д-р Ани Александрова, началник на Мултипрофилно спешно отделение в плевенската болница и координатор на HEMS за област Плевен, която своевременно подава сигнала и координира действията по транспортирането.

Сигнал за инцидента е постъпил в оперативния център на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в Плевен в 07:49 часа, съобщи за БТА директорът комисар Станислав Атанасов. Пожарът е обхванал купето и целия автомобил, а вътре е имало двама души – шофьор и пътничка. Установено е, че са зареждали газ на бензиностанцията като при излизането жената пали цигара, което предизвиква запалването в обема на автомобила. Нанесени са сериозни щети на автомобила, допълни комисар Атанасов.

От болницата допълват, че този случай е поредното доказателство за значението на системата за спешна помощ по въздух, която скъсява времето за реакция и осигурява възможност пациентите в критично състояние от цяла Северна България да достигнат възможно най-бързо до високоспециализирана медицинска помощ, коментират от лечебното заведение.


България
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