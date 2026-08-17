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36-годишен мъж се бори за живота си след катастрофа с електрическа тротинетка

36-годишен мъж се бори за живота си след катастрофа с електрическа тротинетка

17 Август, 2026 13:34 1 200 14

  • 36-годишен мъж-
  • тротинетка-
  • умбал-бургас

Той е откаран в УМБАЛ – Бургас и е настанен в Отделение “Реанимация”

36-годишен мъж се бори за живота си след катастрофа с електрическа тротинетка - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

36-годишен мъж е с опасност за живота след тежък пътен инцидент с електрическа тротинетка в Несебър. Той е настанен в Реанимацията на УМБАЛ – Бургас с тежка черепно-мозъчна травма.

Инцидентът е станал на 14 август около 9,50 часа в квартал „Пясъците“, в района на Т-образно кръстовище.

По данни на полицията 36-годишният мъж от поморийското село Александрово предприел неправилно изпреварване с електрическата тротинетка при забранителна пътна маркировка. Последвал сблъсък с автомобил, управляван от 27-годишен мъж от Несебър.

При удара водачът на тротинетката е получил фрактура на черепа и мозъчен кръвоизлив. Той е откаран в УМБАЛ – Бургас и е настанен в Отделение “Реанимация”.

Състоянието му е тежко и има опасност за живота.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Пусин трябва да се бори за живота си

    10 24 Отговор
    Единственото достойно наказание за многоходовия бакшиш Псулер е да бъде мобилизиран и командирован на фронта да спира дроновете на западните си партньори. Знаете ли, че след украинските удари по Москва, Пусин е избягал отвъд Урал и се крие е Сибир?

    Коментиран от #6

    13:35 17.08.2026

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    42 0 Отговор
    Сестра пиши:
    - Пациентът е с черепна травма...
    - Ама не е ли черепно-мозъчна травма?
    - Абе на 40 и с тротинетка - къде ти мозък в черепа му❗

    13:37 17.08.2026

  • 4 Аоо!

    15 1 Отговор
    Да не би при сблъска да е влязъл в Емили?

    13:37 17.08.2026

  • 5 Всяко Удоволствие !

    14 0 Отговор
    Си Има Цена !

    13:38 17.08.2026

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    21 5 Отговор

    До коментар #2 от "Пусин трябва да се бори за живота си":

    Човече, лекувай се ❗ Или вече е късно🤔

    13:38 17.08.2026

  • 7 Минувач

    31 0 Отговор
    Колко още трябва да загинат за да се забранят тези самоубийци по пътищата???
    Не стига че сами се трепят - още и исправните водачи страдаят

    Коментиран от #10, #13

    13:42 17.08.2026

  • 8 Тиква

    15 1 Отговор
    Жалко за колата.

    13:49 17.08.2026

  • 9 Пампаец

    19 0 Отговор
    Ако оцелее тротинеткаджията трябва да бъде осъден за стреса и материалните щети на водачът на автомобила .

    13:53 17.08.2026

  • 10 Аа майкуууу

    1 9 Отговор

    До коментар #7 от "Минувач":

    исправните водачи страдают?От руската ферма ли си?😂😂😂😂😂

    13:58 17.08.2026

  • 11 ПРОСТА МАТЕМАТИКА

    17 0 Отговор
    КОЛКОТО ПОВЕЧЕ СТАВАТ ТРОТИНЕТКИТЕ ТОЛКОВА ПОВЕЧЕ ИНЦИДЕНТИ ЩЕ ИМА.И ТО ФАТАЛНИ.КАКВО ДА ОЧАКВА ЧОВЕК КОЙТО КАРА С 50-60 ПО ТРОТОАРИ,УЛИЦИ ПЕШЕХОДНИ ПЪТЕКИ.А И ПОВЕЧЕТО НАРКОМАНИ СЛЯЗОХА ОТ КОЛИТЕ И СЕ КАЧИХА НА ТРОТИНЕТКИ ЗАЩОТО НЕ Е НАКАЗАТЕЛНО ДА Я КАРАШ НАДРУСАН.НИЩО ЧЕ ПОВЕЧЕТО СА УЧАСТНИЦИ В ПЪТНОТО ДВИЖЕНИЕ

    Коментиран от #12

    14:03 17.08.2026

  • 12 Чочо Дървин

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "ПРОСТА МАТЕМАТИКА":

    Естествен подбор ще решава проблема с тротинетките.

    14:09 17.08.2026

  • 13 Така де

    9 1 Отговор

    До коментар #7 от "Минувач":

    Да се забранят и мотористите. Що народ си отиде.

    14:11 17.08.2026

  • 14 Гост№4442

    6 0 Отговор
    Абе тея 36-37 годишни все някаква съмнителна дейност извършват като се пребият,защо така

    14:30 17.08.2026

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