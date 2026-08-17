36-годишен мъж се бори за живота си след катастрофа с електрическа тротинетка

36-годишен мъж е с опасност за живота след тежък пътен инцидент с електрическа тротинетка в Несебър. Той е настанен в Реанимацията на УМБАЛ – Бургас с тежка черепно-мозъчна травма.
Инцидентът е станал на 14 август около 9,50 часа в квартал „Пясъците“, в района на Т-образно кръстовище.
По данни на полицията 36-годишният мъж от поморийското село Александрово предприел неправилно изпреварване с електрическата тротинетка при забранителна пътна маркировка. Последвал сблъсък с автомобил, управляван от 27-годишен мъж от Несебър.
При удара водачът на тротинетката е получил фрактура на черепа и мозъчен кръвоизлив. Той е откаран в УМБАЛ – Бургас и е настанен в Отделение “Реанимация”.
Състоянието му е тежко и има опасност за живота.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Пусин трябва да се бори за живота си
Коментиран от #6
13:35 17.08.2026
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
- Пациентът е с черепна травма...
- Ама не е ли черепно-мозъчна травма?
- Абе на 40 и с тротинетка - къде ти мозък в черепа му❗
13:37 17.08.2026
4 Аоо!
13:37 17.08.2026
5 Всяко Удоволствие !
13:38 17.08.2026
6 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
До коментар #2 от "Пусин трябва да се бори за живота си":Човече, лекувай се ❗ Или вече е късно🤔
13:38 17.08.2026
7 Минувач
Не стига че сами се трепят - още и исправните водачи страдаят
Коментиран от #10, #13
13:42 17.08.2026
8 Тиква
13:49 17.08.2026
9 Пампаец
13:53 17.08.2026
10 Аа майкуууу
До коментар #7 от "Минувач":исправните водачи страдают?От руската ферма ли си?😂😂😂😂😂
13:58 17.08.2026
11 ПРОСТА МАТЕМАТИКА
Коментиран от #12
14:03 17.08.2026
12 Чочо Дървин
До коментар #11 от "ПРОСТА МАТЕМАТИКА":Естествен подбор ще решава проблема с тротинетките.
14:09 17.08.2026
13 Така де
До коментар #7 от "Минувач":Да се забранят и мотористите. Що народ си отиде.
14:11 17.08.2026
14 Гост№4442
14:30 17.08.2026