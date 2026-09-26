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100 евро глоба за водачи на тротинетки и каруци при отказ от тест за алкохол и дрога

100 евро глоба за водачи на тротинетки и каруци при отказ от тест за алкохол и дрога

26 Септември, 2026 13:11 557 13

  • глоба-
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  • тротинетка-
  • каруца-
  • тест-
  • алкохол

Това предлагат депутати от мнозинството с промени в Закона за движение по пътищата

100 евро глоба за водачи на тротинетки и каруци при отказ от тест за алкохол и дрога - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

100 евро глоба, ако водачи на тротинетки, велосипеди и каруци откажат проверка за алкохол и наркотици. Това предлагат депутати от мнозинството с промени в Закона за движение по пътищата, съобщава bTV.

Идеята на промените е, че тротинетките, велосипедите и каруците, макар и да се движат без двигател, също са превозни средства и подлежат на проверка за алкохол и наркотици.

"По принцип не е лоша идея, защото хората, които карат тези тротинетки, ако са пияни или дрогирани, също застрашават движението по пътищата, както и автомобилните водачи", коментира мъж с тротинетка.

По отношение на каруците, на пръв поглед изглежда малко смешно водачите им да бъдат проверявани за алкохол и наркотици, но те също са участници в движението и с тях също стават катастрофи.

Един кон е към половин тон, а каруцата е към стотина килограма. Това безспорно е най-голямото превозно средство без двигател, затова е важно дали този, който го управлява, е трезвен или не.

По данни на полицията за първите осем месеца на тази година са станали 75 пътнотранспортни произшествия с каруци, от които 21 тежки и 32 леки. Няма загинали.

При тротинетките за същия период има 445 ПТП-та със 7 загинали и 364 ранени. Тоест, при тротинетките положението наистина е тревожно и затова от ГЕРБ предлагат с промени в закона водачите на тротинетки да се задължат да имат книжка за управление.

"Те може и да нямат двигател, но се движат с определена скорост, която обикновено е по-ниска от тази на останалия трафик на автомобилите. Съответно, ако водачите им предприемат някакви неадекватни действия, каквито обикновено се случват, когато говорим за някой пиян или употребил наркотици, това може да стане предпоставка за катастрофа", коментира Илиян Тодоров - адвокат по дела за пътна безопасност.

Промените, които се предлагат, ще бъдат обсъдени в парламента. Посоката обаче е ясна - ще има по-строг контрол и глоби за водачите на каруци, велосипеди и тротинетки.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    4 4 Отговор
    При положение че ползват обществени пътища, с какво са по различни от останалите водачи и МПСта? Който го е измислил е пълен Глупак!!!

    13:17 26.09.2026

  • 2 Красимир Петров

    4 1 Отговор
    Браво!

    13:22 26.09.2026

  • 3 Мдаа,

    4 1 Отговор
    този тип водачи глобените са от най плащащите.

    13:22 26.09.2026

  • 4 Абе за това ли ви избрахме?

    5 1 Отговор
    Повечето лекарства в аптеките са с курс 1лев-1,5евро. Или 5лв. за 15лв. Хората мрат заради тая евтиния.

    Коментиран от #7

    13:24 26.09.2026

  • 5 Кой ще

    5 0 Отговор
    ги глобява, като няма кьорав полицай по улиците. Виж в кафенетата и кръчмите не е така.

    13:25 26.09.2026

  • 6 123

    4 1 Отговор
    А кога ще започнете да проверявате конете и магаретата които дърпат каруци за алкохол и наркотици,защото конете и магаретата също са виновни за катастрофите

    Коментиран от #8

    13:30 26.09.2026

  • 7 за това с еврото се обърни

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Абе за това ли ви избрахме?":

    към герб- дпс -пп дб-петрохан и итн май те са отговорни .а колкото до статията .тази практика е има в европа от доста години

    13:30 26.09.2026

  • 8 когато започнеш да теглих някоя

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "123":

    каруца нали се имаш за мага@ре

    13:31 26.09.2026

  • 9 Оооо

    1 0 Отговор
    Ужас за това ли си дадох гласът да тарашат бабите на пазара, на бай Петко да му вземат ракията а сега и дядо ми да го репресират като излезе със магарето да хвърля торта от кравата ОПГ-МВР-на ПБ

    13:38 26.09.2026

  • 10 Пак

    3 1 Отговор
    Некви от мразещите идиоти се възпаляват от кеф, че някой ще бъде тормозен! Щото са традиционно тъпи!
    А бе, тъпунгерти, като не си плати каруцаря, какво ще стане? Книжката за каруца ли ще му вземат?
    А са, гласувайте за Йотова, щото ПБ ще тормозят каруцарите, а вие ще се кефите, ама гладни някак си!

    13:41 26.09.2026

  • 11 Сатана Z

    1 0 Отговор
    A кончето ще бъде ли подложено на дрога тест? За един приятел питам.

    13:42 26.09.2026

  • 12 Как употребил алкохол

    0 0 Отговор
    би карал колело? Виждал съм пиян, където колелото се вози на гърба му, но обратното...

    13:49 26.09.2026

  • 13 веселин

    1 0 Отговор
    Тези мало...умни паразите нещо хубаво , до сега да се измислили ?----- освен глоби . Ще глобят милион за да могат тези пари да пълнят джобовете на една малка група бандити --исках да кажа бизнесмени -- които обичта да си пият кафето в Италия като отиват съc собствен хеликоптер или самолет или да се хвалят ,че са поръчали най- скъпата кола която я няма никъде даже в Арабските страни.

    13:50 26.09.2026

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