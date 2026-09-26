100 евро глоба за водачи на тротинетки и каруци при отказ от тест за алкохол и дрога

100 евро глоба, ако водачи на тротинетки, велосипеди и каруци откажат проверка за алкохол и наркотици. Това предлагат депутати от мнозинството с промени в Закона за движение по пътищата, съобщава bTV.

Идеята на промените е, че тротинетките, велосипедите и каруците, макар и да се движат без двигател, също са превозни средства и подлежат на проверка за алкохол и наркотици.

"По принцип не е лоша идея, защото хората, които карат тези тротинетки, ако са пияни или дрогирани, също застрашават движението по пътищата, както и автомобилните водачи", коментира мъж с тротинетка.

По отношение на каруците, на пръв поглед изглежда малко смешно водачите им да бъдат проверявани за алкохол и наркотици, но те също са участници в движението и с тях също стават катастрофи.

Един кон е към половин тон, а каруцата е към стотина килограма. Това безспорно е най-голямото превозно средство без двигател, затова е важно дали този, който го управлява, е трезвен или не.

По данни на полицията за първите осем месеца на тази година са станали 75 пътнотранспортни произшествия с каруци, от които 21 тежки и 32 леки. Няма загинали.

При тротинетките за същия период има 445 ПТП-та със 7 загинали и 364 ранени. Тоест, при тротинетките положението наистина е тревожно и затова от ГЕРБ предлагат с промени в закона водачите на тротинетки да се задължат да имат книжка за управление.

"Те може и да нямат двигател, но се движат с определена скорост, която обикновено е по-ниска от тази на останалия трафик на автомобилите. Съответно, ако водачите им предприемат някакви неадекватни действия, каквито обикновено се случват, когато говорим за някой пиян или употребил наркотици, това може да стане предпоставка за катастрофа", коментира Илиян Тодоров - адвокат по дела за пътна безопасност.

Промените, които се предлагат, ще бъдат обсъдени в парламента. Посоката обаче е ясна - ще има по-строг контрол и глоби за водачите на каруци, велосипеди и тротинетки.