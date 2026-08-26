Почина жената, запалена след семеен скандал в Медовец

Почина жената, запалена след семеен скандал в село Медовец. Файзе Ахмед беше с 40% изгаряния и се бореше за живота си във Военната болница във Варна.

Припомняме, че в края на юли тя беше залята със запалителна течност и подпалена пред децата си. По бруталното нападение е задържан мъжът на жертвата. Жената беше приета в болница в критично състояние, а мъжът беше арестуван.

Предстои обвинението към него да се промени от опит за убийство в убийство по особено мъчителен за жертвата начин.

В последните седмици жената претърпя няколко спешни кръвопреливания. Заради необходимостта от кръв Регионалният център по трансфузионна хематология във Варна организира мобилна акция на място в село Медовец.