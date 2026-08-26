Почина жената, запалена след семеен скандал в Медовец

Почина жената, запалена след семеен скандал в село Медовец. Файзе Ахмед беше с 40% изгаряния и се бореше за живота си във Военната болница във Варна.
Припомняме, че в края на юли тя беше залята със запалителна течност и подпалена пред децата си. По бруталното нападение е задържан мъжът на жертвата. Жената беше приета в болница в критично състояние, а мъжът беше арестуван.
Предстои обвинението към него да се промени от опит за убийство в убийство по особено мъчителен за жертвата начин.
В последните седмици жената претърпя няколко спешни кръвопреливания. Заради необходимостта от кръв Регионалният център по трансфузионна хематология във Варна организира мобилна акция на място в село Медовец.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Що за
Коментиран от #2
14:27 26.08.2026
2 Сила
До коментар #1 от "Що за":Помак ...
14:29 26.08.2026
3 ЕДИН ОТ ВСИЧКИ
14:33 26.08.2026
4 .........
14:46 26.08.2026
5 Aлфа Bълкът
14:48 26.08.2026