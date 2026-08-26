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Почина жената, запалена след семеен скандал в Медовец

Почина жената, запалена след семеен скандал в Медовец

26 Август, 2026 14:21 632 5

  • починала-
  • запалена-
  • медовец

Тя беше залята със запалителна течност от съпруга ѝ и подпалена пред децата си в края на юли

Почина жената, запалена след семеен скандал в Медовец - 1
Снимка: shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Почина жената, запалена след семеен скандал в село Медовец. Файзе Ахмед беше с 40% изгаряния и се бореше за живота си във Военната болница във Варна.

Припомняме, че в края на юли тя беше залята със запалителна течност и подпалена пред децата си. По бруталното нападение е задържан мъжът на жертвата. Жената беше приета в болница в критично състояние, а мъжът беше арестуван.

Предстои обвинението към него да се промени от опит за убийство в убийство по особено мъчителен за жертвата начин.

В последните седмици жената претърпя няколко спешни кръвопреливания. Заради необходимостта от кръв Регионалният център по трансфузионна хематология във Варна организира мобилна акция на място в село Медовец.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Що за

    14 0 Отговор
    Идиот може да направи такова нещо с човешко същество?

    Коментиран от #2

    14:27 26.08.2026

  • 2 Сила

    3 5 Отговор

    До коментар #1 от "Що за":

    Помак ...

    14:29 26.08.2026

  • 3 ЕДИН ОТ ВСИЧКИ

    10 0 Отговор
    НЕ ОПИТ, А УБИЙСТВО, РАЗСТРЕЛ ЗА ИЗВЪРШИТЕЛЯ

    14:33 26.08.2026

  • 4 .........

    1 2 Отговор
    Циганска работа....

    14:46 26.08.2026

  • 5 Aлфа Bълкът

    1 0 Отговор
    Колко време я мъчехте тази жена 🤬

    14:48 26.08.2026

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