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Съдят управител на фирма заради починал работник, паднал от покрив

Съдят управител на фирма заради починал работник, паднал от покрив

6 Октомври, 2026 11:10 804 5

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  • работник

Пострадалият получил тежка черепно-мозъчна травма и починал седмица след инцидента

Съдят управител на фирма заради починал работник, паднал от покрив - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Управител на фирма отива на съд след смъртта на работник, паднал от покривна конструкция при строително-монтажни дейности в София, съобщиха от обвинението.

Пострадалият получил тежка черепно-мозъчна травма и починал седмица след инцидента. Според обвинителния акт на 4 декември 2024 г. в град София, на Околовръстен път, в хале, обвиняемият, в качеството си на управител на търговско дружество, при немарливо изпълнение на правнорегламентирана дейност, представляваща източник на повишена опасност, нарушил изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строително-монтажни работи. Съгласно обвинението били нарушени нормативни изисквания, свързани с използването на лични предпазни средства – защитна каска и защитен колан, както и с осигуряването на безопасност при извършване на работа на височина. В резултат на допуснатите нарушения работник паднал от покривната конструкция и получил тежка черепно-мозъчна травма. Пострадалият бил настанен за лечение във Военномедицинска академия, където на 11 декември 2024 г. починал. Според обвинението между получените при падането травматични увреждания и настъпилата смърт е налице пряка причинно-следствена връзка.

Предстои Софийски градски съд да насрочи разпоредително заседание по делото.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Починалия починал

    2 2 Отговор
    Бог да го прости , но сега искат да вкарат и живия в затвора за да сплашват електората.

    11:14 06.10.2026

  • 2 Защо Управителя ?

    2 3 Отговор
    Няма Ли Си ?

    Охрана !

    На Труда ?

    11:36 06.10.2026

  • 3 Тъпо

    0 3 Отговор
    Да почива в мир човека, но какво прави по покрива без обезопасяване, а управителя може даже и да не е знаел. Трябва да има и лична отговорност от работниците какви ли не самонадеяни рвшения взимат.

    11:36 06.10.2026

  • 4 Не мина номера.

    2 1 Отговор
    Поредния случай в който работника трябва да знае всичко, да може всичко и да разбира от всичко. Ако може и да си носи разни неща от вкъщи .... Жалко за работника.

    11:48 06.10.2026

  • 5 ЧИ В НАШИЯ ЗАВОД В КАЗСНЛЪК

    1 0 Отговор
    ЩЕ СЕ ПИШЕ ВЕДНАГА ВИНА НА РАБОТНИКА НЕ ИЗПЪЛНИЛ НАРЕЖДАНИЯТА НА ШЕФА

    12:15 06.10.2026

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