Контрера, ВМРО, за гаврата на РСМ с Пендиков: Трябва да бъде наложена пълна изолация на концлагера РС Македония!

Това настоява в гневна позиция публикувана в страницата му във Фейсбук зам.-председателят на ВМРО и общински съветник в София Карлос Контрера. Повод за острата реакция е пълната гавра на съда в Охрид, който не само върна от начало делото за зверския побой над Християн Пендиков от началото на 2023 г., но вчера оневини напълно биячите му.
В концлагера Северна Македония е така. Справедливост там за българите няма. Правосъдие няма. Спазване на елементарни права, гарантирани от международни актове, също няма. В Северна Македония независим съд няма, има политически контролирана, корумпирана съдебна система, която с охота изпълнява поръчки и дела-шамари срещу всеки, дръзнал ясно да заяви, че е българин. Това, заедно с други репресии, си е чиста форма на преследване, тормоз, геноцид, категоричен е Контрера и продължава:
Уж европейската Северна Македония всъщност е държава от азиатски тип деспотия, която едни корумпирани политически кръгове с дълбоки корени в репресивните служби на бивша Югославия са обяздили. Същите тези си измислиха политическа идеология - македонизма, създадоха си „нация“. И всичко това в името на тоталния контрол и оглозгване на гражданите и икономиката край Вардар. Основен инструмент на това са репресиите срещу българите в Македония, сакън да не се появи алтернатива, която да разбута картите и да освети схемите. Борбата с измисления враг - в случая българите и България, е универсален камуфлаж за всички кражби, злоупотреби, нарушения. Затова се преследват българите от Македония.
Зам.-председателят на ВМРО припомня и съвсем пресния случай с репресията над Ива Михайлова, на която отново съдът, като маша на политиците, отказваше продължително време полагащото ѝ се по международното право лечение. А случаите на тормоз и тотален геноцид над българите са стотици, даже хиляди.
Тази държава-деспотия от азиатски тип трябва да бъде поставена в пълна изолация, парите от ЕС да бъдат спрени до последния цент, а по границите ѝ да се наложи 100% граничен контрол - на всички лица без европейски паспорти и на всички камиони, изнасящи продукция. С добро няма да стане. Забравете за всякаква законност, върховенство на правото и нормални стандарти. Виж, ако им спрем парите от фондовете на ЕС и започнат да се редят на тия без българско гражданство на колоната Non-Schengen citizens (third-country nationals) по границите, до една година в Северна Македония ще има революция, дава конкретни предложения за санкции срещу РСМ Контрера.
Той е категоричен, че е време България да направи този ход.
Дължим го на нашите сънародници там!
Прилагаме пълния текст на позицията на Карлос Контрера:
Основният съд в Охрид оправдал биячите на Християн Пендиков... излиза, че виновни за побоя на Пендиков няма. Не се е случило. Оставям на страна смешните присъди, които им наложиха преди това - осем месеца ефективно за причиняване на тежка телесна повреда.
В концлагера Северна Македония е така. Справедливост там за българите няма. Правосъдие няма. Спазване на елементарни права, гарантирани от международни актове също няма. В Северна Македония независим съд няма, има политически контролирана, корумпирана съдебна система, която с охота изпълнява поръчки и дела-шамари срещу всеки, дръзнал ясно да заяви, че е българин. Това, заедно с други репресии, си е чиста форма на преследване, тормоз, геноцид.
Уж европейската Северна Македония, всъщност е държава от азиатски тип деспотия, която едни корумпирани политически кръгове с дълбоки корени в репресивните служби на бивша Югославия са обяздили. Същите тези си измислиха политическа идеология - македонизма, създадоха си „нация“. И всичко това в името на тоталния контрол и оглозгване на гражданите и икономиката край Вардар. Основен инструмент на това са репресиите срещу българите в Македония, сакън да не се появи алтернатива, която да разбута картите и да освети схемите. Борбата с измисления враг - в случая българите и България, е универсален камуфлаж за всички кражби, злоупотреби, нарушения. Затова се преследват българите от Македония.
Същата тази прогнила съдебна система на държавата Северна Корея на Балканите иска да ѝ върнем и Ива Михайлова. Защо? За да се гаврят с нея и да я съдят по политически, а не по законови правила. Същата държава-концлагер преговаря с ЕС, отчита напредък, забележете. Че то в Северна Македония не са спазва базови, фундаментални правила от европейската правна система. Какви преговори!
Тази държава-деспотия от азиатски тип трябва да бъде поставена в пълна изолация, парите от ЕС да бъдат спрени до последния цент, а по границите ѝ да се наложи 100% граничен контрол - на всички лица без европейски паспорти и на всички камиони, изнасящи продукция. С добро няма да стане. Забравете за всякаква законност, върховенство на правото и нормални стандарти. Виж, ако им спрем парите от фондовете на ЕС и започнат да се редят на тия без българско гражданство на колоната Non-Schengen citizens (third-country nationals) по границите, до една година в Северна Македония ще има революция.
Мисля, че е време България да направи този ход. Дължим го на нашите сънародници там.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Съветски изкопаеми
13:14 23.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 аааа
13:20 23.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Тоя
13:22 23.10.2026
6 хех
До коментар #4 от "ххххххххххх":Подкрепяш ти... Нищо не подкрепяш ами си просто жертва на хибридната война на Русия срещу България и Македония.
13:24 23.10.2026
7 Сила
Гавра с българските граждани , българското общество и гавра с генетиката ....!!!
13:29 23.10.2026
8 Как смееш
Коментиран от #11
13:36 23.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 гост
13:46 23.10.2026
11 Ти добре ли си
До коментар #8 от "Как смееш":...объркан,каква суверенна държава...Скопска област от РБ...
13:47 23.10.2026
12 Прогресивни
14:08 23.10.2026
13 Българските
14:12 23.10.2026
14 АУДИ
14:17 23.10.2026