Контрера, ВМРО, за гаврата на РСМ с Пендиков: Трябва да бъде наложена пълна изолация на концлагера РС Македония!

Това настоява в гневна позиция публикувана в страницата му във Фейсбук зам.-председателят на ВМРО и общински съветник в София Карлос Контрера. Повод за острата реакция е пълната гавра на съда в Охрид, който не само върна от начало делото за зверския побой над Християн Пендиков от началото на 2023 г., но вчера оневини напълно биячите му.

В концлагера Северна Македония е така. Справедливост там за българите няма. Правосъдие няма. Спазване на елементарни права, гарантирани от международни актове, също няма. В Северна Македония независим съд няма, има политически контролирана, корумпирана съдебна система, която с охота изпълнява поръчки и дела-шамари срещу всеки, дръзнал ясно да заяви, че е българин. Това, заедно с други репресии, си е чиста форма на преследване, тормоз, геноцид, категоричен е Контрера и продължава:

Уж европейската Северна Македония всъщност е държава от азиатски тип деспотия, която едни корумпирани политически кръгове с дълбоки корени в репресивните служби на бивша Югославия са обяздили. Същите тези си измислиха политическа идеология - македонизма, създадоха си „нация“. И всичко това в името на тоталния контрол и оглозгване на гражданите и икономиката край Вардар. Основен инструмент на това са репресиите срещу българите в Македония, сакън да не се появи алтернатива, която да разбута картите и да освети схемите. Борбата с измисления враг - в случая българите и България, е универсален камуфлаж за всички кражби, злоупотреби, нарушения. Затова се преследват българите от Македония.

Зам.-председателят на ВМРО припомня и съвсем пресния случай с репресията над Ива Михайлова, на която отново съдът, като маша на политиците, отказваше продължително време полагащото ѝ се по международното право лечение. А случаите на тормоз и тотален геноцид над българите са стотици, даже хиляди.

Тази държава-деспотия от азиатски тип трябва да бъде поставена в пълна изолация, парите от ЕС да бъдат спрени до последния цент, а по границите ѝ да се наложи 100% граничен контрол - на всички лица без европейски паспорти и на всички камиони, изнасящи продукция. С добро няма да стане. Забравете за всякаква законност, върховенство на правото и нормални стандарти. Виж, ако им спрем парите от фондовете на ЕС и започнат да се редят на тия без българско гражданство на колоната Non-Schengen citizens (third-country nationals) по границите, до една година в Северна Македония ще има революция, дава конкретни предложения за санкции срещу РСМ Контрера.

Той е категоричен, че е време България да направи този ход.

Дължим го на нашите сънародници там!

Прилагаме пълния текст на позицията на Карлос Контрера:

Основният съд в Охрид оправдал биячите на Християн Пендиков... излиза, че виновни за побоя на Пендиков няма. Не се е случило. Оставям на страна смешните присъди, които им наложиха преди това - осем месеца ефективно за причиняване на тежка телесна повреда.

В концлагера Северна Македония е така. Справедливост там за българите няма. Правосъдие няма. Спазване на елементарни права, гарантирани от международни актове също няма. В Северна Македония независим съд няма, има политически контролирана, корумпирана съдебна система, която с охота изпълнява поръчки и дела-шамари срещу всеки, дръзнал ясно да заяви, че е българин. Това, заедно с други репресии, си е чиста форма на преследване, тормоз, геноцид.

Уж европейската Северна Македония, всъщност е държава от азиатски тип деспотия, която едни корумпирани политически кръгове с дълбоки корени в репресивните служби на бивша Югославия са обяздили. Същите тези си измислиха политическа идеология - македонизма, създадоха си „нация“. И всичко това в името на тоталния контрол и оглозгване на гражданите и икономиката край Вардар. Основен инструмент на това са репресиите срещу българите в Македония, сакън да не се появи алтернатива, която да разбута картите и да освети схемите. Борбата с измисления враг - в случая българите и България, е универсален камуфлаж за всички кражби, злоупотреби, нарушения. Затова се преследват българите от Македония.

Същата тази прогнила съдебна система на държавата Северна Корея на Балканите иска да ѝ върнем и Ива Михайлова. Защо? За да се гаврят с нея и да я съдят по политически, а не по законови правила. Същата държава-концлагер преговаря с ЕС, отчита напредък, забележете. Че то в Северна Македония не са спазва базови, фундаментални правила от европейската правна система. Какви преговори!

Тази държава-деспотия от азиатски тип трябва да бъде поставена в пълна изолация, парите от ЕС да бъдат спрени до последния цент, а по границите ѝ да се наложи 100% граничен контрол - на всички лица без европейски паспорти и на всички камиони, изнасящи продукция. С добро няма да стане. Забравете за всякаква законност, върховенство на правото и нормални стандарти. Виж, ако им спрем парите от фондовете на ЕС и започнат да се редят на тия без българско гражданство на колоната Non-Schengen citizens (third-country nationals) по границите, до една година в Северна Македония ще има революция.

Мисля, че е време България да направи този ход. Дължим го на нашите сънародници там.