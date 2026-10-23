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Контрера, ВМРО, за гаврата на РСМ с Пендиков: Трябва да бъде наложена пълна изолация на концлагера РС Македония!

Контрера, ВМРО, за гаврата на РСМ с Пендиков: Трябва да бъде наложена пълна изолация на концлагера РС Македония!

23 Октомври, 2026 13:11 644 14

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  • пендиков-
  • северна македония-
  • съд-
  • побой

Парите от ЕС да се спрат до последния цент, а по границите да се наложи 100% граничен контрол!

Контрера, ВМРО, за гаврата на РСМ с Пендиков: Трябва да бъде наложена пълна изолация на концлагера РС Македония! - 1
Снимка: ВМРО
Карлос Контрера Карлос Контрера политик, ВМРО

Това настоява в гневна позиция публикувана в страницата му във Фейсбук зам.-председателят на ВМРО и общински съветник в София Карлос Контрера. Повод за острата реакция е пълната гавра на съда в Охрид, който не само върна от начало делото за зверския побой над Християн Пендиков от началото на 2023 г., но вчера оневини напълно биячите му.

В концлагера Северна Македония е така. Справедливост там за българите няма. Правосъдие няма. Спазване на елементарни права, гарантирани от международни актове, също няма. В Северна Македония независим съд няма, има политически контролирана, корумпирана съдебна система, която с охота изпълнява поръчки и дела-шамари срещу всеки, дръзнал ясно да заяви, че е българин. Това, заедно с други репресии, си е чиста форма на преследване, тормоз, геноцид, категоричен е Контрера и продължава:

Уж европейската Северна Македония всъщност е държава от азиатски тип деспотия, която едни корумпирани политически кръгове с дълбоки корени в репресивните служби на бивша Югославия са обяздили. Същите тези си измислиха политическа идеология - македонизма, създадоха си „нация“. И всичко това в името на тоталния контрол и оглозгване на гражданите и икономиката край Вардар. Основен инструмент на това са репресиите срещу българите в Македония, сакън да не се появи алтернатива, която да разбута картите и да освети схемите. Борбата с измисления враг - в случая българите и България, е универсален камуфлаж за всички кражби, злоупотреби, нарушения. Затова се преследват българите от Македония.

Зам.-председателят на ВМРО припомня и съвсем пресния случай с репресията над Ива Михайлова, на която отново съдът, като маша на политиците, отказваше продължително време полагащото ѝ се по международното право лечение. А случаите на тормоз и тотален геноцид над българите са стотици, даже хиляди.

Тази държава-деспотия от азиатски тип трябва да бъде поставена в пълна изолация, парите от ЕС да бъдат спрени до последния цент, а по границите ѝ да се наложи 100% граничен контрол - на всички лица без европейски паспорти и на всички камиони, изнасящи продукция. С добро няма да стане. Забравете за всякаква законност, върховенство на правото и нормални стандарти. Виж, ако им спрем парите от фондовете на ЕС и започнат да се редят на тия без българско гражданство на колоната Non-Schengen citizens (third-country nationals) по границите, до една година в Северна Македония ще има революция, дава конкретни предложения за санкции срещу РСМ Контрера.

Той е категоричен, че е време България да направи този ход.

Дължим го на нашите сънародници там!

Прилагаме пълния текст на позицията на Карлос Контрера:

Основният съд в Охрид оправдал биячите на Християн Пендиков... излиза, че виновни за побоя на Пендиков няма. Не се е случило. Оставям на страна смешните присъди, които им наложиха преди това - осем месеца ефективно за причиняване на тежка телесна повреда.

В концлагера Северна Македония е така. Справедливост там за българите няма. Правосъдие няма. Спазване на елементарни права, гарантирани от международни актове също няма. В Северна Македония независим съд няма, има политически контролирана, корумпирана съдебна система, която с охота изпълнява поръчки и дела-шамари срещу всеки, дръзнал ясно да заяви, че е българин. Това, заедно с други репресии, си е чиста форма на преследване, тормоз, геноцид.

Уж европейската Северна Македония, всъщност е държава от азиатски тип деспотия, която едни корумпирани политически кръгове с дълбоки корени в репресивните служби на бивша Югославия са обяздили. Същите тези си измислиха политическа идеология - македонизма, създадоха си „нация“. И всичко това в името на тоталния контрол и оглозгване на гражданите и икономиката край Вардар. Основен инструмент на това са репресиите срещу българите в Македония, сакън да не се появи алтернатива, която да разбута картите и да освети схемите. Борбата с измисления враг - в случая българите и България, е универсален камуфлаж за всички кражби, злоупотреби, нарушения. Затова се преследват българите от Македония.

Същата тази прогнила съдебна система на държавата Северна Корея на Балканите иска да ѝ върнем и Ива Михайлова. Защо? За да се гаврят с нея и да я съдят по политически, а не по законови правила. Същата държава-концлагер преговаря с ЕС, отчита напредък, забележете. Че то в Северна Македония не са спазва базови, фундаментални правила от европейската правна система. Какви преговори!

Тази държава-деспотия от азиатски тип трябва да бъде поставена в пълна изолация, парите от ЕС да бъдат спрени до последния цент, а по границите ѝ да се наложи 100% граничен контрол - на всички лица без европейски паспорти и на всички камиони, изнасящи продукция. С добро няма да стане. Забравете за всякаква законност, върховенство на правото и нормални стандарти. Виж, ако им спрем парите от фондовете на ЕС и започнат да се редят на тия без българско гражданство на колоната Non-Schengen citizens (third-country nationals) по границите, до една година в Северна Македония ще има революция.

Мисля, че е време България да направи този ход. Дължим го на нашите сънародници там.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съветски изкопаеми

    5 4 Отговор
    ВМРО няма нищо общо с великото някога и всякога българско ВМОРО.

    13:14 23.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 аааа

    6 6 Отговор
    Докога ще ги търпите тези руски подлоги да ви насаждат омраза с Македония - най-близката ни държава и най-близкият ни народ? Толкова ли не се усетихте, кой ви върти интригите и плаща за провокации?

    13:20 23.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Тоя

    4 2 Отговор
    Кои е тоя ни как вец

    13:22 23.10.2026

  • 6 хех

    5 3 Отговор

    До коментар #4 от "ххххххххххх":

    Подкрепяш ти... Нищо не подкрепяш ами си просто жертва на хибридната война на Русия срещу България и Македония.

    13:24 23.10.2026

  • 7 Сила

    4 7 Отговор
    Това същество на снимката е гавра !!!
    Гавра с българските граждани , българското общество и гавра с генетиката ....!!!

    13:29 23.10.2026

  • 8 Как смееш

    2 3 Отговор
    да хулиш суверенна държава! Никаквец!

    Коментиран от #11

    13:36 23.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 гост

    2 0 Отговор
    Контрера,защо един политик не повдига въпроса за отваряне на архивите на УДБА и КОС,за да се види ясната картинка...един път не съм прочел който и да е български политик да го каже в ефир,а то там е заровено кучето..защото ще се види,кой,,кой е... в РСМ...

    13:46 23.10.2026

  • 11 Ти добре ли си

    4 1 Отговор

    До коментар #8 от "Как смееш":

    ...объркан,каква суверенна държава...Скопска област от РБ...

    13:47 23.10.2026

  • 12 Прогресивни

    1 0 Отговор
    смотаняци, "оправихте" бг-то и се заяждате с РСМ!

    14:08 23.10.2026

  • 13 Българските

    1 0 Отговор
    пишман политици не уважават не само сънародниците си! Държат се просташки със съседи, с партньори от ЕС и заслужават изолация! Срам сте за България!

    14:12 23.10.2026

  • 14 АУДИ

    0 0 Отговор
    България само им мечи като котенце и в един прекрасен момент който ще е много скоро ще се окаже че ние говорим на македонски диалект

    14:17 23.10.2026

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