Новини
България »
Всички градове »
Радослав Ревански пред съда: Да не си играят с политическия мир. Играят си с огъня

Радослав Ревански пред съда: Да не си играят с политическия мир. Играят си с огъня

22 Октомври, 2026 19:27 1 574 83

  • радослав ревански-
  • съд-
  • игра-
  • политически мир-
  • огън

Междувременно ДПС обяви, че ще сезира прокуратурата за твърдения за натиск от директора на Агенция „Митници“ Николай Шушков върху Ревански да премине към „Прогресивна България“ срещу политическа закрила. Партията иска проверка и за евентуална връзка с ареста му.

Радослав Ревански пред съда: Да не си играят с политическия мир. Играят си с огъня - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Да не си играят с политическия мир! Играят си с огъня!“. Това заяви кметът на Белица Радослав Ревански на влизане в съдебната зала в Бургас, цитиран от novini.bg.

Съдът разглежда искането на прокуратурата за постоянното му задържане под стража, както и това на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов.

Двамата са обвинени в престъпен сговор и търговия с влияние. Обвиняем е и областният лидер на ДПС Христо Широков, който е под домашен арест по друго дело. Според наблюдаващия прокурор Мирослав Илиев разследването обхваща обществени поръчки за около 7 милиона евро в община Сунгурларе. Сред тях са строителство на улици и ремонти на обществени сгради.

Прокуратурата твърди, че тримата са имали разпределени роли. Широков осъществявал първоначалния контакт с фирми, които искали да участват или вече участвали в процедурите. Гавазов влияел върху членове на общинските комисии, за да бъде класиран определен кандидат, а Ревански осигурявал съдействие за финансирането на проектите. „Между 25% и 35% от стойността на обществената поръчка е следвало да се плати от лицето или фирмата, която е спечелила“, заяви Мирослав Илиев, информират от bTV.
По думите му разследването трябва да установи какви суми действително са платени и дали парите са оставали само при обвиняемите, или са използвани и за други цели. Предстоят финансов одит на общината и експертизи за установяване на евентуалните щети за бюджета.

Прокурорът уточни, че обществените поръчки на община Белица не са предмет на това производство. Пред Съдебната палата в Бургас близки и привърженици на Димитър Гавазов се събраха на мълчалив протест в негова подкрепа.

Сред тях беше Петър Мушиев, главен експерт „Оперативни програми и проекти“ в община Сунгурларе. Той заяви, че е трябвало да бъде разпитан предния ден като ключов свидетел. Мушиев твърди, че е бил притискан, и отрича да има нарушения при обществените поръчки. Сестрата на кмета Магдалена Гавазова определи обвинението като скалъпено с цел да бъдат арестувани двамата кметове.

Заместник областният лидер на ДПС Мерим Дервиш също заяви, че според нея става дума за политическа поръчка и натиск от страна на „Прогресивна България“. На въпрос дали е виждала Ревански в Сунгурларе тя отговори отрицателно. Дервиш каза още, че не знае фирма, свързана с него, да е печелила обществени поръчки в общината.

По телефона Христо Широков постави въпросите от позицията на ДПС: „Кого арестува Радев и кого страхува? Саморазправа с избирателите на ДПС ли е това?“. Той свърза действията срещу обвиняемите със заявеното от партията намерение да освети предполагаеми корупционни схеми на „Прогресивна България“ и модела „Радев-Копринков“.

Междувременно ДПС обяви, че ще сезира прокуратурата за твърдения за натиск от директора на Агенция „Митници“ Николай Шушков върху Ревански да премине към „Прогресивна България“ срещу политическа закрила. Партията иска проверка и за евентуална връзка с ареста му.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 24 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Кара Ибрахим

    39 4 Отговор
    Възможно ли е сюнета да стане задължителен.?

    Коментиран от #52

    19:29 22.10.2026

  • 3 Шорт

    73 1 Отговор
    Който е крал държавни пари. Да му мисли!

    Коментиран от #38

    19:30 22.10.2026

  • 4 Хайде у пътя

    65 1 Отговор
    Или към затвора политическо корумпирано теле!

    19:30 22.10.2026

  • 5 Пенчо

    41 2 Отговор
    Политическия мир е аз на теб ти на мен! Той е неразрушим!

    19:30 22.10.2026

  • 6 Европеец

    70 3 Отговор
    Заглавието звучи като заплаха и за кана..... Помага много си позволява, но сметките ще му излязат криви..... Имам приятели помаци хубави хора, честни и трудолюбиви, Ама тоя явно не е от тях.....

    Коментиран от #73

    19:30 22.10.2026

  • 7 факт

    66 3 Отговор
    Няма депесар на високо ниво който да не е за затвора ,а тоз си е направо за .есене !

    19:32 22.10.2026

  • 8 Тоя много си е

    67 2 Отговор
    повярвал. Самозабравил се наглец.

    19:33 22.10.2026

  • 9 ма то заплашва

    57 3 Отговор
    тъпото опеле

    19:34 22.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Емигрант

    62 0 Отговор
    "Играят си с огъня" - заплаха по мутренски ! Всички полици от ДПС са престъпни-мутри, това е гарантирано не само от изказите им, ами и от сметките и имотното им състояние ! Този е типична мутра-престъпна !

    19:38 22.10.2026

  • 13 С вериги и към затвора

    34 0 Отговор
    Както в демокрацията в САЩ

    19:39 22.10.2026

  • 14 Дзак

    19 1 Отговор
    Дано имат доказателства за това изнудване!

    Коментиран от #23

    19:39 22.10.2026

  • 15 Още една причина

    53 0 Отговор
    Да му заведат дело разпалва етнически конфликт

    19:40 22.10.2026

  • 16 Чичо Дончо

    37 0 Отговор
    Етническият мир е добре.Етносите също са бедни.

    19:42 22.10.2026

  • 17 разревано реване

    26 0 Отговор
    Да не си играят с чекмеджетата
    че огън ще гори общ поръчки

    19:43 22.10.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Никой не е над закона

    40 0 Отговор
    Именно Радослав Ревански трябва да внимава с приказките за „игра с огъня“ и политическия мир. В правовата държава никой не е над закона и никой не може да използва политическото си влияние като щит срещу разследване.
    Вместо заплахи и драматични изказвания, нека се съсредоточи върху най-важното — да изясни фактите и да защити името си с доказателства и аргументи пред съда. Ако е невинен, има право на справедлив процес и възможност да го докаже. До произнасянето на съда обаче никой не бива да бъде обявяван за виновен.
    Политическият мир не се пази с натиск, внушения и предупреждения, а с уважение към закона и независимите институции. Законът трябва да важи еднакво за всички — независимо от партията, поста или влиянието им.
    Никой не е над закона, но никой не е и виновен само защото е обвинен. Нека фактите и правосъдието кажат последната дума, а не политическите заплахи!

    19:44 22.10.2026

  • 20 Альоо

    32 0 Отговор
    Съдът не е политическа трибуна, а място, където говорят фактите и доказателствата.

    19:46 22.10.2026

  • 21 Козман

    31 0 Отговор
    Политическият мир не е лична собственост на никого и не може да бъде използван като параван за избягване на неудобни въпроси. Нито една партия, нито един политик и нито един кмет не са недосегаеми.

    19:46 22.10.2026

  • 22 Лемънс

    27 0 Отговор
    обвинението не е присъда, но и политическите закани не са доказателство за невинност!

    19:47 22.10.2026

  • 23 Естествено

    1 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дзак":

    Че има.

    19:47 22.10.2026

  • 24 Тоя заплашва прокуратура и съд ли???

    29 0 Отговор
    По-малко заплахи, по-малко театър и повече отговори. Нека фактите излязат наяве, а съдът да реши — без политически натиск и без опити за сплашване на когото и да било. Законът трябва да е над всички, а не да се огъва пред силните на деня!

    Коментиран от #79

    19:47 22.10.2026

  • 25 Ядосан

    30 0 Отговор
    Съдът не е политическа трибуна, а място за доказателства, не за закани.

    19:48 22.10.2026

  • 26 ДПС - МПС айдее към затворааа

    21 0 Отговор
    Нито обвинението е присъда, нито заплахите са доказателство за невинност. По-малко театър, повече отговорност. Нека фактите говорят!

    19:49 22.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Радослав Ревански да се смири малко

    20 1 Отговор
    Политическият мир не е личен щит срещу закона и никой не е недосегаем заради поста или партията си. По-малко заплахи, по-малко театър и повече отговорност! Законът е над политиците, а не политиците над закона!

    Коментиран от #39

    19:50 22.10.2026

  • 29 Политическите партии

    23 0 Отговор
    като ОПГ! Действията на ДПС са определено като на ОПГ! Заплашват държавните органи,за което подлежат на обвинение!

    19:50 22.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 идиоти вън

    26 2 Отговор
    Вярно е играят си с огъня, тя мафията не прощава, а нашенските крадци са по-опасни и от албанската мафия!!!! Успех на Радев!!!

    19:51 22.10.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 604

    16 0 Отговор
    да очакваме атентати или кво?

    19:52 22.10.2026

  • 34 Крали, крали, че и нагли!!

    23 0 Отговор
    Радослав Ревански, стига с драматичните изказвания и заплахите! Вместо да говорите кой си играе с огъня, отговорете на въпросите и се съсредоточете върху защитата си пред съда. Ако сте невинен — доказвайте го с факти, а не с политически закани!
    Политическият мир не е параван, зад който някой да се крие от неудобни въпроси. Никой не е над закона, независимо от поста и партията си! По-малко заплахи, повече отговори — и нека съдът, а не политическият натиск, реши кой е прав!

    19:52 22.10.2026

  • 35 Анонимен

    16 4 Отговор
    РАДЕВ ЗАЩО НЕ АРЕСТУВАШ АХМЕД ДОГАН ИМА ДЕЛА СРЕЩУ НЕГО ЗА ПРИСВОЯВАНЕ НА МИЛИОНИ

    19:52 22.10.2026

  • 36 А50

    25 0 Отговор
    Ооо и заплашва, я още едно обвинение

    19:52 22.10.2026

  • 37 Българската Коледа

    23 2 Отговор
    Двете прасета на мезета!!

    19:53 22.10.2026

  • 38 идиоти вън

    14 0 Отговор

    До коментар #3 от "Шорт":

    Държавните пари са НАРОДНИ!!!2287

    19:53 22.10.2026

  • 39 Анонимен

    3 16 Отговор

    До коментар #28 от "Радослав Ревански да се смири малко":

    Радев да арестува доган защо не го прави а репресира тези от тези райони

    19:53 22.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Крали, крали, че и нагли!!

    21 1 Отговор
    Подобни заплашителни изказвания са недопустими и заслужават най-категорично обществено осъждане! Ако има данни за престъпление, нека компетентните органи разследват и съдът да наложи предвиденото от закона наказание — без привилегии и без политически чадър.

    Ако една партия действа срещу българските национални интереси, отговорът трябва да бъде ясен: разобличаване на действията ѝ, политическа отговорност и законни демократични средства за търсене на отговорност. В демокрацията никой не е над закона, но никой няма право и да го подменя с отмъщение. Нека решават фактите, законът и свободната воля на гражданите!

    Коментиран от #44

    19:53 22.10.2026

  • 42 Политическо театро за простия народ

    6 8 Отговор
    И съдейки по реакцията тук, има ефект.

    19:53 22.10.2026

  • 43 Анонимен

    3 14 Отговор
    ФАКТИТЕ НАПИШЕТЕ ЗА РАДЕВАТА ОХРАНА КАК ПОСРЕД БЯЛ ДЕН Е ПРЕБИЛА СОНЯ И Е ОТКАРАНА В БОЛНИЦА

    20:07 22.10.2026

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Томов

    13 0 Отговор
    тоя рептил заплашва ли ?

    20:08 22.10.2026

  • 46 Аха

    6 0 Отговор
    Малък бе, мръшляк

    20:10 22.10.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Я па тоя

    8 0 Отговор
    Я вземи и се успокой.

    20:12 22.10.2026

  • 50 Анонимен

    1 12 Отговор
    ФАКТИТЕ НАПИШЕТЕЗА СОНЯ КАК РАДЕВАТА ОХРАНАЯЕ ПРЕБИЛА

    Коментиран от #57, #82

    20:12 22.10.2026

  • 51 Анонимен

    9 3 Отговор
    Браво на Радев!

    20:14 22.10.2026

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Ххахахах

    11 1 Отговор
    Хем крадлив, хем нахален.

    20:17 22.10.2026

  • 55 В общината

    10 1 Отговор
    На сугруларе има само страх , и знам че тези хора , от протеста са отишли по принуда . Дано настъпи малко спокойствие !

    20:17 22.10.2026

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Ххахахах

    7 0 Отговор

    До коментар #50 от "Анонимен":

    Капутлиева симулира, макар. че си го заслужава. :)

    20:18 22.10.2026

  • 58 Констатация

    2 0 Отговор
    Такива като този ги наричат Е., разликата е, че по време на Османското робство насила вземаха децата от родителите им и ги превръщаха в такива, а сега такива като този стават Е. на доброволна основа!!! Мдаа..., "чудесна перспектива" нъ очаквъ след 20-30 години!!!

    20:20 22.10.2026

  • 59 Гост

    11 0 Отговор
    Леле, леле!!! Силни думи, но не на място. Не го закачате, че има още много ролекси да купува тоя...

    20:21 22.10.2026

  • 60 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 61 .....

    6 0 Отговор
    Тоа да не си мисли,че се намира в анадола?

    Коментиран от #80

    20:24 22.10.2026

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Дзак

    3 0 Отговор
    Какъв етнос е заплашен?

    Коментиран от #77

    20:26 22.10.2026

  • 65 Нуреддин

    4 0 Отговор
    Този не е със сюнет и кого заплашва ,с купуване взеха 200 х глас зорлен,този път под бариерата с лидер 4% одобрение иначе този е милионер

    20:27 22.10.2026

  • 66 Българин

    4 0 Отговор
    Братовчед му кога ?
    И той доста окраде

    Коментиран от #70

    20:27 22.10.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 ПРАВСИ БРАТ

    3 0 Отговор

    До коментар #66 от "Българин":

    ВСИЧКО НА СИНЧЕТО И НА ТЯНКА ОКРАДИ ЯМБОЛ

    20:31 22.10.2026

  • 71 Все тая

    2 0 Отговор
    В България осъден политик няма. Може да направим сефтето

    20:34 22.10.2026

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 А50

    2 0 Отговор
    Такива като този ако не направят една далавера днес денят им е загубен

    20:41 22.10.2026

  • 76 Хаха

    4 0 Отговор
    Колко удобно да ползваш етническата карта, като жив щит на корупционните си практики....
    Тези са за доживотен затвор само заради такива призиви за етнически екстемизъм! Парадоксалното е, че крадат от всички нас, но най-много от собствения си електорат, който излиза по площадите да ги защитава...

    20:42 22.10.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Явно

    0 0 Отговор

    До коментар #61 от ".....":

    точно това мисли, ти да не си мислиш че си другаде ?

    20:51 22.10.2026

  • 81 Фройд

    0 0 Отговор
    Този ми изглежда на много остър , като стъргало на къща ...

    20:51 22.10.2026

  • 82 ЕХ АНОНИМНИЯ

    1 0 Отговор

    До коментар #50 от "Анонимен":

    КОНЯ КОЛТУКЛИЕВА КОЙ И РАЗРЕШАЕА ДА ОТВАРЯ ВРАТА НА ЧУЖДА КОЛА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НАГЛА ДАМА С ПАРИ ОТ КТБ ЗАБРАВЕХТИЛИ ПОРЪЧКОВА ЖУРНАЛИСКА ЗАНИМАВАСЕ С КЛЮКИ.

    20:52 22.10.2026

  • 83 Дзак

    0 0 Отговор

    До коментар #73 от "Иванов":

    Те са си Българи!

    20:52 22.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол