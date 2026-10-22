Радослав Ревански пред съда: Да не си играят с политическия мир. Играят си с огъня

„Да не си играят с политическия мир! Играят си с огъня!“. Това заяви кметът на Белица Радослав Ревански на влизане в съдебната зала в Бургас, цитиран от novini.bg.

Съдът разглежда искането на прокуратурата за постоянното му задържане под стража, както и това на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов.

Двамата са обвинени в престъпен сговор и търговия с влияние. Обвиняем е и областният лидер на ДПС Христо Широков, който е под домашен арест по друго дело. Според наблюдаващия прокурор Мирослав Илиев разследването обхваща обществени поръчки за около 7 милиона евро в община Сунгурларе. Сред тях са строителство на улици и ремонти на обществени сгради.

Прокуратурата твърди, че тримата са имали разпределени роли. Широков осъществявал първоначалния контакт с фирми, които искали да участват или вече участвали в процедурите. Гавазов влияел върху членове на общинските комисии, за да бъде класиран определен кандидат, а Ревански осигурявал съдействие за финансирането на проектите. „Между 25% и 35% от стойността на обществената поръчка е следвало да се плати от лицето или фирмата, която е спечелила“, заяви Мирослав Илиев, информират от bTV.

По думите му разследването трябва да установи какви суми действително са платени и дали парите са оставали само при обвиняемите, или са използвани и за други цели. Предстоят финансов одит на общината и експертизи за установяване на евентуалните щети за бюджета.

Прокурорът уточни, че обществените поръчки на община Белица не са предмет на това производство. Пред Съдебната палата в Бургас близки и привърженици на Димитър Гавазов се събраха на мълчалив протест в негова подкрепа.

Сред тях беше Петър Мушиев, главен експерт „Оперативни програми и проекти“ в община Сунгурларе. Той заяви, че е трябвало да бъде разпитан предния ден като ключов свидетел. Мушиев твърди, че е бил притискан, и отрича да има нарушения при обществените поръчки. Сестрата на кмета Магдалена Гавазова определи обвинението като скалъпено с цел да бъдат арестувани двамата кметове.

Заместник областният лидер на ДПС Мерим Дервиш също заяви, че според нея става дума за политическа поръчка и натиск от страна на „Прогресивна България“. На въпрос дали е виждала Ревански в Сунгурларе тя отговори отрицателно. Дервиш каза още, че не знае фирма, свързана с него, да е печелила обществени поръчки в общината.

По телефона Христо Широков постави въпросите от позицията на ДПС: „Кого арестува Радев и кого страхува? Саморазправа с избирателите на ДПС ли е това?“. Той свърза действията срещу обвиняемите със заявеното от партията намерение да освети предполагаеми корупционни схеми на „Прогресивна България“ и модела „Радев-Копринков“.

Междувременно ДПС обяви, че ще сезира прокуратурата за твърдения за натиск от директора на Агенция „Митници“ Николай Шушков върху Ревански да премине към „Прогресивна България“ срещу политическа закрила. Партията иска проверка и за евентуална връзка с ареста му.