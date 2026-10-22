Радослав Ревански пред съда: Да не си играят с политическия мир. Играят си с огъня

„Да не си играят с политическия мир! Играят си с огъня!“. Това заяви кметът на Белица Радослав Ревански на влизане в съдебната зала в Бургас, цитиран от novini.bg.
Съдът разглежда искането на прокуратурата за постоянното му задържане под стража, както и това на кмета на Сунгурларе Димитър Гавазов.
Двамата са обвинени в престъпен сговор и търговия с влияние. Обвиняем е и областният лидер на ДПС Христо Широков, който е под домашен арест по друго дело. Според наблюдаващия прокурор Мирослав Илиев разследването обхваща обществени поръчки за около 7 милиона евро в община Сунгурларе. Сред тях са строителство на улици и ремонти на обществени сгради.
Прокуратурата твърди, че тримата са имали разпределени роли. Широков осъществявал първоначалния контакт с фирми, които искали да участват или вече участвали в процедурите. Гавазов влияел върху членове на общинските комисии, за да бъде класиран определен кандидат, а Ревански осигурявал съдействие за финансирането на проектите. „Между 25% и 35% от стойността на обществената поръчка е следвало да се плати от лицето или фирмата, която е спечелила“, заяви Мирослав Илиев, информират от bTV.
По думите му разследването трябва да установи какви суми действително са платени и дали парите са оставали само при обвиняемите, или са използвани и за други цели. Предстоят финансов одит на общината и експертизи за установяване на евентуалните щети за бюджета.
Прокурорът уточни, че обществените поръчки на община Белица не са предмет на това производство. Пред Съдебната палата в Бургас близки и привърженици на Димитър Гавазов се събраха на мълчалив протест в негова подкрепа.
Сред тях беше Петър Мушиев, главен експерт „Оперативни програми и проекти“ в община Сунгурларе. Той заяви, че е трябвало да бъде разпитан предния ден като ключов свидетел. Мушиев твърди, че е бил притискан, и отрича да има нарушения при обществените поръчки. Сестрата на кмета Магдалена Гавазова определи обвинението като скалъпено с цел да бъдат арестувани двамата кметове.
Заместник областният лидер на ДПС Мерим Дервиш също заяви, че според нея става дума за политическа поръчка и натиск от страна на „Прогресивна България“. На въпрос дали е виждала Ревански в Сунгурларе тя отговори отрицателно. Дервиш каза още, че не знае фирма, свързана с него, да е печелила обществени поръчки в общината.
По телефона Христо Широков постави въпросите от позицията на ДПС: „Кого арестува Радев и кого страхува? Саморазправа с избирателите на ДПС ли е това?“. Той свърза действията срещу обвиняемите със заявеното от партията намерение да освети предполагаеми корупционни схеми на „Прогресивна България“ и модела „Радев-Копринков“.
Междувременно ДПС обяви, че ще сезира прокуратурата за твърдения за натиск от директора на Агенция „Митници“ Николай Шушков върху Ревански да премине към „Прогресивна България“ срещу политическа закрила. Партията иска проверка и за евентуална връзка с ареста му.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Кара Ибрахим
Коментиран от #52
19:29 22.10.2026
3 Шорт
Коментиран от #38
19:30 22.10.2026
4 Хайде у пътя
19:30 22.10.2026
5 Пенчо
19:30 22.10.2026
6 Европеец
Коментиран от #73
19:30 22.10.2026
7 факт
19:32 22.10.2026
8 Тоя много си е
19:33 22.10.2026
9 ма то заплашва
19:34 22.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Емигрант
19:38 22.10.2026
13 С вериги и към затвора
19:39 22.10.2026
14 Дзак
Коментиран от #23
19:39 22.10.2026
15 Още една причина
19:40 22.10.2026
16 Чичо Дончо
19:42 22.10.2026
17 разревано реване
че огън ще гори общ поръчки
19:43 22.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Никой не е над закона
Вместо заплахи и драматични изказвания, нека се съсредоточи върху най-важното — да изясни фактите и да защити името си с доказателства и аргументи пред съда. Ако е невинен, има право на справедлив процес и възможност да го докаже. До произнасянето на съда обаче никой не бива да бъде обявяван за виновен.
Политическият мир не се пази с натиск, внушения и предупреждения, а с уважение към закона и независимите институции. Законът трябва да важи еднакво за всички — независимо от партията, поста или влиянието им.
Никой не е над закона, но никой не е и виновен само защото е обвинен. Нека фактите и правосъдието кажат последната дума, а не политическите заплахи!
19:44 22.10.2026
20 Альоо
19:46 22.10.2026
21 Козман
19:46 22.10.2026
22 Лемънс
19:47 22.10.2026
23 Естествено
До коментар #14 от "Дзак":Че има.
19:47 22.10.2026
24 Тоя заплашва прокуратура и съд ли???
Коментиран от #79
19:47 22.10.2026
25 Ядосан
19:48 22.10.2026
26 ДПС - МПС айдее към затворааа
19:49 22.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Радослав Ревански да се смири малко
Коментиран от #39
19:50 22.10.2026
29 Политическите партии
19:50 22.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 идиоти вън
19:51 22.10.2026
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 604
19:52 22.10.2026
34 Крали, крали, че и нагли!!
Политическият мир не е параван, зад който някой да се крие от неудобни въпроси. Никой не е над закона, независимо от поста и партията си! По-малко заплахи, повече отговори — и нека съдът, а не политическият натиск, реши кой е прав!
19:52 22.10.2026
35 Анонимен
19:52 22.10.2026
36 А50
19:52 22.10.2026
37 Българската Коледа
19:53 22.10.2026
38 идиоти вън
До коментар #3 от "Шорт":Държавните пари са НАРОДНИ!!!2287
19:53 22.10.2026
39 Анонимен
До коментар #28 от "Радослав Ревански да се смири малко":Радев да арестува доган защо не го прави а репресира тези от тези райони
19:53 22.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Крали, крали, че и нагли!!
Ако една партия действа срещу българските национални интереси, отговорът трябва да бъде ясен: разобличаване на действията ѝ, политическа отговорност и законни демократични средства за търсене на отговорност. В демокрацията никой не е над закона, но никой няма право и да го подменя с отмъщение. Нека решават фактите, законът и свободната воля на гражданите!
Коментиран от #44
19:53 22.10.2026
42 Политическо театро за простия народ
19:53 22.10.2026
43 Анонимен
20:07 22.10.2026
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Томов
20:08 22.10.2026
46 Аха
20:10 22.10.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Я па тоя
20:12 22.10.2026
50 Анонимен
Коментиран от #57, #82
20:12 22.10.2026
51 Анонимен
20:14 22.10.2026
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Ххахахах
20:17 22.10.2026
55 В общината
20:17 22.10.2026
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Ххахахах
До коментар #50 от "Анонимен":Капутлиева симулира, макар. че си го заслужава. :)
20:18 22.10.2026
58 Констатация
20:20 22.10.2026
59 Гост
20:21 22.10.2026
60 Този коментар е премахнат от модератор.
61 .....
Коментиран от #80
20:24 22.10.2026
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Дзак
Коментиран от #77
20:26 22.10.2026
65 Нуреддин
20:27 22.10.2026
66 Българин
И той доста окраде
Коментиран от #70
20:27 22.10.2026
67 Този коментар е премахнат от модератор.
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 ПРАВСИ БРАТ
До коментар #66 от "Българин":ВСИЧКО НА СИНЧЕТО И НА ТЯНКА ОКРАДИ ЯМБОЛ
20:31 22.10.2026
71 Все тая
20:34 22.10.2026
72 Този коментар е премахнат от модератор.
73 Този коментар е премахнат от модератор.
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 А50
20:41 22.10.2026
76 Хаха
Тези са за доживотен затвор само заради такива призиви за етнически екстемизъм! Парадоксалното е, че крадат от всички нас, но най-много от собствения си електорат, който излиза по площадите да ги защитава...
20:42 22.10.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Този коментар е премахнат от модератор.
79 Този коментар е премахнат от модератор.
80 Явно
До коментар #61 от ".....":точно това мисли, ти да не си мислиш че си другаде ?
20:51 22.10.2026
81 Фройд
20:51 22.10.2026
82 ЕХ АНОНИМНИЯ
До коментар #50 от "Анонимен":КОНЯ КОЛТУКЛИЕВА КОЙ И РАЗРЕШАЕА ДА ОТВАРЯ ВРАТА НА ЧУЖДА КОЛА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НАГЛА ДАМА С ПАРИ ОТ КТБ ЗАБРАВЕХТИЛИ ПОРЪЧКОВА ЖУРНАЛИСКА ЗАНИМАВАСЕ С КЛЮКИ.
20:52 22.10.2026
83 Дзак
До коментар #73 от "Иванов":Те са си Българи!
20:52 22.10.2026