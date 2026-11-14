Изборът за новия ВСС напредва: определиха комисията и изслушаха кандидатите

Приключи днешната част на Общото събрание на следователите за избор на член на новия състав на Висшия съдебен съвет (ВСС) от професионалната квота на следователите, предаде БТА.

Днес бяха избрани председател и членове на избирателната комисия, бяха определени членовете на избирателните секции и бяха изслушани кандидатите от квотата на следователите.

Хората са преценили дали да се кандидатират, каза пред медиите в отговор на въпрос защо има само двама кандидати и.ф. председател на Националната следствена служба (НСлС) Мариан Маринов. За съжаление, имаме само един представител на Следствието в Прокурорската колегия на ВСС, добави той.

Преглед на работата на досегашния състав на съвета и промени в правилата за провеждане на конкурсите за магистрати предлага кандидатът за член на Висшия съдебен съвет Бойко Атанасов, следовател в Софийската градска прокуратура. Той заяви, че иска да допринесе за подобряване на качеството на работата на следователите и за повишаване на ефективността на прокуратурата. Атанасов каза също, че ще работи за намиране на решения на проблемите в прокуратурата и Прокурорската колегия на ВСС.

Разширяване на функционалната компетентност на следователите, ускоряване на конкурсните процедури и ограничаване на дългосрочното командироване предложи Петко Петков, кандидат за член на Висшия съдебен съвет. В концепцията си Петков каза, че ако бъде избран, ще работи за утвърждаването на следствието като ключова структура в съдебната система. Той предлага законодателни промени за разширяване на правомощията на следователите при разследване на дела с висока фактическа и правна сложност, киберпрестъпления и мащабни финансови злоупотреби.

Според хронограмата, приета от ВСС, на 21 ноември, следващата събота Общото събрание на следователите ще продължи работата си и магистратите ще гласуват кой от номинираните следователи да влезе в състава на новия ВСС.

БТА отразява избора на членовете на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание, на съдиите, на прокурорите и на следователите с Тема в развитие (рубрика): Новият Висш съдебен съвет.