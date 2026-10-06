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Арх. Любо Георгиев: Детската градина трябва да се появи преди блока

Арх. Любо Георгиев: Детската градина трябва да се появи преди блока

6 Октомври, 2026 16:44 430 2

  • арх. любо георгиев-
  • детска градина-
  • блокове-
  • сгради

Новото строителство трябва да бъде обвързано с капацитета на средата и с инвестиции в необходимата инфраструктура, каза той

Арх. Любо Георгиев: Детската градина трябва да се появи преди блока - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Трябва да достигнем до момента, в който детската градина се появява преди блока.“ С тази теза заместник-кметът на София по градско планиране и развитие арх. Любомир Георгиев обобщи промяната в подхода към развитието на града в интервю за Георги Иванов в предаването „Квадратни метри“ по Дарик радио.

Целта е новото строителство да не се разглежда самостоятелно, а заедно с улиците, детските градини, училищата, зелените площи, обществения транспорт и всички останали функции, необходими за нормалния живот на хората.

„Най-доброто решение е да правим цялостни планове и това е акцент в моята работа. Когато мислиш за функциите на една територия и за обемите – блокове, къщи и така нататък – трябва да мислиш и за цялата необходима инфраструктура и да намериш ресурс тя да бъде реализирана“, посочи Георгиев.

Той уточни, че проблемите, които София усеща днес в бързо развиващите се райони, са резултат от решения, взети преди години. Инвестиционните намерения, които сега се реализират на терен, са преминали през процедури, започнали значително по-рано. Затова и промените в начина, по който днес се разглеждат и одобряват подробните устройствени планове, ще дадат видим резултат след време.

При процедурите, които все още са в ход, Направление „Градско планиране и развитие“ вече търси връзка между предвиденото строителство и реалния поемен капацитет на съответната територия.

Инвеститорът да вижда не само сградата, а квартала

Един от новите инструменти е подробният анализ на ефекта, който дадена инвестиция ще има върху средата.

„Правим анализи на кварталите и показваме: с тези проекти тук ще живеят още 5000 души. Тези 5000 души имат нужда от примерно 200 места в детска градина, имат изисквания към транспорта, към улиците, към зелените площи“, обясни заместник-кметът.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Шаран БГ

    0 0 Отговор
    Доста фантазия проявява сафийския архитект, НО за столицата има право! Там все още се намират деца , че се ѝ раждат.
    Лошото е , че София не е България !

    17:22 06.10.2026

  • 2 Родина

    0 0 Отговор
    Архитекта запознат ли е , че госпожа
    Белобрадова иска детските ясли да минат
    в ръцете на НПО . Ще посегнат и на децата .

    17:36 06.10.2026

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