Нова детска градина с места за 100 деца отвори врати в кв. „Христо Ботев“

Още 100 деца ще имат свое място в детска градина в София. В кв. „Христо Ботев“ отвори врати новата сграда на филиала на 62. ДГ „Зорница“, който разполага с четири групи. Първите деца ще прекрачат прага ѝ през септември.
Инвестицията в сградата е 2,81 млн. евро, от които 1,33 млн. евро са безвъзмездна финансова помощ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Обектът е част от проекта за изграждане на шест нови детски градини на територията на Столична община, финансиран по ПВУ.
В сградата са обособени занимални и спални помещения, салон за спорт, зала за изкуства, кухня, медицински кабинет и помещения за педагогическия и помощния персонал.
Дворът разполага с четири площадки за игра, общо пространство за децата и малка зеленчукова градина. В нея децата ще могат сами да засаждат растения и да се грижат за тях.
„Детството започва с първите приятелства, първите въпроси, първите неща, които едно дете открива за света. Нашата задача е градът да бъде до децата и семействата им още от този момент – с място, в което те да растат спокойно, да играят, да учат и да развиват своите мечти. Всяко ново място в детска градина означава точно това – още едно дете, за което София отваря врата към повече възможности. И ще продължим да отваряме такива врати, докато всяко семейство има реален избор.“, заяви кметът на София Васил Терзиев.
Разкриването на нови места в детските градини и яслите продължава в цяла София. Само през последната година капацитетът на системата е увеличен с 1740 места. Със септемврийския прием ще бъдат осигурени още 500 места, а до края на годината се очаква да бъдат открити поне още 1000.
Това е част от дългосрочната цел “София - град на децата: Първите 7” на Столична община до края на 2027 г. да бъде преодолян недостигът на места и всяко дете да има възможност за достъп до качествена грижа според избора на семейството.
С новата детска градина в „Христо Ботев“ още 100 деца ще имат свое място за първите години от живота си в образователната система – близо до дома си.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 София = Рим град държава
16:49 29.08.2026
2 Сила
Логичен финал на " Националния план за възпроизвеждане и устойчивост на кафявите гласоподаватели "
Коментиран от #5
16:52 29.08.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Ще я потрошат
Няма оправия
Те не работят освен незаконни таксита и наркотици
Само викат по общините за помощи
Доказано
17:04 29.08.2026
5 Меркел насочи парите
До коментар #2 от "Сила":И ти натири от германия
Веселата вдовица ги раздаде по симеончова власт
17:06 29.08.2026
6 Истина
Коментиран от #13
17:08 29.08.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Любопитен
17:28 29.08.2026
10 КМЕТА СЕ ГРИЖИ ЗА ОРКИТЕ !
Броят на украинците, изчезнали при наводненията в Непал, нарасна до 64, съобщи Министерството на външните работи на Украйна, цитирано от Укринформ, предаде БТА....... Правителството на САЩ ще предостави помощ в размер на 500 000 долара на пострадалите от внезапните наводнения в Непал, предаде ДПА, като се позова на изявление на Държавния департамент, съобщи БТА.
17:29 29.08.2026
11 Читател
17:34 29.08.2026
12 Мимч
17:37 29.08.2026
13 Съответно
До коментар #6 от "Истина":и да произвеждат още бразилчета.
17:41 29.08.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Хавзиие
17:50 29.08.2026