Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Нова детска градина с места за 100 деца отвори врати в кв. „Христо Ботев“

Нова детска градина с места за 100 деца отвори врати в кв. „Христо Ботев“

29 Август, 2026 16:40 613 15

  • кв. „христо ботев“-
  • детска градина-
  • пву

Филиалът на 62. ДГ „Зорница“ е изграден с инвестиция от 2,81 млн. евро, част от която е осигурена по Националния план за възстановяване и устойчивост

Нова детска градина с места за 100 деца отвори врати в кв. „Христо Ботев“ - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Още 100 деца ще имат свое място в детска градина в София. В кв. „Христо Ботев“ отвори врати новата сграда на филиала на 62. ДГ „Зорница“, който разполага с четири групи. Първите деца ще прекрачат прага ѝ през септември.

Инвестицията в сградата е 2,81 млн. евро, от които 1,33 млн. евро са безвъзмездна финансова помощ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Обектът е част от проекта за изграждане на шест нови детски градини на територията на Столична община, финансиран по ПВУ.

В сградата са обособени занимални и спални помещения, салон за спорт, зала за изкуства, кухня, медицински кабинет и помещения за педагогическия и помощния персонал.

Дворът разполага с четири площадки за игра, общо пространство за децата и малка зеленчукова градина. В нея децата ще могат сами да засаждат растения и да се грижат за тях.

„Детството започва с първите приятелства, първите въпроси, първите неща, които едно дете открива за света. Нашата задача е градът да бъде до децата и семействата им още от този момент – с място, в което те да растат спокойно, да играят, да учат и да развиват своите мечти. Всяко ново място в детска градина означава точно това – още едно дете, за което София отваря врата към повече възможности. И ще продължим да отваряме такива врати, докато всяко семейство има реален избор.“, заяви кметът на София Васил Терзиев.

Разкриването на нови места в детските градини и яслите продължава в цяла София. Само през последната година капацитетът на системата е увеличен с 1740 места. Със септемврийския прием ще бъдат осигурени още 500 места, а до края на годината се очаква да бъдат открити поне още 1000.

Това е част от дългосрочната цел “София - град на децата: Първите 7” на Столична община до края на 2027 г. да бъде преодолян недостигът на места и всяко дете да има възможност за достъп до качествена грижа според избора на семейството.

С новата детска градина в „Христо Ботев“ още 100 деца ще имат свое място за първите години от живота си в образователната система – близо до дома си.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 София = Рим град държава

    10 0 Отговор
    А в провинцията пълно с детски градини големи от едно време, но няма деца и даскалите треперят да не ги закрият.

    16:49 29.08.2026

  • 2 Сила

    18 1 Отговор
    Направо и ритуална зала за сватби да вдигат до детската градина ....
    Логичен финал на " Националния план за възпроизвеждане и устойчивост на кафявите гласоподаватели "

    Коментиран от #5

    16:52 29.08.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ще я потрошат

    12 1 Отговор
    Като метрото
    Няма оправия
    Те не работят освен незаконни таксита и наркотици
    Само викат по общините за помощи
    Доказано

    17:04 29.08.2026

  • 5 Меркел насочи парите

    5 1 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    И ти натири от германия
    Веселата вдовица ги раздаде по симеончова власт

    17:06 29.08.2026

  • 6 Истина

    14 1 Отговор
    Това не е ли квартал на ромите? Ще им гледат децата с нашите пари , а ромките ще обикалят да крадат

    Коментиран от #13

    17:08 29.08.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Любопитен

    2 1 Отговор
    Супер, тъкмо сега Ваня Григорова има къде да прати децата на градина...

    17:28 29.08.2026

  • 10 КМЕТА СЕ ГРИЖИ ЗА ОРКИТЕ !

    2 0 Отговор
    УКРАИНЦИТЕ ПРЕВЗЕВАТ НЕПАЛ
    Броят на украинците, изчезнали при наводненията в Непал, нарасна до 64, съобщи Министерството на външните работи на Украйна, цитирано от Укринформ, предаде БТА....... Правителството на САЩ ще предостави помощ в размер на 500 000 долара на пострадалите от внезапните наводнения в Непал, предаде ДПА, като се позова на изявление на Държавния департамент, съобщи БТА.

    17:29 29.08.2026

  • 11 Читател

    2 1 Отговор
    Пак за братовчедите бразилци другите да се оправят както могат

    17:34 29.08.2026

  • 12 Мимч

    4 1 Отговор
    Тая градина май ,че ще е за циганчетата от махалата там.

    17:37 29.08.2026

  • 13 Съответно

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "Истина":

    и да произвеждат още бразилчета.

    17:41 29.08.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Хавзиие

    0 0 Отговор
    Добре ,защото мойто последното ,трябва да го наглеждам докато харча помощите . Така аз свободна в мола ,то без платно да го гледа друг. На пириателка в селото също направили ново място с още една група ,но проблем-не е в махалата а на цели 1,5 км от центъра на селото , а комшията с небоядисаното такси - Евро в едната посока взима. Няма милост ,нищо че комшия. Сичкото бизнесмен и кметове с микробуси на автогара се прави . Иначе - автобуси няма от село да града -аптека ,банкомат ,дофтор. Йок.

    17:50 29.08.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове