Важните новини във ФАКТИ на 06.10.2026 г.

Президентът Илияна Йотова свиква КСНС

На 7 октомври от 13.00 часа президентът Илияна Йотова свиква в президентската институция заседание на Консултативния съвет за национална сигурност.

Адм. Ефтимов: Екипажът на потъналия кораб е имал само три минути за реакция. Атаката е била комбинирана

Атаката е била комбинирана – от въздушни и морски дронове, а екипажът на потъналия кораб е имал само три минути, което обяснява липсата на реакция по отношение на предприемането на мерки за спасяване. Това обясни началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов в предаването „Още от деня“ по БНТ по повод инцидента с двата кораба в изключителната икономическа зона на България в Черно море, цитиран от БТА. Той поздрави капитана и екипажа на българския кораб „Диоскурсия“, които по думите му са действали адекватно и са спасили 18 моряци.

Шишков: В момента, в който спираме да купуваме тези мантинели от тези фирми, сме атакувани

Регионалният министър Иван Шишков коментира в предаването "Още от деня" по БНТ скандала около обществените поръчки за мантинели и твърденията за натиск върху доскорошния директор на „Автомагистрали“.

Явор Гечев: Аз бях един от първите, които казаха, че "кошницата с грижа" не сработи в сегашния вариант

Зърно ще има, хляб и олио също, но затрудненото корабоплаване в Черно море, високите цени на горивата и проблемите със застраховането на корабите могат да създадат сериозни логистични затруднения и да окажат влияние върху цените. Това коментира председателят на Комисията по земеделие и храни и представител на „Прогресивна България“ Явор Гечев.

Димитър Стоянов към опозицията: Да се спекулира с националната сигурност граничи с глупост

Към момента няма информация чии са дроновете, които нападнаха два търговски кораба. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов в предаването “Лице в лице” по bTV, цитиран от novini.bg

Проф. Коларова: Утре на КСНС трябва да се постигне политически консенсус, защото имаме нужда от това

Утре на КСНС трябва да се постигне политически консенсус, защото имаме нужда от това. В рамките на този инцидент ситуацията е много деликатна и аз не виждам как на КСНС ще се постигне такъв консенсус. "Възраждане" ще защитават проруските си тези, а ГЕРБ и ПП-ДБ проевропейските. Не знам ДПС къде ще се позиционират. Всичко това ще рефлектира върху правителството и президента Йотова. За мен те утре отново ще заемат една разкрачена позиция. Утре трябва да наблюдаваме две неща. Първото е ще бъде ли приета обща декларация и второто е какво ще говорят политическите сили след КСНС.

Адм. Ефтимов: С премиера и министъра на отбраната сме в непрекъсната координация с органите на НАТО

С премиера и министъра на отбраната сме в непрекъсната координация с органите на НАТО. Това заяви пред БНР началникът на отбраната адм. Емил Ефтимов, който е в оставка с 3-месечно предизвестие, за атаките с дронове по кораби в българската изключителна икономическа зона в Черно море, като уточни:

Безлов: Атаките срещу търговски кораби показват, че войната в Черно море навлиза в по-опасен етап

Атаките срещу търговски кораби показват, че войната в Черно море навлиза в нов и значително по-опасен етап. Те вече са въвлечени в морска война в Черно море. Това коментира главният експерт в програма „Сигурност“ на Центъра за изследване на демокрацията Тихомир Безлов в студиото на „Денят на живо“ по NOVA NEWS.

Повод за разговора са атаките срещу два търговски кораба в изключителната икономическа зона на България, единият от които потъна. Според Безлов наличната до момента информация дава сериозни основания да се смята, че става дума именно за атака с дронове, а не за сблъсък между плавателните съдове.

„Имате свидетелство на спасените турски и индийски моряци, че е имало взрив. Има и такова от българския кораб, който се е опитал да помогне на първия кораб. Тоест вече има доста директни свидетелства, че говорим за атака с дронове“, посочи експертът.

Един от пострадалите моряци при атаката с дронове в Черно море има 45% изгаряния

Състоянието на единия от пострадалите моряци, които днес бяха транспортирани до Варна, е много тежко, съобщи областният управител Марио Смърков, цитиран от БТА. Той уточни, че по данни на Военноморската болница в града мъжът е с 45% изгаряния. Той е бил механик на единия от ударените с дронове кораби. Мъжът е в шок, настанен е в реанимация и вероятно ще остане там поне още три дни.

Костадин Костадинов в Кърджали: Ударите по корабите в Черно море са сигнал за нарастващ риск за България

Кандидатът за президент на „Възраждане“ Костадин Костадинов посети Кърджали, където се срещна с граждани на предизборен пункт.

МЗ започва проверки на лечебните заведения в цялата страна

Министерството на здравеопазването започва проверки в лечебни заведения във всички 28 области на страната, съобщават от "Фокус". Целта е да бъдат установени евентуални нарушения, свързани с качеството и безопасността на медицинската помощ и с целесъобразното разходване на публични средства.

Арх. Любо Георгиев: Детската градина трябва да се появи преди блока

„Трябва да достигнем до момента, в който детската градина се появява преди блока.“ С тази теза заместник-кметът на София по градско планиране и развитие арх. Любомир Георгиев обобщи промяната в подхода към развитието на града в интервю за Георги Иванов в предаването „Квадратни метри“ по Дарик радио.

Външният министър за атаката с дронове: България е в тесен контакт с НАТО и европейските партньори

Сигурността на Черно море е неразделна от сигурността на Европа. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова в профила си в платформата "Х" във връзка с атакуваните два търговски кораба в изключителната българска икономическа зона на Черно море рано тази сутрин.

Георги Първанов за корабите, ударени от дронове в Черно море: Прекрачена е червена линия

Според президента Георги Първанов (2002-2012 година) инцидентът с корабите, ударени от дронове в българското икономическо пространство в Черно море, прекрачва червената линия, информират от БНР.

Каракачанов: Няма значение чии са дроновете, поразили два кораба в Черно море

"Кораби на държави, извън ЕС, могат да пребивават до 20 часа. И позицията на Турция е против в Черно море да влизат чужди военни кораби", каза пред БНР Каракачанов, бивш военен министър, политик, историк.

По искане на вътрешния министър: Американска делегация оценява способностите на България срещу дронове

Американска делегация ще оцени днес способностите на България за противодействие на безпилотни летателни апарати (C-UAS), научи ФОКУС.

20-годишна шофьорка блъсна и уби пешеходка

Възрастна пешеходка е починала в резултат на пътен инцидент в Пазарджишко, съобщиха от полицията.

КЗП наложи 95 хиляди евро санкции на три търговски вериги

Днес Комисията за защита на потребителите (КЗП) наложи общо 95 хиляди евро санкции на три от големите търговски вериги у нас. Причина за глобите са установени нелоялни търговски практики в различни обекти на веригите.

Шишков: Започваме активно да решаваме проблемите на София

Изграждането на Националната детска болница, завършването на Софийския околовръстен път, достъпът до Витоша и облагородяването на кварталите чрез инвестиционната програма за общински проекти са топ приоритетите на правителството за София. За реализацията им ще разчитаме на партньорство както със Столична община, така и с районните кметове. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, който проведе среща с районни кметове в София и заместник-кметове на Столична община. В работната среща, на която бяха обсъдени широк кръг теми, участваха и народни представители от „Прогресивна България“, представляващи столицата в парламента.

Спасен моряк: Ударът по кораба дойде от водата

„Ударът дойде изпод водата“, е заявил един от моряците от кораба ABLE, който беше ударен в Черно море край България. Думите му са предадени от Varna24 след пристигането на 16-те спасени членове на екипажа във Варна.

Останалите 16 моряци от ABL“ пристигнаха във Варна

Останалите 16 моряци от екипажа на моторния кораб „ABLE“ пристигнаха във Варна, след като плавателният съд беше ударен от дронове в Черно море край Бяла. Така всички 18 души от екипажа са спасени и са на българския бряг.

Корнелия Нинова: Има ли президент в държавата?

Какво още трябва да се случи, за да свика Йотова Консултативния съвет по национална сигурност?

Делян Пеевски: Румен Радев еднолично дължи отговор за кризата с дроновете нападатели

Лидерът на ДПС Делян Пеевски с коментар за среднощната атака с дронове по търговски кораби в изключителната икономическа зона на България.

Новаков за дроновете в Черно море: Повече не може да се правим, че войната не е дошла до нашите брегове

Това, нека кажем много ясно, е атака, а не инцидент. Когато един кораб е потънал и не знаем какво се е случило с неговия екипаж, повече не можем да неглижираме и да се правим, че войната не е дошла вече до нашите брегове. Тук искам много ясно да кажа, не говорим и не искаме война, не искаме куршуми и не искаме смърт, но това се случва въпреки нашата воля. Това заяви пред "Евронюз" евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Новаков.

Румен Карамихалев срещу Румен Радев: Ако дроновете бяха украински, вече щеше да е надул гайдата за безумното войнолюбство на Европа и Украйна!

Въпросът чии са дроновете ударили двата кораба започва да изглежда доста риторичен. Руснаците не се главоболят особено да нанасят прецизни удари по кораби - "на когото каквото му било писано". Ако дроновете бяха украински, вече щеше да е надул гайдата за безумното войнолюбство на Европа и Украйна!