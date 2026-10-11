Детските надбавки да се спират за месец при отсъствия

Детските надбавки да се спират само за месеца, в който са отчетени неизвинените отсъствия, а не да се прекратяват за година. Това предвижда законопроект на Министерския съвет за промени в Закона за семейни помощи за деца, внесен в Народното събрание на 23 септември 2026 г.

Предложението ще се прилага, ако дете в задължителна предучилищна група е отсъствало повече от 3 дни без уважителни причини в рамките на един месец. За учениците прагът е 5 неизвинени учебни часа за същия период. При тези условия помощта ще се спира за конкретния месец, в който са допуснати отсъствията.

Така се предлага да отпаднат както прекратяването на месечната помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, така и едногодишната забрана за ново отпускане. Промяната ще стане факт само ако законопроектът бъде приет от Народното събрание.

Мотивите: санкцията не връща децата в училище

В мотивите към проекта се посочва, че анализ на практиката на Агенцията за социално подпомагане показва липса на стимулиращ ефект от действащата санкция. Според изложените аргументи едногодишното прекратяване на помощта в някои случаи не насърчава посещаването на училище, а може да доведе до отпадане на детето от образователния процес.

„Санкцията за прекратяване на месечните помощи не стимулира посещаването на училище, а в някои случаи води до отпадане на детето от образователния процес“, се посочва в мотивите към законопроекта.

Центърът за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе“ подкрепя промяната. От организацията припомнят, че едногодишната санкция е въведена през 2019 г., а още тогава са предупредили за възможни негативни последици. През април същата година центърът е представил експресно проучване сред 468 директори и учители, които според „Амалипе“ са изразили сходни притеснения.

„Амалипе“ смята, че връщането към санкция за един месец ще осигури по-пряк стимул за родителите децата да се върнат в училище. Организацията определя предложението като стъпка в правилната посока.

Промени и при еднократните помощи

Законопроектът предвижда да отпадне и едно от основанията за възстановяване на еднократната помощ за ученици в първи, втори, трети, четвърти и осми клас. Става дума за случаите, в които ученикът е допуснал 5 неизвинени учебни часа в рамките на един месец.

В мотивите се посочва, че ученик може да има тези отсъствия и въпреки това да продължи редовно обучението си. Ще останат другите основания за възстановяване на помощта – ако детето не постъпи в училище или не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на съответния клас.

Източници: actualno.com