Регионалният министър Шишков разкри схеми при санирането на блокове в Ловеч и Асеновград

Министерството на регионалното развитие и благоустройството е установило случаи на злоупотреби със средства, предназначени за саниране на жилищни блокове в Асеновград и Ловеч. Това съобщи регионалният министър арх. Иван Шишков в „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg.

По думите му в конкретните случаи са представяни документи с невярно съдържание, удостоверяващи, че определени строителни дейности са извършени, докато проверките на място показали друго.

„Представят документи, че работата е извършена. В един момент, естествено, ние отиваме, проверяваме и виждаме, че тези блокове не само не са санирани все още, ами още скелето стои по блоковете“, обясни Шишков.

Той посочи, че особено сериозен е случаят в Асеновград, където сградите не са били завършени.

Министърът заяви, че проверки се извършват навсякъде, където са възникнали съмнения относно изпълнението на възложени проекти. По думите му целта е да се установи дали средствата – независимо дали са европейско или национално финансиране – са вложени действително в извършването на качествено строителство.

Шишков коментира и случая с художествената галерия в Хасково, която е паметник на културата. Той е разпоредил обстойна проверка на реконструкцията и укрепването на сградата.

„Изключително сложна е самата реконструкция. Разбира се, поръчах да бъде направена обстойна проверка, защото искам да съм убеден, че укрепването на сградата е изпълнено съгласно проекта“, каза министърът.

Той уточни, че при посещението си на място са възникнали съмнения, но окончателни изводи ще могат да бъдат направени след приключването на проверката и запознаването с цялата проектна документация.

Регионалният министър отправи предупреждение към кметовете и изпълнителите на обществени поръчки да използват средствата по предназначение и да гарантират качественото изпълнение на проектите.

„Нека всички кметове да е ясно: този период, в който се създаваха документи с невярно съдържание и се взимаха пари, вече е приключил“, каза той.

По думите му има общини, в които определени фирми „имат традиции“ в спечелването на обществени поръчки. Шишков подчерта, че тези случаи също ще бъдат проверявани.

“Всички конкурси, които са били правени за тези мантинели, са правени по времето, когато Гроздан Караджов е бил министър на регионалното развитие. Тоест, когато тогава идва нашият кабинет, който е служебен, тогавашното ръководство на АПИ подписва тези договори. Но причината е, че обществените поръчки вече са били завършени. А тези поръчки не са били приключени от нашия кабинет”, обясни Шишков по казуса с мантинелите.