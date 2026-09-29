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Регионалният министър Шишков разкри схеми при санирането на блокове в Ловеч и Асеновград

Регионалният министър Шишков разкри схеми при санирането на блокове в Ловеч и Асеновград

29 Септември, 2026 18:14 818 28

  • регионален министър-
  • схеми-
  • саниране-
  • блокове-
  • ловеч-
  • асеновград

„Нека всички кметове да е ясно: този период, в който се създаваха документи с невярно съдържание и се взимаха пари, вече е приключил“, каза още Иван Шишков

Регионалният министър Шишков разкри схеми при санирането на блокове в Ловеч и Асеновград - 1
Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Министерството на регионалното развитие и благоустройството е установило случаи на злоупотреби със средства, предназначени за саниране на жилищни блокове в Асеновград и Ловеч. Това съобщи регионалният министър арх. Иван Шишков в „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg.

По думите му в конкретните случаи са представяни документи с невярно съдържание, удостоверяващи, че определени строителни дейности са извършени, докато проверките на място показали друго.

„Представят документи, че работата е извършена. В един момент, естествено, ние отиваме, проверяваме и виждаме, че тези блокове не само не са санирани все още, ами още скелето стои по блоковете“, обясни Шишков.

Той посочи, че особено сериозен е случаят в Асеновград, където сградите не са били завършени.

Министърът заяви, че проверки се извършват навсякъде, където са възникнали съмнения относно изпълнението на възложени проекти. По думите му целта е да се установи дали средствата – независимо дали са европейско или национално финансиране – са вложени действително в извършването на качествено строителство.
Шишков коментира и случая с художествената галерия в Хасково, която е паметник на културата. Той е разпоредил обстойна проверка на реконструкцията и укрепването на сградата.

„Изключително сложна е самата реконструкция. Разбира се, поръчах да бъде направена обстойна проверка, защото искам да съм убеден, че укрепването на сградата е изпълнено съгласно проекта“, каза министърът.

Той уточни, че при посещението си на място са възникнали съмнения, но окончателни изводи ще могат да бъдат направени след приключването на проверката и запознаването с цялата проектна документация.

Регионалният министър отправи предупреждение към кметовете и изпълнителите на обществени поръчки да използват средствата по предназначение и да гарантират качественото изпълнение на проектите.

„Нека всички кметове да е ясно: този период, в който се създаваха документи с невярно съдържание и се взимаха пари, вече е приключил“, каза той.

По думите му има общини, в които определени фирми „имат традиции“ в спечелването на обществени поръчки. Шишков подчерта, че тези случаи също ще бъдат проверявани.

“Всички конкурси, които са били правени за тези мантинели, са правени по времето, когато Гроздан Караджов е бил министър на регионалното развитие. Тоест, когато тогава идва нашият кабинет, който е служебен, тогавашното ръководство на АПИ подписва тези договори. Но причината е, че обществените поръчки вече са били завършени. А тези поръчки не са били приключени от нашия кабинет”, обясни Шишков по казуса с мантинелите.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Анонимен

    7 2 Отговор
    Че по голям схемаджия саботажник от ядката няма и е безнаказан защо махай се разрушители на държавата и прибирате пари милиони за това съд за вас

    Коментиран от #8

    18:17 29.09.2026

  • 2 Шиши

    6 0 Отговор
    Холмс...

    Коментиран от #26

    18:20 29.09.2026

  • 3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х

    11 4 Отговор
    Фирмите на Банкянския КРАДЕЦ работят така -
    вземат парите сега и обещават да свършат работа някога.
    Също като краварите - плащаш сега и чакаш 10 години за 70 годишни самолети...

    Коментиран от #5, #25

    18:21 29.09.2026

  • 4 Тоя само се оправдава, оплаква

    14 0 Отговор
    и обещава светло бъдеще и никаква работа не е свършил!

    18:22 29.09.2026

  • 5 Анонимен

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х":

    Докога ще се разпространяват лъжи тук срещу държавата ни А ядката сее самозабравил работят хора плаща се ядката заплашва работещите българи ядката саботажника години стопира българската инфраструктура и прибира милиони за това съд за този оставка

    18:24 29.09.2026

  • 6 всяко чудо за три дена

    7 0 Отговор
    важно ми е във баба алино варна дали всичко е вече наред?

    Коментиран от #17

    18:24 29.09.2026

  • 7 Тттттт

    4 1 Отговор
    Ма не ходят ли по затвора тия кметове?

    18:26 29.09.2026

  • 8 Приквиатура

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Анонимен":

    Всички крадени народни пари са в банковите сметки на двете Угоени и Мазни герберо-депесарски парчета, само че нямаме прокуратура.

    Коментиран от #20, #23

    18:27 29.09.2026

  • 9 Горски

    5 2 Отговор
    Санирането е един от начините да се откраднат 2 милиарда лева, а с 500 милиона да се санират няколко сгради ! Шумкарската "унука" Л.Павлова стана водеща милионерка от санирането не, че не е полезно за хората този енергийноспестяващ метод, но е ефикасен само когато се извършва качествено и с висококачествени материали и майстори, а не когато духне силен вятър и пада санировката. Крайно несправедливо е разходването на средства от държавния бюджет, които са на всички данъкоплатци, за саниране на само1000 блока. Освен това, мисля, че е незаконно с държавни пари да се ремонтират частни имоти. А увеличиха ли данъчните оценки на санираните апартаменти,че поне част от вложените пари да се върнат обратно в общинските бюджети?

    Коментиран от #24

    18:30 29.09.2026

  • 10 Гост

    7 1 Отговор
    Разкрил е нещо, което всчки отдавна знаят.
    Ефект =0

    Коментиран от #22

    18:30 29.09.2026

  • 11 Мръсник,

    6 0 Отговор
    и двамата с гроздьо сте шмекери. Твоят рундьо си закриля нананайките

    18:32 29.09.2026

  • 12 Последния Софиянец

    7 0 Отговор
    А схемата за Шипка.?

    18:34 29.09.2026

  • 13 Как разкри

    3 0 Отговор
    като спи в телевизиите?

    18:35 29.09.2026

  • 14 Да възложат

    3 3 Отговор
    Петрохан....

    18:37 29.09.2026

  • 15 !!!?

    6 0 Отговор
    Шишков, Дерменджиев и Пулев бърборковците на Гълъбарника на Мистър Кеш...вече 4 месеца пълен леш...!!!?

    Коментиран от #18

    18:57 29.09.2026

  • 16 Далаверата няма да бъде спряна

    5 0 Отговор
    всеки пореден властник тръгва с бомбастични разктрития и после се оказва че далаверата е същата.

    18:57 29.09.2026

  • 17 все по -нови шлагери ни пускат

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "всяко чудо за три дена":

    6 всяко чудо за три дена
    30ОТГОВОР
    важно ми е във баба алино варна дали всичко е вече наред?
    -;-
    Абе що така не се дава на всеки час инфорация за това Баба Алино?!
    Дали не ни омайват с поредния шлагер.

    18:59 29.09.2026

  • 18 Прогресистите ще стигнат до протестите

    4 0 Отговор

    До коментар #15 от "!!!?":

    15 !!!?
    10ОТГОВОР
    Шишков, Дерменджиев и Пулев бърборковците на Гълъбарника на Мистър Кеш
    -;-
    Мистър Кеш ще стигне до протестите

    19:00 29.09.2026

  • 19 Сутриин

    3 0 Отговор
    Спри да пиеш бе човек.Личи ти от сто четра.

    19:02 29.09.2026

  • 20 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Приквиатура":

    Питам кога такива като тебще се разследват директно и Докога ще тровят пространството

    19:09 29.09.2026

  • 21 Големият

    2 0 Отговор
    откривател , бе !

    19:11 29.09.2026

  • 22 Анонимен

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Гост":

    10 ядката заплашва открито работещи българи и фирми 10 ядката иска българите да работят ангария а той да си прибира милионите както прави от години Ядката е за директен съд защо е безнаказан

    19:12 29.09.2026

  • 23 Анонимен

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Приквиатура":

    Колкото Борисов е откраднал толкова да си жив

    19:13 29.09.2026

  • 24 Анонимен

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Горски":

    9 кога на теб лично ще ти се търси отговорност за лъжи постоянни тук разпространяваш кога такива като теб клеветници ще осъдят как така очерняш к

    19:15 29.09.2026

  • 25 Аз......

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х":

    Ма Тиквата и Шиши са Ваши кому.социалистически продукти!!!

    19:22 29.09.2026

  • 26 Преди 4 години "замираха" блока на майка

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Шиши":

    Става въпрос за Варна. Повечето собственици си бяха сменили сами дограмата и си бяха сложили изолация отдавна сами. Фирмата изпълнител просто довърши останалото(общи части и хидроизолация на покрива). По документи бяха фактурирали пълно саниране на 3-те входа, като го бяха осчетоводили на цена 420 лв на кв. м. !!!
    Без значение, че 70 процента от апартаментите бяха вече санирани.

    Най-интересното е, че знам това, защото се разрових. Докато са работили са смачкали тръбите на единият климатик на майка ми. Когато потърсих фирмата, вече не съществуваше.
    Голяма кражба от еврофондовете.

    19:27 29.09.2026

  • 27 Шишков

    0 0 Отговор
    Ние от Северопропропаднала България още чакаме да ни освободиш от геноцида ..

    19:27 29.09.2026

  • 28 търговище

    0 0 Отговор
    във ТЪРГОВИЩЕ всички поръчки се печеляТ ,о една единствена фирма която си плаща на ДПС

    19:28 29.09.2026

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