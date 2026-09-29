Регионалният министър Шишков разкри схеми при санирането на блокове в Ловеч и Асеновград

Министерството на регионалното развитие и благоустройството е установило случаи на злоупотреби със средства, предназначени за саниране на жилищни блокове в Асеновград и Ловеч. Това съобщи регионалният министър арх. Иван Шишков в „Лице в лице“ по bTV, цитиран от novini.bg.
По думите му в конкретните случаи са представяни документи с невярно съдържание, удостоверяващи, че определени строителни дейности са извършени, докато проверките на място показали друго.
„Представят документи, че работата е извършена. В един момент, естествено, ние отиваме, проверяваме и виждаме, че тези блокове не само не са санирани все още, ами още скелето стои по блоковете“, обясни Шишков.
Той посочи, че особено сериозен е случаят в Асеновград, където сградите не са били завършени.
Министърът заяви, че проверки се извършват навсякъде, където са възникнали съмнения относно изпълнението на възложени проекти. По думите му целта е да се установи дали средствата – независимо дали са европейско или национално финансиране – са вложени действително в извършването на качествено строителство.
Шишков коментира и случая с художествената галерия в Хасково, която е паметник на културата. Той е разпоредил обстойна проверка на реконструкцията и укрепването на сградата.
„Изключително сложна е самата реконструкция. Разбира се, поръчах да бъде направена обстойна проверка, защото искам да съм убеден, че укрепването на сградата е изпълнено съгласно проекта“, каза министърът.
Той уточни, че при посещението си на място са възникнали съмнения, но окончателни изводи ще могат да бъдат направени след приключването на проверката и запознаването с цялата проектна документация.
Регионалният министър отправи предупреждение към кметовете и изпълнителите на обществени поръчки да използват средствата по предназначение и да гарантират качественото изпълнение на проектите.
„Нека всички кметове да е ясно: този период, в който се създаваха документи с невярно съдържание и се взимаха пари, вече е приключил“, каза той.
По думите му има общини, в които определени фирми „имат традиции“ в спечелването на обществени поръчки. Шишков подчерта, че тези случаи също ще бъдат проверявани.
“Всички конкурси, които са били правени за тези мантинели, са правени по времето, когато Гроздан Караджов е бил министър на регионалното развитие. Тоест, когато тогава идва нашият кабинет, който е служебен, тогавашното ръководство на АПИ подписва тези договори. Но причината е, че обществените поръчки вече са били завършени. А тези поръчки не са били приключени от нашия кабинет”, обясни Шишков по казуса с мантинелите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Анонимен
Коментиран от #8
18:17 29.09.2026
2 Шиши
Коментиран от #26
18:20 29.09.2026
3 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х
вземат парите сега и обещават да свършат работа някога.
Също като краварите - плащаш сега и чакаш 10 години за 70 годишни самолети...
Коментиран от #5, #25
18:21 29.09.2026
4 Тоя само се оправдава, оплаква
18:22 29.09.2026
5 Анонимен
До коментар #3 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х":Докога ще се разпространяват лъжи тук срещу държавата ни А ядката сее самозабравил работят хора плаща се ядката заплашва работещите българи ядката саботажника години стопира българската инфраструктура и прибира милиони за това съд за този оставка
18:24 29.09.2026
6 всяко чудо за три дена
Коментиран от #17
18:24 29.09.2026
7 Тттттт
18:26 29.09.2026
8 Приквиатура
До коментар #1 от "Анонимен":Всички крадени народни пари са в банковите сметки на двете Угоени и Мазни герберо-депесарски парчета, само че нямаме прокуратура.
Коментиран от #20, #23
18:27 29.09.2026
9 Горски
Коментиран от #24
18:30 29.09.2026
10 Гост
Ефект =0
Коментиран от #22
18:30 29.09.2026
11 Мръсник,
18:32 29.09.2026
12 Последния Софиянец
18:34 29.09.2026
13 Как разкри
18:35 29.09.2026
14 Да възложат
18:37 29.09.2026
15 !!!?
Коментиран от #18
18:57 29.09.2026
16 Далаверата няма да бъде спряна
18:57 29.09.2026
17 все по -нови шлагери ни пускат
До коментар #6 от "всяко чудо за три дена":6 всяко чудо за три дена
30ОТГОВОР
важно ми е във баба алино варна дали всичко е вече наред?
-;-
Абе що така не се дава на всеки час инфорация за това Баба Алино?!
Дали не ни омайват с поредния шлагер.
18:59 29.09.2026
18 Прогресистите ще стигнат до протестите
До коментар #15 от "!!!?":15 !!!?
10ОТГОВОР
Шишков, Дерменджиев и Пулев бърборковците на Гълъбарника на Мистър Кеш
-;-
Мистър Кеш ще стигне до протестите
19:00 29.09.2026
19 Сутриин
19:02 29.09.2026
20 Анонимен
До коментар #8 от "Приквиатура":Питам кога такива като тебще се разследват директно и Докога ще тровят пространството
19:09 29.09.2026
21 Големият
19:11 29.09.2026
22 Анонимен
До коментар #10 от "Гост":10 ядката заплашва открито работещи българи и фирми 10 ядката иска българите да работят ангария а той да си прибира милионите както прави от години Ядката е за директен съд защо е безнаказан
19:12 29.09.2026
23 Анонимен
До коментар #8 от "Приквиатура":Колкото Борисов е откраднал толкова да си жив
19:13 29.09.2026
24 Анонимен
До коментар #9 от "Горски":9 кога на теб лично ще ти се търси отговорност за лъжи постоянни тук разпространяваш кога такива като теб клеветници ще осъдят как така очерняш к
19:15 29.09.2026
25 Аз......
До коментар #3 от "Бойкот на алчния сайт О.Л.Х":Ма Тиквата и Шиши са Ваши кому.социалистически продукти!!!
19:22 29.09.2026
26 Преди 4 години "замираха" блока на майка
До коментар #2 от "Шиши":Става въпрос за Варна. Повечето собственици си бяха сменили сами дограмата и си бяха сложили изолация отдавна сами. Фирмата изпълнител просто довърши останалото(общи части и хидроизолация на покрива). По документи бяха фактурирали пълно саниране на 3-те входа, като го бяха осчетоводили на цена 420 лв на кв. м. !!!
Без значение, че 70 процента от апартаментите бяха вече санирани.
Най-интересното е, че знам това, защото се разрових. Докато са работили са смачкали тръбите на единият климатик на майка ми. Когато потърсих фирмата, вече не съществуваше.
Голяма кражба от еврофондовете.
19:27 29.09.2026
27 Шишков
19:27 29.09.2026
28 търговище
19:28 29.09.2026