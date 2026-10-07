Kандидат за кмет е открит починал в гараж в Мало Конаре

Мъж на 42-годишна възраст е открит починал в гаражно помещение към къща в пазарджишкото село Мало Конаре, съобщават от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Сигналът е подаден тази сутрин на телефон 112 от жител на селото, който съобщил, че е открил свой приятел в безжизнено състояние.

На място незабавно са изпратени екипи на Районното управление в Пазарджик. Извършва се оглед от дежурна група на полицейското управление в присъствието на съдебен лекар.

По първоначални данни по тялото не са установени следи от насилие. Причината за смъртта ще бъде установена след извършване на аутопсия.

По случая е образувано досъдебно производство, което се провежда под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

По информация на БНР починалият е единият от тримата кандидати за кмет на извънредните избори на 18 октомври в Мало Конаре Дончо Цървуланов. Цървуланов бе избран за кмет на Мало Конаре през март 2026 година, но изборът бе касиран, тъй като в едномесечен срок Цървуланов не бе заличил частната си фирма.