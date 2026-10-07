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Kандидат за кмет е открит починал в гараж в Мало Конаре

Kандидат за кмет е открит починал в гараж в Мало Конаре

7 Октомври, 2026 16:41 1 303 11

  • починал-
  • кмет-
  • мало конаре

По първоначални данни по тялото не са установени следи от насилие. Причината за смъртта ще бъде установена след извършване на аутопсия

Kандидат за кмет е открит починал в гараж в Мало Конаре - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж на 42-годишна възраст е открит починал в гаражно помещение към къща в пазарджишкото село Мало Конаре, съобщават от Областната дирекция на МВР в Пазарджик.

Сигналът е подаден тази сутрин на телефон 112 от жител на селото, който съобщил, че е открил свой приятел в безжизнено състояние.

На място незабавно са изпратени екипи на Районното управление в Пазарджик. Извършва се оглед от дежурна група на полицейското управление в присъствието на съдебен лекар.

По първоначални данни по тялото не са установени следи от насилие. Причината за смъртта ще бъде установена след извършване на аутопсия.

По случая е образувано досъдебно производство, което се провежда под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

По информация на БНР починалият е единият от тримата кандидати за кмет на извънредните избори на 18 октомври в Мало Конаре Дончо Цървуланов. Цървуланов бе избран за кмет на Мало Конаре през март 2026 година, но изборът бе касиран, тъй като в едномесечен срок Цървуланов не бе заличил частната си фирма.


България
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    Борбата с Олигархията продължава.

    16:46 07.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Кина

    3 8 Отговор
    Така се трогнах че чак се прекръстих..! Кандидат за власт умрял ..голямо чудо..

    16:50 07.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 добрия доктор

    10 1 Отговор
    за да излекуваме една бэлест трябва овреме да й се направи диагноза,българите закъсняват с диагнозата вече 37г!!!

    17:13 07.10.2026

  • 7 Цвете

    5 0 Отговор
    НА КОГО Е ПОПРЕЧИЛ В НАСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА КМЕТ. УЧУДВАЩО ,ЧЕ Е МЛАД И ДАЛИ " НЕВИННО " НЕ Е ОТСТРАНЕН ? 🇧🇬

    17:19 07.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 точно

    4 0 Отговор
    по заради това аз за нищо не се кандидатирам. Бог да прости младия мъж!

    17:34 07.10.2026

  • 11 Кучето на Мими 🐕

    3 0 Отговор
    Ваксините работят!👍

    17:34 07.10.2026

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