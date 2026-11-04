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Васил Терзиев: Хиляди софиянци отново са без парно. СОС трябва да вземе решение за "Топлофикация"

Васил Терзиев: Хиляди софиянци отново са без парно. СОС трябва да вземе решение за "Топлофикация"

4 Ноември, 2026 10:33 695 26

  • васил терзиев-
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  • топлофикация-
  • парно-
  • отопление

Договорът с Боташ и растящата ножица между цената на суровината и на услугата, на практика правят непосилна задача за ръководството на дружеството да предостави качествена и непрекъсваема услуга

Васил Терзиев: Хиляди софиянци отново са без парно. СОС трябва да вземе решение за "Топлофикация" - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Хиляди софиянци отново са без парно. А веднага след изборите правителството обяви, че природният газ поскъпва с 32,52%.

Съжалявам, че за „Топлофикация София“ отново се говори едва когато наближи зимата и хиляди хора останат без отопление.

Това се посочва в официалната позиция на кмета на София Васил Терзиев.

Нека припомня: принципал на „Топлофикация София“ е Столичният общински съвет. Именно той носи отговорността за стратегическите решения за бъдещето на дружеството.

Два пъти в този мандат внесох доклади с предложение за независим технически, финансов и регулаторен анализ. Продължавам да настоявам за обективна оценка на състоянието на дружеството, но СОС досега не намира воля за решение.

През последните две години „Топлофикация София“ се управлява по-добре, но продължаващите аварии показват, че дори доброто управление не може да компенсира десетилетия безстопанственост, източване на дружеството и хронично недостигащи, при тези финансови резултати, инвестиции.

Изходът е нов модел на управление, който да привлече милиардни частни инвестиции, технологии и експертиза и да осигури надеждно отопление на социално поносима цена за жителите на София. Необходимо е и преструктуриране на дълговете с активното участие на държавата.

Чувам предложения за одържавяване, включително от хора, които са общински съветници повече от десетилетие. Категорично, според мен и експертите, лошо решение, което няма да подмени остарелите тръби, да осигури милиардите за модернизация или да гарантира по-добра услуга на предвидима цена.

Виждаме и какви решения взема регулатора и държавата в енергетиката, които потопяват и Булгаргаз и Топлофикация София. Договорът с Боташ и растящата ножица между цената на суровината и на услугата, на практика правят непосилна задача за ръководството на дружеството да предостави качествена и непрекъсваема услуга. Последствията от това решение плащаме и ще продължим да плащаме всички.

Столичният общински съвет трябва да поеме отговорност за бъдещето на „Топлофикация София“, защото зад всяка авария стоят хора, семейства, училища и болници. Те имат право на надеждно отопление и на решения, които няма да се отлагат до следващата зима. Готов съм за действия със всички страни по този ключов въпрос - до намиране на стратегическо и дългосрочно решение.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🦉🦉🦉🦉

    12 10 Отговор
    Цяла България ПЛАЩА парното на Шопиянци❗Докога‼️‼️‼️

    Коментиран от #4, #5

    10:35 04.11.2026

  • 2 Тихо бре

    5 1 Отговор
    Без "Топлофикация" само милитаризация!

    10:37 04.11.2026

  • 3 и по добре без поно ако може

    5 3 Отговор
    да плащаме за въздух сградна инсталация барабар с 20% ддс за капитал за общ поръчкари

    има ток и печки и връхни дрехи
    а заморничавите да си плащат сами цялата метача мина в входа

    10:37 04.11.2026

  • 4 Контра

    7 8 Отговор

    До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":

    Цяла България ПОЛЗВА И ХАРЧИ ресурса, осигурен от доходите на столичани! Капиш?

    Коментиран от #7, #15, #17, #23

    10:38 04.11.2026

  • 5 а не плямпай смешки

    5 3 Отговор

    До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":

    плащал си
    най беден в ес

    Коментиран от #19, #22

    10:39 04.11.2026

  • 6 Пинокио

    6 1 Отговор
    На крива ракета космоса и пречи.

    10:40 04.11.2026

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Абе

    2 0 Отговор
    Аалооууу ДС-то, пуснете парното, че умрееме от студ бе.

    10:47 04.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Топлофикация БОТАШ

    1 4 Отговор
    Спокойно софиянци идвам

    10:48 04.11.2026

  • 12 Абе да бе

    5 0 Отговор
    Ма нали вие умните и красивите имате мнозинство в Соса.

    10:49 04.11.2026

  • 13 Старата Тръба

    9 0 Отговор
    Кмете, само с отчети не става! За три години, колко пъти викна в кабинета си някой шеф на Топлофикация. Някакви срокове са му изискаш, някакъв контрол след това?!!!
    Цяло лято се занимаваш с фотосесии и с лъскане на образа ти!
    Нямаш никакво оправдание, както и с боклука. Градът е заринат с боклуци, плъхове лисици...какво ли не видяхме вече!
    Просто си един НЕможач! Толкова по въпроса!
    Взимай си шапката и се махай най-накрая!

    10:49 04.11.2026

  • 14 Анонимен

    6 0 Отговор
    Как, когато му е изгодно, може да заобикаля СОС, а иначе може само докладчета да пише?

    10:49 04.11.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 няма спасение с комунистите

    6 3 Отговор

    До коментар #10 от "Феномена Шиши":

    10 Феномена Шиши
    10ОТГОВОР
    Сега да извикат Борисов и Фандъкова, да кажат как цели 20 години Топлофикация София им беше партийна каса. Борисов затова държеше толкова много на Фандъкова и я пазеше, а не че е много умна и незаменим кмет. Тези двамата съсипаха Топлофикация и е редно най-накрая всеки да си плати за кражбите,
    -;-
    Абонатите на %Топлофикацията" плащат през сметките и пак не стига!

    10:51 04.11.2026

  • 19 🦉🦉🦉🦉

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "а не плямпай смешки":

    Я погледни показателите на Столичното пОрно ❗

    10:52 04.11.2026

  • 20 ГОЛЕМ СМЕХ

    0 0 Отговор
    Кой поддържа фалирала компания

    10:54 04.11.2026

  • 21 ПОРНОТО С ПАРНОТО

    0 0 Отговор
    Закривай....парното де.

    10:55 04.11.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Чеснов СОС

    0 0 Отговор
    А изобщо имаме ли кмет?

    11:07 04.11.2026

  • 25 Каубойски притчи

    0 0 Отговор
    Вместо да беше правил преводи към Петрохан,да беше внесъл някой лев по сметка за детската болница,заради теб София заприлича на клоака,ДС синче смотано.

    11:09 04.11.2026

  • 26 ИНТЕРЕСНО?

    0 0 Отговор
    Развитието на София, като световен балнеоложки център, може да става поетапно, с висока степен на етапна завършеност, което дава възможност за относително ниски годишни капиталови разходи. Разработването на съществуващите 44 минерални водоизточника може да се осъществи и без изготвянето на специална подробна обща програма. Достатъчно е за ремонтирането или изграждането на отделните обекти да се изготви индивидуален проект, който да е съобразен с характеристиките им: дебит, температура, здравен ефект.
    Като европейски транспортен възел, целогодишният транспорт на хора и товари от, и към София е бърз и лесен, което е допълнително благоприятно условие.
    Наличието на добре развита мрежа на централното топлоснабдяване ще осигури необходимата топла вода за хигиенните нужди и отоплението в балнеоложките центрове, без да се замърсява въздухът от локални котелни инсталации. Същевременно пък „Топлофикация София” ЕАД ще има един стабилен източник на доходи.

    11:11 04.11.2026

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