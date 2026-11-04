Васил Терзиев: Хиляди софиянци отново са без парно. СОС трябва да вземе решение за "Топлофикация"

Хиляди софиянци отново са без парно. А веднага след изборите правителството обяви, че природният газ поскъпва с 32,52%.
Съжалявам, че за „Топлофикация София“ отново се говори едва когато наближи зимата и хиляди хора останат без отопление.
Това се посочва в официалната позиция на кмета на София Васил Терзиев.
Нека припомня: принципал на „Топлофикация София“ е Столичният общински съвет. Именно той носи отговорността за стратегическите решения за бъдещето на дружеството.
Два пъти в този мандат внесох доклади с предложение за независим технически, финансов и регулаторен анализ. Продължавам да настоявам за обективна оценка на състоянието на дружеството, но СОС досега не намира воля за решение.
През последните две години „Топлофикация София“ се управлява по-добре, но продължаващите аварии показват, че дори доброто управление не може да компенсира десетилетия безстопанственост, източване на дружеството и хронично недостигащи, при тези финансови резултати, инвестиции.
Изходът е нов модел на управление, който да привлече милиардни частни инвестиции, технологии и експертиза и да осигури надеждно отопление на социално поносима цена за жителите на София. Необходимо е и преструктуриране на дълговете с активното участие на държавата.
Чувам предложения за одържавяване, включително от хора, които са общински съветници повече от десетилетие. Категорично, според мен и експертите, лошо решение, което няма да подмени остарелите тръби, да осигури милиардите за модернизация или да гарантира по-добра услуга на предвидима цена.
Виждаме и какви решения взема регулатора и държавата в енергетиката, които потопяват и Булгаргаз и Топлофикация София. Договорът с Боташ и растящата ножица между цената на суровината и на услугата, на практика правят непосилна задача за ръководството на дружеството да предостави качествена и непрекъсваема услуга. Последствията от това решение плащаме и ще продължим да плащаме всички.
Столичният общински съвет трябва да поеме отговорност за бъдещето на „Топлофикация София“, защото зад всяка авария стоят хора, семейства, училища и болници. Те имат право на надеждно отопление и на решения, които няма да се отлагат до следващата зима. Готов съм за действия със всички страни по този ключов въпрос - до намиране на стратегическо и дългосрочно решение.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🦉🦉🦉🦉
Коментиран от #4, #5
10:35 04.11.2026
2 Тихо бре
10:37 04.11.2026
3 и по добре без поно ако може
има ток и печки и връхни дрехи
а заморничавите да си плащат сами цялата метача мина в входа
10:37 04.11.2026
4 Контра
До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":Цяла България ПОЛЗВА И ХАРЧИ ресурса, осигурен от доходите на столичани! Капиш?
Коментиран от #7, #15, #17, #23
10:38 04.11.2026
5 а не плямпай смешки
До коментар #1 от "🦉🦉🦉🦉":плащал си
най беден в ес
Коментиран от #19, #22
10:39 04.11.2026
6 Пинокио
10:40 04.11.2026
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Абе
10:47 04.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Топлофикация БОТАШ
10:48 04.11.2026
12 Абе да бе
10:49 04.11.2026
13 Старата Тръба
Цяло лято се занимаваш с фотосесии и с лъскане на образа ти!
Нямаш никакво оправдание, както и с боклука. Градът е заринат с боклуци, плъхове лисици...какво ли не видяхме вече!
Просто си един НЕможач! Толкова по въпроса!
Взимай си шапката и се махай най-накрая!
10:49 04.11.2026
14 Анонимен
10:49 04.11.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 няма спасение с комунистите
До коментар #10 от "Феномена Шиши":10 Феномена Шиши
10ОТГОВОР
Сега да извикат Борисов и Фандъкова, да кажат как цели 20 години Топлофикация София им беше партийна каса. Борисов затова държеше толкова много на Фандъкова и я пазеше, а не че е много умна и незаменим кмет. Тези двамата съсипаха Топлофикация и е редно най-накрая всеки да си плати за кражбите,
-;-
Абонатите на %Топлофикацията" плащат през сметките и пак не стига!
10:51 04.11.2026
19 🦉🦉🦉🦉
До коментар #5 от "а не плямпай смешки":Я погледни показателите на Столичното пОрно ❗
10:52 04.11.2026
20 ГОЛЕМ СМЕХ
10:54 04.11.2026
21 ПОРНОТО С ПАРНОТО
10:55 04.11.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Чеснов СОС
11:07 04.11.2026
25 Каубойски притчи
11:09 04.11.2026
26 ИНТЕРЕСНО?
Като европейски транспортен възел, целогодишният транспорт на хора и товари от, и към София е бърз и лесен, което е допълнително благоприятно условие.
Наличието на добре развита мрежа на централното топлоснабдяване ще осигури необходимата топла вода за хигиенните нужди и отоплението в балнеоложките центрове, без да се замърсява въздухът от локални котелни инсталации. Същевременно пък „Топлофикация София” ЕАД ще има един стабилен източник на доходи.
11:11 04.11.2026