Васил Терзиев: Хиляди софиянци отново са без парно. СОС трябва да вземе решение за "Топлофикация"

Хиляди софиянци отново са без парно. А веднага след изборите правителството обяви, че природният газ поскъпва с 32,52%.

Съжалявам, че за „Топлофикация София“ отново се говори едва когато наближи зимата и хиляди хора останат без отопление.

Това се посочва в официалната позиция на кмета на София Васил Терзиев.

Нека припомня: принципал на „Топлофикация София“ е Столичният общински съвет. Именно той носи отговорността за стратегическите решения за бъдещето на дружеството.

Два пъти в този мандат внесох доклади с предложение за независим технически, финансов и регулаторен анализ. Продължавам да настоявам за обективна оценка на състоянието на дружеството, но СОС досега не намира воля за решение.

През последните две години „Топлофикация София“ се управлява по-добре, но продължаващите аварии показват, че дори доброто управление не може да компенсира десетилетия безстопанственост, източване на дружеството и хронично недостигащи, при тези финансови резултати, инвестиции.

Изходът е нов модел на управление, който да привлече милиардни частни инвестиции, технологии и експертиза и да осигури надеждно отопление на социално поносима цена за жителите на София. Необходимо е и преструктуриране на дълговете с активното участие на държавата.

Чувам предложения за одържавяване, включително от хора, които са общински съветници повече от десетилетие. Категорично, според мен и експертите, лошо решение, което няма да подмени остарелите тръби, да осигури милиардите за модернизация или да гарантира по-добра услуга на предвидима цена.

Виждаме и какви решения взема регулатора и държавата в енергетиката, които потопяват и Булгаргаз и Топлофикация София. Договорът с Боташ и растящата ножица между цената на суровината и на услугата, на практика правят непосилна задача за ръководството на дружеството да предостави качествена и непрекъсваема услуга. Последствията от това решение плащаме и ще продължим да плащаме всички.

Столичният общински съвет трябва да поеме отговорност за бъдещето на „Топлофикация София“, защото зад всяка авария стоят хора, семейства, училища и болници. Те имат право на надеждно отопление и на решения, които няма да се отлагат до следващата зима. Готов съм за действия със всички страни по този ключов въпрос - до намиране на стратегическо и дългосрочно решение.