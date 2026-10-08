Пътната обстановка: ограничения по магистралите и трафик на границата

Пътната обстановка в страната е нормална за сезона, но водачите трябва да се съобразяват с редица временни ограничения по магистралите и второкласната пътна мрежа. По АМ „Тракия“ в област Бургас движението между км 342+100 и км 348+250 в посока Бургас се извършва с повишено внимание заради полагане на маркировка. Ограничението на скоростта е 80 км/ч.

По АМ „Хемус“ между км 1+240 и км 8+500 в посока Варна скоростта е ограничена до 90 км/ч, а превозните средства над 12 тона се движат само в аварийната лента заради незадоволително състояние на настилката. Между км 350+000 и км 363+000 в посока София движението е прехвърлено двупосочно в платното за Варна.

Ограничения има и по АМ „Струма“ заради почистване на откоси и аварийни дейности в посока София. По АМ „Марица“ към ГКПП „Капитан Андреево“ на няколко участъка движението се извършва в една лента, а скоростта е ограничена до 50 км/ч. Агенция „Пътна инфраструктура“ призовава шофьорите да „спазват стриктно поставената пътна сигнализация“ и да следват указанията на „Пътна полиция“.

Ограничения по проходите и второкласните пътища

През прохода „Петрохан“ не се допускат автомобили над 12 тона, както и превозни средства, теглещи ремаркета и полуремаркета. По път II-82 Костенец – Самоков е ограничено движението на товарни автомобили над 10 тона. В Родопите остават участъци с движение в една лента поради пропадане на настилката, ремонт на подпорни съоръжения и укрепване на откоси, включително по направленията Смолян – Девин, Рудозем – Смолян и Пампорово – Стойките.

Трафикът по границите

По данни на Главна дирекция „Гранична полиция“ трафикът с Румъния е нормален на всички пунктове. Фериботните връзки Оряхово – Бекет и Свищов – Зимнич остават временно преустановени заради ниското ниво на Дунав. С Гърция, Сърбия и Република Северна Македония преминаването е нормално.

Натоварване има на ГКПП „Капитан Андреево“ и „Лесово“ на изход от България за товарни автомобили. През „Кулата“, „Илинден“ и „Капитан Петко войвода“ се пропускат леки автомобили, автобуси и камиони. На „Рудозем“, „Златоград“, „Маказа“ и „Ивайловград“ преминават леки коли и микробуси до 3,5 тона.

Добри условия в планините

Планинската спасителна служба отчита добри условия за туризъм. Времето е ясно и слънчево, със слаб вятър, а през последното денонощие не са регистрирани инциденти с туристи. Прогнозата за високите части е за температури около 18 градуса на 1200 метра и около 11 градуса на 2000 метра.

Пожарната и Пътна полиция

През последното отчетено денонощие звената на пожарната са реагирали на 224 сигнала и са ликвидирали 169 пожара. С преки материални щети са 27 пожара, а при инцидентите са пострадали двама граждани. Извършени са и 42 спасителни дейности и помощни операции, включително четири при катастрофи.

В рамките на специализираната полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата са проверени 17 131 моторни превозни средства и 18 914 водачи и пътници. Съставени са 5354 фиша и 441 акта. Установени са 14 водачи, шофирали след употреба на алкохол, както и шестима водачи под въздействие на наркотични вещества или техни аналози.